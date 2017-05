Aug 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16SY2 INDUSIND BK 8-Aug-16 99.9447 6.7305 4 250 99.9446 6.7441 INE238A16K62 AXIS BK 8-Aug-16 99.9507 6.0011 2 90 99.9507 6.0011 INE237A16Q59 KOTAK MAH BK 8-Aug-16 99.9474 6.4030 2 12 99.9474 6.4030 INE608A16MV1 PUNJAB AND SIND BK 8-Aug-16 99.9458 6.5979 1 10 99.9458 6.5979 INE237A16Q75 KOTAK MAH BK 9-Aug-16 99.9266 6.7027 3 200 99.9266 6.7027 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 99.9272 6.6478 1 135 99.9272 6.6478 INE040A16AZ3 HDFC BK 10-Aug-16 99.9069 6.8026 1 25 99.9069 6.8026 INE077A16EB8 DENA BK 12-Aug-16 99.8713 6.7194 4 200 99.8707 6.7508 INE141A16WV2 OBC 12-Aug-16 99.8755 6.4999 1 25 99.8755 6.4999 INE092T16207 IDFC BK 16-Aug-16 99.8045 6.4998 1 50 99.8045 6.4998 INE652A16KR1 STATE BK OF PATIALA 16-Aug-16 99.8075 6.3998 1 5 99.8075 6.3998 INE171A16FR2 THE FEDERAL BK 18-Aug-16 99.7637 6.6503 1 120 99.7637 6.6503 INE608A16MR9 PUNJAB AND SIND BK 18-Aug-16 99.7655 6.5995 1 95 99.7655 6.5995 INE077A16EG7 DENA BK 18-Aug-16 99.7619 6.7011 1 50 99.7619 6.7011 INE040A16AY6 HDFC BK 18-Aug-16 99.7690 6.5008 3 39 99.7690 6.5008 INE008A16P99 IDBI BK 19-Aug-16 99.7498 6.5392 3 728.5 99.7498 6.5394 INE141A16XB2 OBC 19-Aug-16 99.7513 6.5001 1 5 99.7513 6.5001 INE095A16SX4 INDUSIND BK 24-Aug-16 99.6636 6.4836 3 135 99.6628 6.4997 INE092T16173 IDFC BK 29-Aug-16 99.5679 6.6000 3 200 99.5679 6.6000 INE112A16KG9 CORPORATION BK 30-Aug-16 99.5490 6.6144 1 125 99.5490 6.6144 INE112A16KG9 CORPORATION BK 30-Aug-16 99.6038 6.5995 1 125 99.6038 6.5995 INE648A16HO2 SBBJ 31-Aug-16 99.5921 6.4997 1 5 99.5921 6.4997 INE095A16TD4 INDUSIND BK 31-Aug-16 99.5391 6.5003 1 0.75 99.5391 6.5003 INE090A160D9 ICICI BK 31-Aug-16 99.5391 6.5003 1 0.1 99.5391 6.5003 INE008A16G09 IDBI BK 6-Sep-16 99.4334 6.4996 1 0.1 99.4334 6.4996 INE705A16OU3 VIJAYA BK 4-Oct-16 98.9336 6.5572 2 500 98.9336 6.5572 INE090A166C8 ICICI BK 26-Oct-16 98.5367 6.6102 1 15 98.5367 6.6102 INE683A16IQ2 THE SOUTH INDIAN BK 3-Nov-16 98.3778 6.6874 4 350 98.3778 6.6874 INE238A16D61 AXIS BK 4-Nov-16 98.3377 6.7802 1 125 98.3377 6.7802 INE705A16OT5 VIJAYA BK 2-Jan-17 97.2571 6.8626 2 500 97.2571 6.8626 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 96.4426 6.9399 2 225 96.4426 6.9399 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 96.4274 6.9349 1 5 96.4274 6.9349 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 96.4172 6.9200 1 25 96.4172 6.9200 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 96.1903 6.9501 1 125 96.1903 6.9501 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 96.1886 6.9200 1 25 96.1886 6.9200 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 96.1817 6.9000 2 125 96.1817 6.9000 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 96.1118 6.9000 1 0.1 96.1118 6.9000 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 96.0769 6.9000 1 25 96.0769 6.9000 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 96.0430 6.9300 1 6 96.0430 6.9300 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 95.9869 6.9050 3 50 95.9897 6.9001 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 95.9953 6.8900 1 25 95.9953 6.8900 INE528G16F21 YES BK 15-Mar-17 95.9359 6.9650 1 5 95.9359 6.9650 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 95.8911 6.8899 1 5 95.8911 6.8899 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 95.8393 6.9499 1 100 95.8393 6.9499 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 95.6796 6.9250 1 5 95.6796 6.9250 INE090A163H4 ICICI BK 2-Jun-17 94.4173 7.1700 1 50 94.4173 7.1700 INE090A165H9 ICICI BK 8-Jun-17 94.3123 7.1701 1 50 94.3123 7.1701 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 94.1902 7.1700 1 50 94.1902 7.1700 INE090A163I2 ICICI BK 7-Jul-17 93.7436 7.2500 1 100 93.7436 7.2500 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 93.6983 7.2200 1 100 93.6983 7.2200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com