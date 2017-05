Jul 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16A64 AXIS BK 13-Jul-16 99.9823 6.4616 2 75 99.9823 6.4616 INE090A165A4 ICICI BK 4-Aug-16 99.5921 6.4997 1 25 99.5921 6.4997 INE705A16OH0 VIJAYA BK 5-Aug-16 99.5744 6.5003 1 25 99.5744 6.5003 INE528G16E48 YES BK 16-Aug-16 99.3806 6.4997 1 2 99.3806 6.4997 INE238A16L38 AXIS BK 29-Aug-16 99.1700 6.4997 1 5 99.1700 6.4997 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 99.0685 6.5999 1 25 99.0685 6.5999 INE092T16249 IDFC BK 6-Sep-16 98.9916 6.7603 1 25 98.9916 6.7603 INE476A16QY8 CANARA BK 9-Sep-16 98.9444 6.6001 1 25 98.9444 6.6001 INE476A16QY8 CANARA BK 9-Sep-16 98.9621 6.6001 1 25 98.9621 6.6001 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 98.9613 6.6053 1 25 98.9613 6.6053 INE556R16056 THE BK OF TOKYO-MITSUBIS 9-Sep-16 98.9375 6.6437 1 10 98.9375 6.6437 INE683A16IO7 THE SOUTH INDIAN BK 12-Sep-16 98.8847 6.6399 1 100 98.8847 6.6399 INE008A16J22 IDBI BK 12-Sep-16 98.9286 6.4803 2 50 98.9286 6.4803 INE652A16KO8 STATE BK OF PATIALA 14-Sep-16 98.8817 6.4499 2 100 98.8817 6.4499 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 98.8817 6.4499 2 50 98.8817 6.4499 INE652A16KG4 STATE BK OF PATIALA 15-Sep-16 98.8618 6.4650 2 50 98.8618 6.4650 INE652A16KT7 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-16 97.4776 6.6049 1 60 97.4776 6.6049 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 97.2536 6.6500 1 50 97.2536 6.6500 INE008A16O82 IDBI BK 22-Dec-16 97.0907 6.7099 1 160 97.0907 6.7099 INE237A16S08 KOTAK MAH BK 23-Dec-16 97.0691 6.7200 1 200 97.0691 6.7200 INE237A16M46 KOTAK MAH BK 26-Dec-16 97.0171 6.7200 1 300 97.0171 6.7200 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 96.0310 6.9200 1 50 96.0310 6.9200 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 95.8014 6.9550 1 50 95.8014 6.9550 INE556F16085 SIDBI 2-Mar-17 95.6934 7.0500 2 200 95.6934 7.0500 INE556F16085 SIDBI 2-Mar-17 95.7325 7.0133 2 200 95.7519 6.9799 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 95.5491 7.0550 1 150 95.5491 7.0550 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 95.5672 7.0250 1 20 95.5672 7.0250 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 95.5870 6.8500 2 75 95.5870 6.8500 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 95.4288 7.0500 1 150 95.4288 7.0500 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 95.1832 7.0500 1 1 95.1832 7.0500 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 93.7087 7.2500 1 100 93.7087 7.2500 INE528G16H03 YES BK 26-Jun-17 93.4462 7.3350 1 36 93.4462 7.3350 INE090A162I4 ICICI BK 30-Jun-17 93.4900 7.2000 3 115 93.4900 7.2000 INE090A162I4 ICICI BK 30-Jun-17 93.5073 7.2000 1 25 93.5073 7.2000 INE237A16S81 KOTAK MAH BK 12-Jul-17 93.1446 7.3600 2 75 93.1446 7.3600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com