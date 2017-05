Jul 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16A56 AXIS BK 08-Jul-16 99.9299 6.4011 1 5 99.9299 6.4011 INE238A16A64 AXIS BK 13-Jul-16 99.8402 6.4912 1 25 99.8402 6.4912 INE095A16ST2 INDUSIND BK 26-Jul-16 99.6246 6.5494 1 5 99.6246 6.5494 INE237A16Q75 KOTAK MAH BK 09-Aug-16 99.3581 6.5502 1 10 99.3581 6.5502 INE608A16MR9 PUNJAB AND SIND BK 18-Aug-16 99.1331 7.0930 1 50 99.1331 7.0930 INE562A16IA2 INDIAN BK 22-Aug-16 99.0930 6.9601 1 5 99.0930 6.9601 INE092T16181 IDFC BK 25-Aug-16 99.0300 6.8753 1 175 99.0300 6.8753 INE705A16OR9 VIJAYA BK 30-Aug-16 98.9653 6.6947 4 650 98.9630 6.7100 INE705A16OR9 VIJAYA BK 30-Aug-16 98.9750 6.7500 1 5 98.9750 6.7500 INE608A16MZ2 PUNJAB AND SIND BK 01-Sep-16 98.9357 6.7698 1 25 98.9357 6.7698 INE112A16JX6 CORPORATION BK 02-Sep-16 98.9299 6.5802 1 13 98.9299 6.5802 INE112A16KE4 CORPORATION BK 09-Sep-16 98.8030 6.6000 1 700 98.8030 6.6000 INE476A16QY8 CANARA BK 09-Sep-16 98.8057 6.5849 1 5 98.8057 6.5849 INE095A16RK3 INDUSIND BK 13-Sep-16 98.7324 6.6002 1 25 98.7324 6.6002 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 98.7273 6.5351 2 370 98.7273 6.5351 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 98.7419 6.5501 1 25 98.7419 6.5501 INE652A16KG4 STATE BK OF PATIALA 15-Sep-16 98.7244 6.5501 1 50 98.7244 6.5501 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 98.6309 6.5800 2 300 98.6309 6.5800 INE238A16D87 AXIS BK 20-Sep-16 98.6092 6.6000 1 25 98.6092 6.6000 INE092T16264 IDFC BK 21-Sep-16 98.5601 6.7499 1 50 98.5601 6.7499 INE238A16K88 AXIS BK 26-Sep-16 98.5038 6.6001 1 100 98.5038 6.6001 INE649A16FX5 STATE BK OF HYDERABAD 27-Sep-16 98.5150 6.5499 1 40 98.5150 6.5499 INE562A16IB0 INDIAN BK 28-Sep-16 98.4469 6.6957 3 700 98.4459 6.7000 INE705A16ON8 VIJAYA BK 03-Oct-16 98.2864 6.9932 7 825 98.2864 6.9931 INE238A16F51 AXIS BK 02-Dec-16 97.2052 6.9499 1 50 97.2052 6.9499 INE008A16K29 IDBI BK 07-Feb-17 95.9100 7.1400 1 50 95.9100 7.1400 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 95.7275 7.1451 2 100 95.7304 7.1400 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 95.5224 7.0700 2 136 95.5224 7.0700 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 95.4175 7.1257 5 211 95.4175 7.1258 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 95.4341 7.0700 1 50 95.4341 7.0700 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 95.3248 7.1893 1 10 95.3248 7.1893 INE095A16RZ1 INDUSIND BK 13-Mar-17 95.2488 7.2250 1 200 95.2488 7.2250 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 95.3277 7.0711 2 51.1 95.3284 7.0699 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 95.3158 7.0899 2 25 95.3158 7.0899 INE528G16F21 YES BK 15-Mar-17 95.2287 7.1999 1 4.7 95.2287 7.1999 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 95.2229 7.0699 1 100 95.2229 7.0699 INE608A16MO6 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-17 95.1473 7.1599 1 20 95.1473 7.1599 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 94.9100 7.3314 1 50 94.9100 7.3314 INE238A16J16 AXIS BK 29-Mar-17 94.8921 7.3311 1 100 94.8921 7.3311 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 95.0234 7.0800 1 100 95.0234 7.0800 INE090A163H4 ICICI BK 02-Jun-17 93.6197 7.4700 1 50 93.6197 7.4700 INE040A16BC0 HDFC BK 05-Jun-17 93.6103 7.4150 1 75 93.6103 7.4150 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 93.4468 7.4626 1 25 93.4468 7.4626 INE238A16L61 AXIS BK 14-Jun-17 93.4112 7.4624 1 175 93.4112 7.4624 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 93.4699 7.3700 4 11 93.4699 7.3700 INE238A16L95 AXIS BK 20-Jun-17 93.3994 7.3699 3 200 93.3994 7.3699 INE238A16M11 AXIS BK 22-Jun-17 93.3465 7.3700 4 3 93.3465 7.3700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com