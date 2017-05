Jul 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16A64 AXIS BK 13-Jul-16 99.8974 6.2479 1 75 99.8974 6.2479 INE238A16J57 AXIS BK 21-Jul-16 99.7494 6.5499 1 100 99.7494 6.5499 INE237A16N03 KOTAK MAH BK 22-Jul-16 99.7315 6.5511 2 146 99.7315 6.5511 INE141A16WS8 OBC 29-Jul-16 99.6193 6.3403 1 25 99.6193 6.3403 INE238A16B30 AXIS BK 11-Aug-16 99.3758 6.5504 1 50 99.3758 6.5504 INE040A16AY6 HDFC BK 18-Aug-16 99.2190 6.8407 1 5 99.2190 6.8407 INE077A16EE2 DENA BK 25-Aug-16 99.0298 7.4498 1 5 99.0298 7.4498 INE092T16249 IDFC BK 06-Sep-16 98.9109 6.5885 1 27.5 98.9109 6.5885 INE008A16F91 IDBI BK 08-Sep-16 98.8872 6.5197 2 50 98.8872 6.5197 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 98.8173 6.5202 1 25 98.8173 6.5202 INE434A16MO7 ANDHRA BK 14-Sep-16 98.7825 6.5198 1 25 98.7825 6.5198 INE652A16KO8 STATE BK OF PATIALA 14-Sep-16 98.7861 6.5003 1 15 98.7861 6.5003 INE476A16QV4 CANARA BK 15-Sep-16 98.7781 6.4502 1 5 98.7781 6.4502 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 98.6820 6.4999 3 100 98.6820 6.4999 INE238A16D87 AXIS BK 20-Sep-16 98.6780 6.5199 1 25 98.6780 6.5199 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 97.4587 6.7501 1 25 97.4587 6.7501 INE503A16DH2 DCB BK 01-Dec-16 97.2772 6.9499 1 25 97.2772 6.9499 INE092T16140 IDFC BK 06-Dec-16 97.2462 6.8000 1 25 97.2462 6.8000 INE008A16K78 IDBI BK 08-Feb-17 95.9950 7.0501 1 25 95.9950 7.0501 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 95.9705 7.0299 1 25 95.9705 7.0299 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 95.8351 7.0500 1 25 95.8351 7.0500 INE008A16N67 IDBI BK 01-Mar-17 95.5930 7.1001 1 50 95.5930 7.1001 INE008A16N42 IDBI BK 03-Mar-17 95.5795 7.0632 3 75 95.5994 7.0299 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 95.5169 7.0499 1 50 95.5169 7.0499 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 95.4441 7.0825 2 100 95.4763 7.0300 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 95.4333 7.1000 1 50 95.4333 7.1000 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 95.3625 7.1000 2 125 95.3625 7.1000 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 95.4077 7.0275 1 100 95.4077 7.0275 INE238A16I25 AXIS BK 17-Mar-17 95.3095 7.1000 1 50 95.3095 7.1000 INE238A16J08 AXIS BK 03-Apr-17 94.9100 7.2499 2 25 94.9100 7.2499 INE237A16S16 KOTAK MAH BK 08-Jun-17 93.6184 7.4049 1 10 93.6184 7.4049 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 93.6505 7.3000 1 30 93.6505 7.3000 INE238A16L61 AXIS BK 14-Jun-17 93.4688 7.4575 2 75 93.4688 7.4575 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 93.5804 7.3000 1 25 93.5804 7.3000 INE238A16M52 AXIS BK 27-Jun-17 93.2945 7.3899 1 10 93.2945 7.3899 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com