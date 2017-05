Jul 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE040A16AW0 HDFC BK 18-Jul-16 99.9288 6.5017 5 450.2 99.9288 6.5016 INE095A16SR6 INDUSIND BK 19-Jul-16 99.9110 6.5028 1 10 99.9110 6.5028 INE095A16ST2 INDUSIND BK 26-Jul-16 99.7868 6.4987 1 200 99.7868 6.4987 INE095A16SU0 INDUSIND BK 27-Jul-16 99.7690 6.5008 1 10 99.7690 6.5008 INE608A16MV1 PUNJAB AND SIND BK 8-Aug-16 99.5679 6.6000 1 5 99.5679 6.6000 INE092T16207 IDFC BK 16-Aug-16 99.4122 6.5399 1 5 99.4122 6.5399 INE077A16EG7 DENA BK 18-Aug-16 99.3768 6.5398 1 5 99.3768 6.5398 INE705A16OK4 VIJAYA BK 19-Aug-16 99.3900 6.4005 1 5 99.3900 6.4005 INE648A16HO2 SBBJ 31-Aug-16 99.1383 6.7501 1 5 99.1383 6.7501 INE608A16MZ2 PUNJAB AND SIND BK 1-Sep-16 99.1366 6.4875 1 25 99.1366 6.4875 INE434A16ME8 ANDHRA BK 2-Sep-16 99.1174 6.5004 1 100 99.1174 6.5004 INE434A16NB2 ANDHRA BK 6-Sep-16 99.0475 6.5001 1 100 99.0475 6.5001 INE008A16G09 IDBI BK 6-Sep-16 99.0493 6.4877 2 25 99.0493 6.4877 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 98.9563 6.5249 2 30 98.9571 6.5198 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 98.9509 6.4497 1 6 98.9509 6.4497 INE683A16IO7 THE SOUTH INDIAN BK 12-Sep-16 98.9318 6.6797 1 5 98.9318 6.6797 INE476A16QU6 CANARA BK 12-Sep-16 98.8812 6.9997 1 5 98.8812 6.9997 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 98.8035 6.5002 2 105 98.8035 6.5002 INE238A16K88 AXIS BK 26-Sep-16 98.6993 6.5002 2 225 98.6993 6.5002 INE090A162C7 ICICI BK 26-Sep-16 98.6993 6.5002 2 50 98.6993 6.5002 INE238A16C96 AXIS BK 27-Oct-16 98.1119 6.6897 1 5 98.1119 6.6897 INE008A16I23 IDBI BK 2-Dec-16 97.4835 6.6825 2 200 97.4835 6.6825 INE008A16I23 IDBI BK 2-Dec-16 97.5055 6.6699 1 200 97.5055 6.6699 INE652A16KT7 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-16 97.5083 6.6150 1 100 97.5083 6.6150 INE238A16F51 AXIS BK 2-Dec-16 97.4918 6.6599 1 50 97.4918 6.6599 INE238A16F69 AXIS BK 6-Dec-16 97.4224 6.6601 1 75 97.4224 6.6601 INE652A16KS9 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-16 97.3917 6.6049 2 50 97.3917 6.6049 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 97.1675 6.6500 1 25 97.1675 6.6500 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 96.0200 6.9400 1 75 96.0200 6.9400 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 95.9428 6.8600 1 2 95.9428 6.8600 INE008A16O17 IDBI BK 27-Feb-17 95.8450 6.9400 1 100 95.8450 6.9400 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 95.8217 6.8900 1 50 95.8217 6.8900 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 95.8390 6.8900 1 25 95.8390 6.8900 INE556F16085 SIDBI 2-Mar-17 95.7926 6.9401 1 1.5 95.7926 6.9401 INE476A16RF5 CANARA BK 3-Mar-17 95.8189 6.8651 2 125 95.8189 6.8651 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 95.8217 6.8900 1 75 95.8217 6.8900 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 95.8102 6.8800 1 50 95.8102 6.8800 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 95.7927 6.9100 1 2.5 95.7927 6.9100 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 95.7672 6.8649 1 100 95.7672 6.8649 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 95.7178 6.8900 1 75 95.7178 6.8900 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 95.7124 6.8701 2 75 95.7124 6.8701 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 95.6592 6.9301 1 25 95.6592 6.9301 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 95.6652 6.9201 1 20 95.6652 6.9201 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 95.5928 6.9251 1 25 95.5928 6.9251 INE705A16OC1 VIJAYA BK 20-Mar-17 95.4983 6.9099 1 50 95.4983 6.9099 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 93.9067 7.2649 2 3 93.9067 7.2649 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 93.7598 7.2300 1 25 93.7598 7.2300 INE090A164I0 ICICI BK 10-Jul-17 93.2748 7.2900 2 100 93.2748 7.2900 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 93.2445 7.3050 1 25 93.2445 7.3050 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com