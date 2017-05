Jul 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16MU3 PUNJAB AND SIND BK 01-Aug-16 99.9487 6.2447 1 95 99.9487 6.2447 INE976G16DY2 RBL BK 01-Aug-16 99.9487 6.2447 1 50 99.9487 6.2447 INE008A16K86 IDBI BK 03-Aug-16 99.9145 6.2468 1 185 99.9145 6.2468 INE090A165A4 ICICI BK 04-Aug-16 99.8957 6.3515 1 25 99.8957 6.3515 INE077A16EC6 DENA BK 05-Aug-16 99.8736 6.5992 1 60 99.8736 6.5992 INE238A16K62 AXIS BK 08-Aug-16 99.8195 6.6002 2 100 99.8195 6.6002 INE237A16Q59 KOTAK MAH BK 08-Aug-16 99.8209 6.5489 1 5 99.8209 6.5489 INE040A16AZ3 HDFC BK 10-Aug-16 99.8400 6.4993 1 5 99.8400 6.4993 INE238A16B30 AXIS BK 11-Aug-16 99.7726 6.3992 1 50 99.7726 6.3992 INE528G16E48 YES BK 16-Aug-16 99.6756 6.5995 1 1 99.6756 6.5995 INE040A16AY6 HDFC BK 18-Aug-16 99.6397 6.5993 4 200 99.6397 6.5993 INE608A16MR9 PUNJAB AND SIND BK 18-Aug-16 99.6397 6.5993 2 6 99.6397 6.5993 INE095A16SV8 INDUSIND BK 18-Aug-16 99.6397 6.5993 2 5.7 99.6397 6.5993 INE652A16KQ3 STATE BK OF PATIALA 25-Aug-16 99.5040 6.7386 1 20 99.5040 6.7386 INE077A16EE2 DENA BK 25-Aug-16 99.5712 6.5494 1 5 99.5712 6.5494 INE238A16L38 AXIS BK 29-Aug-16 99.4257 6.8010 2 30 99.4257 6.8010 INE608A16MW9 PUNJAB AND SIND BK 29-Aug-16 99.4285 6.7676 1 25 99.4285 6.7676 INE652A16KP5 STATE BK OF PATIALA 01-Sep-16 99.4552 6.4497 2 25 99.4552 6.4497 INE092T16256 IDFC BK 02-Sep-16 99.3758 6.5504 1 5 99.3758 6.5504 INE112A16KE4 CORPORATION BK 09-Sep-16 99.2576 6.5001 1 55 99.2576 6.5001 INE112A16KE4 CORPORATION BK 09-Sep-16 99.3103 6.4997 1 25 99.3103 6.4997 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 99.1989 6.5503 1 100 99.1989 6.5503 INE112A16KJ3 CORPORATION BK 12-Sep-16 99.2576 6.5001 1 25 99.2576 6.5001 INE649A16FQ9 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-16 99.1783 6.4342 1 25 99.1783 6.4342 INE652A16KO8 STATE BK OF PATIALA 14-Sep-16 99.2249 6.4800 1 25 99.2249 6.4800 INE112A16KK1 CORPORATION BK 16-Sep-16 99.1283 6.5504 2 100 99.1283 6.5504 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 99.1174 6.5004 1 25 99.1174 6.5004 INE040A16AU4 HDFC BK 20-Sep-16 99.0668 6.4873 1 5 99.0668 6.4873 INE095A16TI3 INDUSIND BK 03-Oct-16 98.8206 6.6003 2 300 98.8206 6.6003 INE238A16C96 AXIS BK 27-Oct-16 98.3867 6.6501 1 50 98.3867 6.6501 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 97.8514 6.7350 1 25 97.8514 6.7350 INE238A16G84 AXIS BK 01-Feb-17 96.5713 6.9300 2 75 96.5713 6.9300 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 96.2968 6.9488 1 2 96.2968 6.9488 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 96.2413 6.9199 2 35 96.2413 6.9199 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 96.0851 6.8850 1 25 96.0851 6.8850 INE476A16QX0 CANARA BK 06-Mar-17 96.0238 6.8700 1 50 96.0238 6.8700 INE434A16MX8 ANDHRA BK 07-Mar-17 95.9897 6.9001 1 2 95.9897 6.9001 INE090A161G0 ICICI BK 09-Mar-17 95.9549 6.9000 2 75 95.9549 6.9000 INE095A16TF9 INDUSIND BK 10-Mar-17 95.9290 6.9151 1 100 95.9290 6.9151 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 95.9185 6.9337 1 35 95.9185 6.9337 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 95.9206 6.9299 1 25 95.9206 6.9299 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 95.8794 6.8801 1 50 95.8794 6.8801 INE608A16MH0 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-17 95.8159 6.8999 2 50 95.8159 6.8999 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 95.7697 6.8900 1 50 95.7697 6.8900 INE238A16M11 AXIS BK 22-Jun-17 93.9231 7.1999 1 25 93.9231 7.1999 INE090A163I2 ICICI BK 07-Jul-17 93.6051 7.2700 1 100 93.6051 7.2700 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 93.5353 7.2700 1 200 93.5353 7.2700 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 93.5728 7.2250 2 100 93.5728 7.2250 INE238A16N02 AXIS BK 13-Jul-17 93.5005 7.2700 2 125 93.5005 7.2700 INE095A16TG7 INDUSIND BK 25-Jul-17 93.2727 7.2924 5 115.5 93.2985 7.2624 INE237A16T31 KOTAK MAH BK 27-Jul-17 93.3179 7.2000 1 10 93.3179 7.2000 INE238A16N51 AXIS BK 27-Jul-17 93.2573 7.2700 1 5 93.2573 7.2700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com