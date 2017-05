Oct 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16T07 KOTAK MAH BK 17-Oct-16 99.9472 6.4218 2 65 99.9487 6.2447 INE095A16TH5 INDUSIND BK 24-Oct-16 99.8222 6.5013 3 215 99.8222 6.5013 INE090A164C3 ICICI BK 24-Oct-16 99.8263 6.3511 1 50 99.8263 6.3511 INE705A16PB0 VIJAYA BK 24-Oct-16 99.8209 6.5489 1 25 99.8209 6.5489 INE092T16355 IDFC BK 25-Oct-16 99.8045 6.4998 2 100 99.8045 6.4998 INE238A16C96 AXIS BK 27-Oct-16 99.7743 6.3513 1 50 99.7743 6.3513 INE092T16298 IDFC BK 27-Oct-16 99.7690 6.5008 3 12 99.7690 6.5008 INE090A167C6 ICICI BK 28-Oct-16 99.7570 6.3508 1 100 99.7570 6.3508 INE652A16KZ4 STATE BK OF PATIALA 4-Nov-16 99.6286 6.4794 1 190 99.6286 6.4794 INE705A16PC8 VIJAYA BK 10-Nov-16 99.5215 6.4997 1 190 99.5215 6.4997 INE095A16TP8 INDUSIND BK 10-Nov-16 99.5842 6.3500 1 25 99.5842 6.3500 INE092T16272 IDFC BK 10-Nov-16 99.5842 6.3500 1 25 99.5842 6.3500 INE683A16JA4 THE SOUTH INDIAN BK 11-Nov-16 99.5038 6.5006 3 225 99.5038 6.5006 INE171A16FS0 THE FEDERAL BK 15-Nov-16 99.5019 6.3006 1 5 99.5019 6.3006 INE092T16330 IDFC BK 16-Nov-16 99.4735 6.4397 1 5 99.4735 6.4397 INE503A16DQ3 DCB BK 17-Nov-16 99.4037 6.4399 1 5 99.4037 6.4399 INE608A16NJ4 PUNJAB AND SIND BK 18-Nov-16 99.4334 6.4996 1 5 99.4334 6.4996 INE092T16405 IDFC BK 24-Nov-16 99.2860 6.4021 2 250 99.2860 6.4021 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 99.2689 6.4004 1 250 99.2689 6.4004 INE141A16XG1 OBC 28-Nov-16 99.2171 6.4003 1 300 99.2171 6.4003 INE562A16IF1 INDIAN BK 28-Nov-16 99.2746 6.3501 1 5 99.2746 6.3501 INE095A16TT0 INDUSIND BK 29-Nov-16 99.1875 6.4998 1 290 99.1875 6.4998 INE476A16RJ7 CANARA BK 2-Dec-16 99.1481 6.4003 2 125 99.1481 6.4003 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 5-Dec-16 99.0909 6.4397 4 100 99.0909 6.4397 INE238A16G01 AXIS BK 20-Dec-16 98.8317 6.4399 1 25 98.8317 6.4399 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 98.8144 6.4402 1 50 98.8144 6.4402 INE238A16L46 AXIS BK 28-Dec-16 98.6890 6.4650 2 50 98.6890 6.4650 INE238A16G35 AXIS BK 30-Dec-16 98.6576 6.4499 2 80 98.6576 6.4499 INE238A16O43 AXIS BK 6-Jan-17 98.5245 6.5074 1 25 98.5245 6.5074 INE652A16LE7 STATE BK OF PATIALA 9-Jan-17 98.4789 6.4802 2 125 98.4789 6.4802 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 97.9395 6.6199 1 5 97.9395 6.6199 INE238A16L53 AXIS BK 20-Feb-17 97.7273 6.5801 1 50 97.7273 6.5801 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 97.7203 6.5500 1 50 97.7203 6.5500 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 97.4847 6.5401 1 165 97.4847 6.5401 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 97.3618 6.5499 1 50 97.3618 6.5499 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 97.1029 6.5999 1 100 97.1029 6.5999 INE238A16J16 AXIS BK 29-Mar-17 97.0858 6.6001 2 50 97.0858 6.6001 INE237A16S32 KOTAK MAH BK 1-Jun-17 95.8824 6.8151 1 50 95.8824 6.8151 INE434A16NO5 ANDHRA BK 6-Jun-17 95.8203 6.7751 1 100 95.8203 6.7751 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 95.7061 6.7950 1 125 95.7061 6.7950 INE238A16L61 AXIS BK 14-Jun-17 95.6629 6.8099 1 25 95.6629 6.8099 INE976G16EF9 RBL BK 20-Jun-17 95.4050 7.0601 2 150 95.4050 7.0601 INE238A16L95 AXIS BK 20-Jun-17 95.5605 6.8100 2 50 95.5605 6.8100 INE238A16M11 AXIS BK 22-Jun-17 95.5265 6.8099 2 100 95.5265 6.8099 INE095A16TG7 INDUSIND BK 25-Jul-17 94.8768 6.9399 2 45 94.8768 6.9399 INE705A16OZ2 VIJAYA BK 10-Aug-17 94.6700 6.8499 1 50 94.6700 6.8499 INE434A16NZ1 ANDHRA BK 10-Aug-17 94.6847 6.8300 1 50 94.6847 6.8300 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 94.2584 6.8201 4 175 94.2584 6.8201 INE090A164J8 ICICI BK 8-Sep-17 94.1487 6.8950 1 100 94.1487 6.8950 INE112A16KR6 CORPORATION BK 11-Sep-17 94.1589 6.8201 1 75 94.1589 6.8201 INE434A16ON5 ANDHRA BK 20-Sep-17 94.0018 6.8300 2 50 94.0018 6.8300 INE095A16UA8 INDUSIND BK 26-Sep-17 93.8776 6.8600 1 10 93.8776 6.8600 INE443O16088 CREDIT SUISSE AG 5-Oct-17 93.6517 6.9500 2 100 93.6517 6.9500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com