Jul 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16SR6 INDUSIND BK 19-Jul-16 99.8934 6.4902 6 495 99.8924 6.5527 INE238A16K62 AXIS BK 8-Aug-16 99.5391 6.5003 1 5 99.5391 6.5003 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 99.5237 6.4697 1 15 99.5237 6.4697 INE008A16F26 IDBI BK 16-Aug-16 99.4037 6.4399 1 100 99.4037 6.4399 INE077A16EG7 DENA BK 18-Aug-16 99.3330 6.8080 1 50 99.3330 6.8080 INE095A16SV8 INDUSIND BK 18-Aug-16 99.3494 6.6396 1 5 99.3494 6.6396 INE141A16XB2 OBC 19-Aug-16 99.3156 6.7980 1 50 99.3156 6.7980 INE705A16OM0 VIJAYA BK 22-Aug-16 99.2579 6.8223 1 50 99.2579 6.8223 INE608A16MW9 PUNJAB AND SIND BK 29-Aug-16 99.1336 6.7872 1 50 99.1336 6.7872 INE683A16IL3 THE SOUTH INDIAN BK 30-Aug-16 99.1395 6.6002 1 5 99.1395 6.6002 INE652A16KP5 STATE BK OF PATIALA 1-Sep-16 99.1059 6.7202 1 5 99.1059 6.7202 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 99.1054 6.4603 2 100 99.1054 6.4603 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 99.1068 6.4501 1 50 99.1068 6.4501 INE476A16QY8 CANARA BK 9-Sep-16 98.9997 6.4702 1 250 98.9997 6.4702 INE476A16QY8 CANARA BK 9-Sep-16 98.9850 6.4532 2 150 98.9839 6.4601 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 98.9997 6.4702 1 100 98.9997 6.4702 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 98.9839 6.4601 2 55 98.9839 6.4601 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 98.9476 6.4702 1 100 98.9476 6.4702 INE476A16QU6 CANARA BK 12-Sep-16 98.9336 6.4497 1 50 98.9336 6.4497 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 98.9336 6.4497 1 50 98.9336 6.4497 INE648A16GZ0 SBBJ 14-Sep-16 98.8990 6.4498 6 350 98.8990 6.4498 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 98.7861 6.5003 3 150 98.7861 6.5003 INE238A16K88 AXIS BK 26-Sep-16 98.6974 6.5098 1 75 98.6974 6.5098 INE238A16C13 AXIS BK 29-Sep-16 98.6258 6.5202 1 25 98.6258 6.5202 INE238A16C13 AXIS BK 29-Sep-16 98.6432 6.5200 1 25 98.6432 6.5200 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 95.9803 6.9801 1 10 95.9803 6.9801 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 95.8740 6.8000 1 10 95.8740 6.8000 INE556F16085 SIDBI 2-Mar-17 95.7621 6.9926 2 200 95.7926 6.9401 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 95.7111 7.0500 1 50 95.7111 7.0500 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 95.6404 7.0500 2 150 95.6404 7.0500 INE434A16MX8 ANDHRA BK 7-Mar-17 95.6940 6.9300 1 25 95.6940 6.9300 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 95.7029 6.9150 1 25 95.7029 6.9150 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 95.6539 6.9100 1 75 95.6539 6.9100 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 95.5510 6.9651 2 200 95.6030 6.8800 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 95.5725 6.9299 1 25 95.5725 6.9299 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 95.4471 6.9365 2 275 95.4449 6.9401 INE238A16J08 AXIS BK 3-Apr-17 94.9913 7.2900 2 13 94.9913 7.2900 INE090A163H4 ICICI BK 2-Jun-17 93.9809 7.2151 3 50 93.9809 7.2151 INE090A162I4 ICICI BK 30-Jun-17 93.5073 7.2000 1 25 93.5073 7.2000 INE090A162I4 ICICI BK 30-Jun-17 93.5266 7.1975 1 25 93.5266 7.1975 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 93.2076 7.3275 3 210 93.2076 7.3275 INE237A16S99 KOTAK MAH BK 13-Jul-17 93.1793 7.3200 1 10 93.1793 7.3200 INE528G16H11 YES BK 13-Jul-17 93.1489 7.3550 2 10 93.1489 7.3550 =============================================================================================== *: Crores