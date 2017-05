Jul 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16SP0 INDUSIND BK 15-Jul-16 99.8821 6.1538 2 305 99.8774 6.4006 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 99.8303 6.2057 2 50 99.8304 6.2009 INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 99.8812 6.2019 1 5 99.8812 6.2019 INE528G16B66 YES BK 2-Aug-16 99.5130 7.1450 1 1 99.5130 7.1450 INE090A165A4 ICICI BK 4-Aug-16 99.5093 7.4995 1 5 99.5093 7.4995 INE090A165A4 ICICI BK 4-Aug-16 99.5306 6.3755 1 4 99.5306 6.3755 INE705A16OH0 VIJAYA BK 5-Aug-16 99.4962 6.6006 1 6 99.4962 6.6006 INE141A16WW0 OBC 5-Aug-16 99.5038 6.5006 1 5 99.5038 6.5006 INE528G16B41 YES BK 12-Aug-16 99.3768 6.5398 1 25 99.3768 6.5398 INE008A16F26 IDBI BK 16-Aug-16 99.3092 6.5102 1 20 99.3092 6.5102 INE141A16XB2 OBC 19-Aug-16 99.3103 6.4997 1 5 99.3103 6.4997 INE090A167A0 ICICI BK 23-Aug-16 99.1875 6.4998 1 0.1 99.1875 6.4998 INE683A16IL3 THE SOUTH INDIAN BK 30-Aug-16 99.0368 7.0997 1 5 99.0368 7.0997 INE705A16OR9 VIJAYA BK 30-Aug-16 99.0650 6.4999 1 5 99.0650 6.4999 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 99.0126 6.4999 2 100 99.0126 6.4999 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 99.0012 6.5757 1 100 99.0012 6.5757 INE008A16G09 IDBI BK 6-Sep-16 98.9492 6.4603 1 25 98.9492 6.4603 INE683A16IM1 THE SOUTH INDIAN BK 6-Sep-16 98.9026 6.7499 1 5 98.9026 6.7499 INE476A16QY8 CANARA BK 9-Sep-16 98.8902 6.5022 2 125 98.8905 6.5002 INE652A16KM2 STATE BK OF PATIALA 9-Sep-16 98.8948 6.4747 1 80 98.8948 6.4747 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 98.8829 6.5452 1 20 98.8829 6.5452 INE476A16QU6 CANARA BK 12-Sep-16 98.8365 6.5103 1 100 98.8365 6.5103 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 98.8347 6.5204 1 6 98.8347 6.5204 INE480Q16051 COOPERATIEVE CENTRALE 15-Sep-16 98.7493 6.6998 2 9 98.7493 6.6998 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 98.6993 6.5002 1 100 98.6993 6.5002 INE238A16D87 AXIS BK 20-Sep-16 98.7013 6.4900 1 50 98.7013 6.4900 INE238A16K88 AXIS BK 26-Sep-16 98.5794 6.5749 1 50 98.5794 6.5749 INE705A16ON8 VIJAYA BK 3-Oct-16 98.4397 6.6498 4 150 98.4397 6.6498 INE090A166C8 ICICI BK 26-Oct-16 98.0737 6.7001 1 50 98.0737 6.7001 INE237A16J41 KOTAK MAH BK 27-Oct-16 97.9856 6.7601 1 75 97.9856 6.7601 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 97.4472 6.8299 1 80 97.4472 6.8299 INE237A16M38 KOTAK MAH BK 2-Dec-16 97.2543 7.0100 1 2 97.2543 7.0100 INE652A16KS9 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-16 97.3226 6.6499 2 50 97.3226 6.6499 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 95.5491 7.0550 1 25 95.5491 7.0550 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 95.5042 7.1001 1 50 95.5042 7.1001 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 95.4969 7.0250 1 25 95.4969 7.0250 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 95.4510 7.1001 1 10 95.4510 7.1001 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 95.4333 7.1000 1 100 95.4333 7.1000 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 95.4333 7.1000 1 50 95.4333 7.1000 INE238A16I25 AXIS BK 17-Mar-17 95.3271 7.1001 1 1 95.3271 7.1001 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 95.3011 7.0575 1 13 95.3011 7.0575 INE238A16J16 AXIS BK 29-Mar-17 95.0971 7.2100 1 100 95.0971 7.2100 INE238A16I58 AXIS BK 30-Mar-17 95.0793 7.2100 1 100 95.0793 7.2100 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 94.2147 7.2300 1 50 94.2147 7.2300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com