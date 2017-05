Jul 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16OQ1 VIJAYA BK 29-Jul-16 99.9818 6.6442 3 250 99.9818 6.6442 INE705A16ML6 VIJAYA BK 2-Aug-16 99.9091 6.6417 1 95 99.9091 6.6417 INE705A16ML6 VIJAYA BK 2-Aug-16 99.9283 6.5473 1 65 99.9283 6.5473 INE090A165A4 ICICI BK 4-Aug-16 99.8733 6.6166 2 75 99.8728 6.6410 INE092T16157 IDFC BK 5-Aug-16 99.8554 6.6092 2 240 99.8553 6.6115 INE008A16L69 IDBI BK 5-Aug-16 99.8547 6.6390 1 190 99.8547 6.6390 INE077A16EC6 DENA BK 5-Aug-16 99.8556 6.5978 1 100 99.8556 6.5978 INE457A16HB5 BK OF MAHARASHTRA 5-Aug-16 99.8745 6.5522 1 75 99.8745 6.5522 INE238A16K70 AXIS BK 5-Aug-16 99.8745 6.5522 1 75 99.8745 6.5522 INE705A16OH0 VIJAYA BK 5-Aug-16 99.8562 6.5703 1 25 99.8562 6.5703 INE040A16AZ3 HDFC BK 10-Aug-16 99.7646 6.6259 4 325 99.7644 6.6305 INE095A16TB8 INDUSIND BK 26-Aug-16 99.4871 6.7205 1 5 99.4871 6.7205 INE608A16MW9 PUNJAB AND SIND BK 29-Aug-16 99.4101 6.7685 1 25 99.4101 6.7685 INE112A16KG9 CORPORATION BK 30-Aug-16 99.4135 6.5253 1 6 99.4135 6.5253 INE476A16QS0 CANARA BK 2-Sep-16 99.3768 6.5398 1 5 99.3768 6.5398 INE476A16QY8 CANARA BK 9-Sep-16 99.2401 6.4997 3 100 99.2401 6.4997 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 99.1957 6.4337 1 150 99.1957 6.4337 INE476A16QU6 CANARA BK 12-Sep-16 99.1875 6.4998 2 100 99.1875 6.4998 INE237A16T07 KOTAK MAH BK 17-Oct-16 98.5468 6.6449 1 376 98.5468 6.6449 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 96.0878 6.8801 1 50 96.0878 6.8801 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 96.0649 6.8901 2 175 96.0649 6.8901 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 96.0420 6.9000 1 50 96.0420 6.9000 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 95.9897 6.9001 1 75 95.9897 6.9001 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 95.9460 6.8850 4 225 95.9460 6.8850 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 95.9329 6.8775 2 50 95.9286 6.8850 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 95.9201 6.9000 1 10 95.9201 6.9000 INE090A163I2 ICICI BK 7-Jul-17 93.6051 7.2700 2 150 93.6051 7.2700 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 93.5596 7.2200 3 75 93.5596 7.2200 INE238A16N02 AXIS BK 13-Jul-17 93.4831 7.2700 2 50 93.4831 7.2700 INE095A16TG7 INDUSIND BK 25-Jul-17 93.2531 7.2950 1 25 93.2531 7.2950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com