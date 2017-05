Jul 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16SP0 INDUSIND BK 15-Jul-16 99.9327 6.1453 1 10 99.9327 6.1453 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 99.4846 6.5205 1 25 99.4846 6.5205 INE528G16B82 YES BK 10-Aug-16 99.4564 6.6499 1 0.1 99.4564 6.6499 INE434A16MD0 ANDHRA BK 11-Aug-16 99.4384 6.6497 1 15 99.4384 6.6497 INE705A16MR3 VIJAYA BK 12-Aug-16 99.4204 6.6496 1 15 99.4204 6.6496 INE528G16E48 YES BK 16-Aug-16 99.3484 6.6498 1 15 99.3484 6.6498 INE008A16F26 IDBI BK 16-Aug-16 99.3484 6.6498 1 15 99.3484 6.6498 INE608A16MR9 PUNJAB AND SIND BK 18-Aug-16 99.3124 6.6503 1 15 99.3124 6.6503 INE095A16SV8 INDUSIND BK 18-Aug-16 99.3124 6.6503 1 15 99.3124 6.6503 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 99.0686 6.4747 1 50 99.0686 6.4747 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 99.0587 6.6700 1 50 99.0587 6.6700 INE476A16QY8 CANARA BK 9-Sep-16 98.9428 6.5000 1 75 98.9428 6.5000 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 98.9333 6.6702 1 50 98.9333 6.6702 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 98.8905 6.5002 1 100 98.8905 6.5002 INE090A161B1 ICICI BK 13-Sep-16 98.8714 6.5100 1 70 98.8714 6.5100 INE238A16D95 AXIS BK 14-Sep-16 98.8522 6.5202 1 50 98.8522 6.5202 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 98.7514 6.5000 1 35 98.7514 6.5000 INE705A16ON8 VIJAYA BK 3-Oct-16 98.4927 6.6498 1 25 98.4927 6.6498 INE652A16KW1 STATE BK OF PATIALA 25-Nov-16 97.5737 6.6250 1 8 97.5737 6.6250 INE008A16I80 IDBI BK 1-Dec-16 97.3307 7.0001 1 50 97.3307 7.0001 INE476A16RJ7 CANARA BK 2-Dec-16 97.4454 6.6450 1 8 97.4454 6.6450 INE092T16140 IDFC BK 6-Dec-16 97.3649 6.7200 1 100 97.3649 6.7200 INE092T16140 IDFC BK 6-Dec-16 97.3475 6.7199 2 100 97.3475 6.7199 INE008A16J06 IDBI BK 7-Dec-16 97.2219 6.9999 1 50 97.2219 6.9999 INE652A16KS9 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-16 97.1856 7.0000 1 50 97.1856 7.0000 INE652A16KF6 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-16 97.0770 7.0001 1 50 97.0770 7.0001 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 97.1033 6.6800 1 50 97.1033 6.6800 INE237A16S08 KOTAK MAH BK 23-Dec-16 97.0475 6.7300 2 200 97.0475 6.7300 INE238A16G35 AXIS BK 30-Dec-16 96.9434 6.7300 1 50 96.9434 6.7300 INE608A16MN8 PUNJAB AND SIND BK 24-Jan-17 96.3595 6.9999 1 0.1 96.3595 6.9999 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 95.9173 7.0299 1 25 95.9173 7.0299 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 95.8811 6.9999 1 25 95.8811 6.9999 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 95.6408 6.9900 1 75 95.6408 6.9900 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 95.6702 6.9700 1 50 95.6702 6.9700 INE090A168F7 ICICI BK 7-Mar-17 95.6173 7.0000 1 4 95.6173 7.0000 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 95.5883 6.9900 1 25 95.5883 6.9900 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 95.5184 6.9899 1 50 95.5184 6.9899 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 95.4886 7.0100 1 25 95.4886 7.0100 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 95.4711 7.0100 1 25 95.4711 7.0100 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 93.7355 7.2600 1 25 93.7355 7.2600 INE238A16L61 AXIS BK 14-Jun-17 93.6843 7.2800 1 100 93.6843 7.2800 INE238A16L61 AXIS BK 14-Jun-17 93.7018 7.2800 2 75 93.7018 7.2800 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 93.6668 7.2800 1 0.1 93.6668 7.2800 INE238A16M11 AXIS BK 22-Jun-17 93.5445 7.2799 1 100 93.5445 7.2799 INE090A162I4 ICICI BK 30-Jun-17 93.4050 7.2800 1 200 93.4050 7.2800 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 93.1556 7.3473 8 300 93.1558 7.3470 INE237A16S73 KOTAK MAH BK 11-Jul-17 93.1359 7.3700 1 50 93.1359 7.3700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com