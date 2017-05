Jul 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16SS4 INDUSIND BK 25-Jul-16 99.9110 6.5028 1 250 99.9110 6.5028 INE608A16MX7 PUNJAB AND SIND BK 5-Aug-16 99.6918 7.0525 4 15 99.6918 7.0525 INE092T16157 IDFC BK 5-Aug-16 99.7315 6.5511 1 5 99.7315 6.5511 INE008A16F26 IDBI BK 16-Aug-16 99.5391 6.5003 1 50 99.5391 6.5003 INE092T16207 IDFC BK 16-Aug-16 99.5419 6.4606 1 5 99.5419 6.4606 INE095A16SV8 INDUSIND BK 18-Aug-16 99.4823 6.5498 1 7.3 99.4823 6.5498 INE705A16OK4 VIJAYA BK 19-Aug-16 99.4862 6.5002 1 5 99.4862 6.5002 INE092T16173 IDFC BK 29-Aug-16 99.2819 6.6001 1 5 99.2819 6.6001 INE648A16HO2 SBBJ 31-Aug-16 99.2463 6.5998 1 5 99.2463 6.5998 INE112A16JX6 CORPORATION BK 2-Sep-16 99.2231 6.4952 1 50 99.2231 6.4952 INE648A16GZ0 SBBJ 14-Sep-16 99.0271 6.5200 1 5 99.0271 6.5200 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 98.9254 6.4998 4 125 98.9254 6.4998 INE092T16264 IDFC BK 21-Sep-16 98.8821 6.5499 2 46.6 98.8821 6.5499 INE705A16ON8 VIJAYA BK 3-Oct-16 98.6660 6.5799 2 50 98.6660 6.5799 INE648A16HN4 SBBJ 2-Dec-16 97.6074 6.6274 3 50 97.6074 6.6274 INE238A16F77 AXIS BK 5-Dec-16 97.5258 6.7101 1 50 97.5258 6.7101 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 97.3974 6.6349 2 25 97.3974 6.6349 INE514E16AK1 EXIM 16-Dec-16 97.3551 6.7001 1 25 97.3551 6.7001 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 96.0753 6.9350 1 25 96.0753 6.9350 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 95.9145 6.9407 2 175 95.9135 6.9425 INE683A16II9 THE SOUTH INDIAN BK 1-Mar-17 95.8952 6.9749 1 100 95.8952 6.9749 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 95.9198 6.8700 1 50 95.9198 6.8700 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 95.8664 6.8726 1 100 95.8664 6.8726 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 95.7869 6.9199 1 5 95.7869 6.9199 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 95.8160 6.8700 1 50 95.8160 6.8700 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 95.7244 6.8500 1 5 95.7244 6.8500 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 93.9405 7.1999 1 50 93.9405 7.1999 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 93.8883 7.1999 4 55.1 93.8883 7.1999 INE238A16M11 AXIS BK 22-Jun-17 93.7667 7.2000 1 3.3 93.7667 7.2000 INE090A163I2 ICICI BK 7-Jul-17 93.4489 7.2900 1 150 93.4489 7.2900 INE090A164I0 ICICI BK 10-Jul-17 93.3792 7.2900 1 100 93.3792 7.2900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com