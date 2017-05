Oct 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16T07 KOTAK MAH BK 17-Oct-16 99.9300 6.3920 1 25 99.9300 6.3920 INE092T16322 IDFC BK 26-Oct-16 99.7726 6.3992 3 100 99.7726 6.3992 INE976G16EJ1 RBL BK 28-Oct-16 99.7377 6.3994 3 175 99.7377 6.3994 INE608A16ND7 PUNJAB AND SIND BK 28-Oct-16 99.7385 6.3798 1 95 99.7385 6.3798 INE652A16KY7 STATE BK OF PATIALA 28-Oct-16 99.7389 6.3701 1 50 99.7389 6.3701 INE683A16IP4 THE SOUTH INDIAN BK 1-Nov-16 99.6700 6.3605 1 150 99.6700 6.3605 INE976G16EG7 RBL BK 2-Nov-16 99.6505 6.4007 1 100 99.6505 6.4007 INE691A16KX7 UCO BK 4-Nov-16 99.6185 6.3540 4 550 99.6181 6.3604 INE092T16272 IDFC BK 10-Nov-16 99.5076 6.4505 11 337 99.5076 6.4505 INE095A16TP8 INDUSIND BK 10-Nov-16 99.5136 6.3714 2 175 99.5114 6.4005 INE562A16IG9 INDIAN BK 11-Nov-16 99.4941 6.3997 1 5 99.4941 6.3997 INE562A16IG9 INDIAN BK 11-Nov-16 99.5130 6.3795 1 5 99.5130 6.3795 INE095A16TQ6 INDUSIND BK 15-Nov-16 99.4334 6.4996 1 5 99.4334 6.4996 INE092T16405 IDFC BK 24-Nov-16 99.2672 6.4154 2 375 99.2672 6.4154 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 99.2502 6.4127 1 250 99.2502 6.4127 INE141A16XG1 OBC 28-Nov-16 99.1986 6.4103 2 495 99.1986 6.4103 INE428A16RC3 ALLAHABAD BK 28-Nov-16 99.1807 6.7003 1 5 99.1807 6.7003 INE562A16IF1 INDIAN BK 28-Nov-16 99.1807 6.7003 1 5 99.1807 6.7003 INE077A16EK9 DENA BK 1-Dec-16 99.0853 7.0197 1 5 99.0853 7.0197 INE652A16KT7 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-16 99.1376 6.3503 2 125 99.1376 6.3503 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 5-Dec-16 99.0809 6.3882 2 245 99.0792 6.4003 INE008A16O09 IDBI BK 9-Dec-16 99.0104 6.4002 1 7 99.0104 6.4002 INE705A16PH7 VIJAYA BK 14-Dec-16 98.9305 6.3644 6 141 98.9246 6.3998 INE171A16FY8 THE FEDERAL BK 15-Dec-16 98.9074 6.4001 1 10 98.9074 6.4001 INE238A16O19 AXIS BK 23-Dec-16 98.7666 6.4199 1 25 98.7666 6.4199 INE238A16L46 AXIS BK 28-Dec-16 98.6951 6.3498 1 10 98.6951 6.3498 INE238A16G35 AXIS BK 30-Dec-16 98.6497 6.4052 1 5 98.6497 6.4052 INE705A16OT5 VIJAYA BK 2-Jan-17 98.5802 6.4900 1 125 98.5802 6.4900 INE238A16O43 AXIS BK 6-Jan-17 98.5145 6.4751 1 25 98.5145 6.4751 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 97.8159 6.5200 1 22 97.8159 6.5200 INE434A16MX8 ANDHRA BK 7-Mar-17 97.4526 6.5800 1 25 97.4526 6.5800 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 97.4013 6.5799 1 25 97.4013 6.5799 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 97.3388 6.5651 2 50 97.3388 6.5651 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 97.3487 6.5400 2 50 97.3487 6.5400 INE095A16SC8 INDUSIND BK 15-Mar-17 97.3079 6.6000 1 50 97.3079 6.6000 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 97.2469 6.5401 1 50 97.2469 6.5401 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 97.0783 6.5001 1 0.5 97.0783 6.5001 INE237A16S32 KOTAK MAH BK 1-Jun-17 95.8624 6.8199 1 50 95.8624 6.8199 INE237A16S40 KOTAK MAH BK 2-Jun-17 95.8452 6.8200 1 50 95.8452 6.8200 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 95.8204 6.7749 1 1.6 95.8204 6.7749 INE434A16NO5 ANDHRA BK 6-Jun-17 95.8003 6.7800 1 100 95.8003 6.7800 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 95.6860 6.8000 1 125 95.6860 6.8000 INE171A16FV4 THE FEDERAL BK 31-Aug-17 94.2543 6.9100 1 0.68 94.2543 6.9100 INE090A164J8 ICICI BK 8-Sep-17 94.1280 6.9000 1 100 94.1280 6.9000 INE434A16OI5 ANDHRA BK 13-Sep-17 94.1011 6.8301 2 100 94.1011 6.8301 INE090A165J5 ICICI BK 19-Sep-17 93.9771 6.8600 1 3.95 93.9771 6.8600 INE095A16TZ7 INDUSIND BK 20-Sep-17 93.8861 6.9500 1 3.93 93.8861 6.9500 INE443O16054 CREDIT SUISSE AG 22-Sep-17 93.8110 7.0000 3 9.15 93.8110 7.0000 INE095A16UA8 INDUSIND BK 26-Sep-17 93.8441 6.9000 1 100 93.8441 6.9000 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 93.8495 6.8150 1 8.5 93.8495 6.8150 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com