Jul 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16WR0 OBC 28-Jul-16 99.9641 6.5541 6 495 99.9641 6.5541 INE608A16MQ1 PUNJAB AND SIND BK 29-Jul-16 99.9458 6.5979 4 495 99.9458 6.5979 INE141A16WS8 OBC 29-Jul-16 99.9459 6.5905 3 165 99.9454 6.6466 INE705A16OQ1 VIJAYA BK 29-Jul-16 99.9459 6.5857 1 100 99.9459 6.5857 INE090A165A4 ICICI BK 04-Aug-16 99.8392 6.5318 1 1 99.8392 6.5318 INE008A16P99 IDBI BK 19-Aug-16 99.5890 6.5493 1 25 99.5890 6.5493 INE077A16EI3 DENA BK 31-Aug-16 99.3427 6.9001 1 25 99.3427 6.9001 INE652A16KP5 STATE BK OF PATIALA 01-Sep-16 99.3554 6.4001 2 25 99.3554 6.4001 INE476A16QS0 CANARA BK 02-Sep-16 99.3299 6.4799 1 25 99.3299 6.4799 INE112A16KE4 CORPORATION BK 09-Sep-16 99.2050 6.5000 1 5 99.2050 6.5000 INE008A16J22 IDBI BK 12-Sep-16 99.1079 6.9904 1 25 99.1079 6.9904 INE095A16RK3 INDUSIND BK 13-Sep-16 99.1349 6.5003 1 50 99.1349 6.5003 INE092T16264 IDFC BK 21-Sep-16 98.9449 6.9503 1 5 98.9449 6.9503 INE095A16TH5 INDUSIND BK 24-Oct-16 98.3849 6.6577 3 600 98.3849 6.6577 INE090A163D3 ICICI BK 09-Dec-16 97.5644 6.6999 1 100 97.5644 6.6999 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 96.2458 6.9450 1 25 96.2458 6.9450 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 96.1939 6.9100 1 100 96.1939 6.9100 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 96.0155 6.8850 1 5 96.0155 6.8850 INE457A16HN0 BK OF MAHARASHTRA 06-Mar-17 95.9549 6.9000 1 25 95.9549 6.9000 INE434A16MX8 ANDHRA BK 07-Mar-17 95.9474 6.8825 1 12 95.9474 6.8825 INE457A16HO8 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-17 95.8853 6.9001 1 75 95.8853 6.9001 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 95.7985 6.9000 1 100 95.7985 6.9000 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 95.8217 6.8900 1 25 95.8217 6.8900 INE705A16NU5 VIJAYA BK 21-Mar-17 95.8012 6.7499 1 10 95.8012 6.7499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com