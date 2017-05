Oct 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16T07 KOTAK MAH BK 17-Oct-16 99.8791 6.3117 1 25 99.8791 6.3117 INE705A16OS7 VIJAYA BK 20-Oct-16 99.8266 6.3401 3 495 99.8266 6.3401 INE608A16ND7 PUNJAB AND SIND BK 28-Oct-16 99.6883 6.3412 4 545 99.6878 6.3505 INE077A16EJ1 DENA BK 28-Oct-16 99.6883 6.3403 1 300 99.6883 6.3403 INE705A16PA2 VIJAYA BK 28-Oct-16 99.6904 6.2975 1 130 99.6904 6.2975 INE092T16314 IDFC BK 28-Oct-16 99.6895 6.3159 1 25 99.6895 6.3159 INE691A16KX7 UCO BK 4-Nov-16 99.5670 6.3493 2 200 99.5670 6.3493 INE112A16KP0 CORPORATION BK 4-Nov-16 99.6187 6.3503 1 5 99.6187 6.3503 INE528G16D23 YES BK 8-Nov-16 99.5426 6.4507 1 5 99.5426 6.4507 INE092T16272 IDFC BK 10-Nov-16 99.5114 6.4005 1 5 99.5114 6.4005 INE077A16EO1 DENA BK 18-Nov-16 99.3776 6.3500 1 5 99.3776 6.3500 INE141A16XE6 OBC 21-Nov-16 99.2754 6.3432 14 1025 99.2757 6.3404 INE608A16NE5 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-16 99.2636 6.4469 3 15 99.2689 6.4004 INE077A16EQ6 DENA BK 30-Nov-16 99.1718 6.3504 1 25 99.1718 6.3504 INE705A16PI5 VIJAYA BK 1-Dec-16 99.1547 6.3503 1 200 99.1547 6.3503 INE008A16I23 IDBI BK 2-Dec-16 99.1376 6.3503 1 200 99.1376 6.3503 INE008A16O09 IDBI BK 9-Dec-16 99.0135 6.3800 1 146 99.0135 6.3800 INE705A16OP3 VIJAYA BK 12-Dec-16 98.9669 6.3503 1 100 98.9669 6.3503 INE705A16PH7 VIJAYA BK 14-Dec-16 98.8818 6.3501 3 200 98.8818 6.3501 INE503A16DV3 DCB BK 15-Dec-16 98.8410 6.4848 1 50 98.8410 6.4848 INE514E16AK1 EXIM 16-Dec-16 98.8424 6.3802 1 5 98.8424 6.3802 INE238A16G35 AXIS BK 30-Dec-16 98.5980 6.4075 2 100 98.5985 6.4052 INE238A16O43 AXIS BK 6-Jan-17 98.4629 6.4750 1 25 98.4629 6.4750 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 97.8533 6.5100 1 0.1 97.8533 6.5100 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 97.7067 6.5900 1 75 97.7067 6.5900 INE238A16H83 AXIS BK 7-Mar-17 97.3821 6.6299 1 25 97.3821 6.6299 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 97.3983 6.4999 1 1 97.3983 6.4999 INE090A163G6 ICICI BK 13-Mar-17 97.3227 6.5201 1 50 97.3227 6.5201 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 97.3139 6.4999 1 100 97.3139 6.4999 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 97.0216 6.6301 1 0.3 97.0216 6.6301 INE238A16J16 AXIS BK 29-Mar-17 97.0046 6.6299 1 25 97.0046 6.6299 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 97.0783 6.5001 1 25 97.0783 6.5001 INE503A16DN0 DCB BK 29-May-17 95.6462 7.1925 1 25 95.6462 7.1925 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 95.6564 6.7649 1 21 95.6564 6.7649 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 95.1229 6.8300 1 50 95.1229 6.8300 INE090A168I1 ICICI BK 18-Jul-17 94.9628 6.8900 1 50 94.9628 6.8900 INE238A16N36 AXIS BK 21-Jul-17 94.9451 6.8425 1 4.25 94.9451 6.8425 INE434A16NV0 ANDHRA BK 31-Jul-17 94.7854 6.8301 1 100 94.7854 6.8301 INE434A16NX6 ANDHRA BK 1-Aug-17 94.7686 6.8301 1 50 94.7686 6.8301 INE434A16NZ1 ANDHRA BK 10-Aug-17 94.6176 6.8300 2 125 94.6176 6.8300 INE705A16OZ2 VIJAYA BK 10-Aug-17 94.6176 6.8300 1 100 94.6176 6.8300 INE237A16V29 KOTAK MAH BK 5-Oct-17 93.7147 6.8000 1 12 93.7147 6.8000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com