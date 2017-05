Jul 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A164A7 ICICI BK 25-Jul-16 99.9288 6.5016 2 250 99.9288 6.5016 INE008A16K86 IDBI BK 3-Aug-16 99.7476 7.1045 1 0.25 99.7476 7.1045 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 99.6602 6.5500 2 10 99.6602 6.5500 INE238A16B30 AXIS BK 11-Aug-16 99.6301 6.4531 2 50 99.6328 6.4058 INE008A16F26 IDBI BK 16-Aug-16 99.5356 6.5499 1 5 99.5356 6.5499 INE528G16E48 YES BK 16-Aug-16 99.5554 6.5201 1 5 99.5554 6.5201 INE705A16OK4 VIJAYA BK 19-Aug-16 99.4846 6.5205 1 5 99.4846 6.5205 INE705A16OM0 VIJAYA BK 22-Aug-16 99.4064 6.8112 1 10 99.4064 6.8112 INE652A16KP5 STATE BK OF PATIALA 1-Sep-16 99.2752 6.4996 1 5 99.2752 6.4996 INE008A16F91 IDBI BK 8-Sep-16 99.1349 6.5003 1 100 99.1349 6.5003 INE112A16KE4 CORPORATION BK 9-Sep-16 99.1402 6.4602 1 50 99.1402 6.4602 INE652A16KM2 STATE BK OF PATIALA 9-Sep-16 99.1402 6.4602 1 50 99.1402 6.4602 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 99.0384 6.4435 1 25 99.0384 6.4435 INE648A16GZ0 SBBJ 14-Sep-16 99.0127 6.7400 1 5 99.0127 6.7400 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 98.9246 6.5047 1 25 98.9246 6.5047 INE238A16C13 AXIS BK 29-Sep-16 98.7594 6.5501 1 5 98.7594 6.5501 INE237A16T07 KOTAK MAH BK 17-Oct-16 98.4127 6.6899 1 100 98.4127 6.6899 INE238A16F77 AXIS BK 5-Dec-16 97.5380 6.7249 1 50 97.5380 6.7249 INE238A16G27 AXIS BK 21-Dec-16 97.2524 6.7399 1 25 97.2524 6.7399 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 96.3317 6.9150 3 1.25 96.3317 6.9150 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 95.9545 6.8699 1 25 95.9545 6.8699 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 95.9144 6.9101 1 8 95.9144 6.9101 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 95.8333 6.8700 1 75 95.8333 6.8700 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 95.7832 6.9263 1 3 95.7832 6.9263 INE434A16NI7 ANDHRA BK 17-Mar-17 95.6712 6.9101 1 25 95.6712 6.9101 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 95.6435 6.8700 1 1 95.6435 6.8700 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 95.4103 6.9400 2 100 95.4103 6.9400 INE434A16NO5 ANDHRA BK 6-Jun-17 94.1052 7.1449 3 115 94.1052 7.1449 INE090A164I0 ICICI BK 10-Jul-17 93.4050 7.2800 1 50 93.4050 7.2800 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 93.4258 7.2350 1 25 93.4258 7.2350 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com