Jul 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16WS8 OBC 29-Jul-16 99.9818 6.6442 5 495 99.9818 6.6442 INE608A16MQ1 PUNJAB AND SIND BK 29-Jul-16 99.9639 6.5950 3 395 99.9638 6.6089 INE141A16WS8 OBC 29-Jul-16 99.9638 6.6089 2 200 99.9638 6.6089 INE092T16165 IDFC BK 02-Aug-16 99.8908 6.6503 2 400 99.8908 6.6503 INE683A16IF5 THE SOUTH INDIAN BK 02-Aug-16 99.9093 6.6271 1 325 99.9093 6.6271 INE683A16IF5 THE SOUTH INDIAN BK 02-Aug-16 99.8917 6.5934 2 150 99.8924 6.5527 INE705A16ML6 VIJAYA BK 02-Aug-16 99.8924 6.5527 1 25 99.8924 6.5527 INE141A16WT6 OBC 03-Aug-16 99.8736 6.5992 2 300 99.8736 6.5992 INE077A16EC6 DENA BK 05-Aug-16 99.8375 6.6010 2 150 99.8375 6.6010 INE237A16Q59 KOTAK MAH BK 08-Aug-16 99.7818 6.6514 2 135 99.7818 6.6514 INE238A16K62 AXIS BK 08-Aug-16 99.7845 6.5689 1 65.8 99.7845 6.5689 INE095A16SY2 INDUSIND BK 08-Aug-16 99.8000 6.6497 1 10 99.8000 6.6497 INE040A16AZ3 HDFC BK 10-Aug-16 99.7486 6.5709 2 210 99.7486 6.5709 INE237A16H19 KOTAK MAH BK 11-Aug-16 99.7307 6.5707 1 50 99.7307 6.5707 INE095A16SV8 INDUSIND BK 18-Aug-16 99.6018 6.6329 1 6 99.6018 6.6329 INE008A16P99 IDBI BK 19-Aug-16 99.5890 6.5493 1 25 99.5890 6.5493 INE095A16SZ9 INDUSIND BK 25-Aug-16 99.4819 6.5549 1 9 99.4819 6.5549 INE705A16OL2 VIJAYA BK 26-Aug-16 99.4662 6.5294 2 200 99.4662 6.5294 INE092T16256 IDFC BK 02-Sep-16 99.3404 6.5501 1 5 99.3404 6.5501 INE092T16256 IDFC BK 02-Sep-16 99.3630 6.4999 1 5 99.3630 6.4999 INE476A16QU6 CANARA BK 12-Sep-16 99.1565 6.7499 1 5 99.1565 6.7499 INE238A16D87 AXIS BK 20-Sep-16 99.0271 6.5200 3 100 99.0271 6.5200 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 99.0300 6.5003 1 75 99.0300 6.5003 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 98.9764 6.9903 1 25 98.9764 6.9903 INE095A16TH5 INDUSIND BK 24-Oct-16 98.4026 6.6575 1 600 98.4026 6.6575 INE238A16C96 AXIS BK 27-Oct-16 98.3442 6.6798 1 45 98.3442 6.6798 INE090A163D3 ICICI BK 09-Dec-16 97.5854 6.6899 1 100 97.5854 6.6899 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 97.5028 6.6299 1 100 97.5028 6.6299 INE008A16K11 IDBI BK 02-Feb-17 96.5231 6.9199 1 25 96.5231 6.9199 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 96.2009 6.9300 1 125 96.2009 6.9300 INE112A16JT4 CORPORATION BK 22-Feb-17 96.1817 6.9000 1 25 96.1817 6.9000 INE112A16JL1 CORPORATION BK 23-Feb-17 96.1645 6.8995 3 200 96.1642 6.9001 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 96.1817 6.8349 1 10 96.1817 6.8349 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 96.0420 6.9000 2 100 96.0420 6.9000 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 96.0246 6.9000 1 75 96.0246 6.9000 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 96.0246 6.9000 1 25 96.0246 6.9000 INE476A16QX0 CANARA BK 06-Mar-17 96.0031 6.8451 1 25 96.0031 6.8451 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 95.9201 6.9000 1 75 95.9201 6.9000 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 95.8757 6.9475 1 100 95.8757 6.9475 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 95.8593 6.8550 2 75 95.8593 6.8550 INE705A16NU5 VIJAYA BK 21-Mar-17 95.5930 7.1001 1 10 95.5930 7.1001 INE238A16L95 AXIS BK 20-Jun-17 93.9468 7.1700 1 10 93.9468 7.1700 INE238A16M78 AXIS BK 07-Jul-17 93.5876 7.2700 3 200 93.5876 7.2700 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 93.5256 7.2400 1 50 93.5256 7.2400 INE095A16TG7 INDUSIND BK 25-Jul-17 93.1932 7.3442 2 30 93.1925 7.3450 INE237A16T23 KOTAK MAH BK 25-Jul-17 93.3179 7.2000 1 5 93.3179 7.2000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same.