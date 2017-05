Oct 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16298 IDFC BK 27-Oct-16 99.8244 6.4207 1 45 99.8244 6.4207 INE092T16272 IDFC BK 10-Nov-16 99.5796 6.4206 1 150 99.5796 6.4206 INE095A16TQ6 INDUSIND BK 15-Nov-16 99.5084 6.4400 1 5 99.5084 6.4400 INE683A16IT6 THE SOUTH INDIAN BK 16-Nov-16 99.4949 6.3896 1 5 99.4949 6.3896 INE683A16IU4 THE SOUTH INDIAN BK 18-Nov-16 99.4602 6.3902 1 5 99.4602 6.3902 INE608A16NJ4 PUNJAB AND SIND BK 18-Nov-16 99.4420 6.4004 1 4.9 99.4420 6.4004 INE141A16XE6 OBC 21-Nov-16 99.3900 6.4005 1 50 99.3900 6.4005 INE092T16405 IDFC BK 24-Nov-16 99.3409 6.3728 1 100 99.3409 6.3728 INE141A16XG1 OBC 28-Nov-16 99.2689 6.4004 3 400 99.2689 6.4004 INE092T16306 IDFC BK 01-Dec-16 99.2297 6.4396 1 25 99.2297 6.4396 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 05-Dec-16 99.1467 6.4109 2 140 99.1481 6.4003 INE092T16140 IDFC BK 06-Dec-16 99.1429 6.4397 1 25 99.1429 6.4397 INE237A16U04 KOTAK MAH BK 13-Dec-16 99.0074 6.4198 4 225 99.0074 6.4198 INE112A16JE6 CORPORATION BK 14-Dec-16 98.9948 6.3901 1 75 98.9948 6.3901 INE434A16OK1 ANDHRA BK 15-Dec-16 98.9855 6.4498 1 5 98.9855 6.4498 INE008A16O74 IDBI BK 20-Dec-16 98.8903 6.3998 2 50 98.8903 6.3998 INE238A16G35 AXIS BK 30-Dec-16 98.7123 6.4343 1 30 98.7123 6.4343 INE008A16K78 IDBI BK 08-Feb-17 97.9803 6.5999 1 6.5 97.9803 6.5999 INE476A16RF5 CANARA BK 03-Mar-17 97.5826 6.6001 2 25 97.5826 6.6001 INE476A16QW2 CANARA BK 07-Mar-17 97.5401 6.5284 1 165 97.5401 6.5284 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 97.4622 6.6001 1 25 97.4622 6.6001 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 97.4906 6.5700 1 25 97.4906 6.5700 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 97.4660 6.5900 1 0.5 97.4660 6.5900 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 97.4176 6.5376 1 50 97.4176 6.5376 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 97.1593 6.5875 1 100 97.1593 6.5875 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 97.1784 6.5825 1 100 97.1784 6.5825 INE238A16J08 AXIS BK 03-Apr-17 96.9868 6.7499 1 2 96.9868 6.7499 INE237A16R74 KOTAK MAH BK 23-May-17 96.0806 6.8300 1 50 96.0806 6.8300 INE434A16NU2 ANDHRA BK 14-Jun-17 95.7171 6.8050 1 200 95.7171 6.8050 INE090A163I2 ICICI BK 07-Jul-17 95.2637 6.9000 1 5 95.2637 6.9000 INE237A16S73 KOTAK MAH BK 11-Jul-17 95.2415 6.8301 1 50 95.2415 6.8301 INE434A16NV0 ANDHRA BK 31-Jul-17 94.9033 6.8300 1 50 94.9033 6.8300 INE434A16NY4 ANDHRA BK 03-Aug-17 94.8527 6.8301 2 50 94.8527 6.8301 INE434A16NZ1 ANDHRA BK 10-Aug-17 94.7277 6.8401 1 25 94.7277 6.8401 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 05-Sep-17 94.2932 6.8391 10 328.85 94.3083 6.8200 INE434A16OD6 ANDHRA BK 08-Sep-17 94.2426 6.8400 1 50 94.2426 6.8400 INE112A16KR6 CORPORATION BK 11-Sep-17 94.2007 6.8300 1 25 94.2007 6.8300 INE434A16OI5 ANDHRA BK 13-Sep-17 94.1675 6.8300 3 1.25 94.1675 6.8300 INE090A169J7 ICICI BK 27-Sep-17 93.8524 6.9300 5 200 93.8524 6.9300 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 93.8902 6.8449 1 10 93.8902 6.8449 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com