Oct 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16TH5 INDUSIND BK 24-Oct-16 99.8946 6.4186 1 25 99.8946 6.4186 INE095A16TK9 INDUSIND BK 27-Oct-16 99.8419 6.4220 1 25 99.8419 6.4220 INE238A16D38 AXIS BK 28-Oct-16 99.8247 6.4097 1 25 99.8247 6.4097 INE562A16IE4 INDIAN BK 01-Nov-16 99.7589 6.3010 1 50 99.7589 6.3010 INE090A169C2 ICICI BK 04-Nov-16 99.7028 6.4001 1 50 99.7028 6.4001 INE705A16PC8 VIJAYA BK 10-Nov-16 99.6217 6.3002 1 5 99.6217 6.3002 INE562A16IG9 INDIAN BK 11-Nov-16 99.5921 6.4997 1 5 99.5921 6.4997 INE095A16TQ6 INDUSIND BK 15-Nov-16 99.5295 6.3905 1 5 99.5295 6.3905 INE608A16NG0 PUNJAB AND SIND BK 25-Nov-16 99.3604 6.3502 1 5 99.3604 6.3502 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 99.3544 6.4101 1 5 99.3544 6.4101 INE141A16XH9 OBC 29-Nov-16 99.2884 6.3804 1 25 99.2884 6.3804 INE652A16KT7 STATE BK OF PATIALA 02-Dec-16 99.2232 6.3500 1 50 99.2232 6.3500 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 05-Dec-16 99.1680 6.3797 1 100 99.1680 6.3797 INE237A16U04 KOTAK MAH BK 13-Dec-16 98.8624 7.5000 3 150 98.8624 7.5000 INE683A16HS0 THE SOUTH INDIAN BK 15-Dec-16 98.9773 6.5025 3 500 98.9777 6.4999 INE503A16DV3 DCB BK 15-Dec-16 98.9574 6.6303 1 75 98.9574 6.6303 INE238A16G01 AXIS BK 20-Dec-16 98.9040 6.4200 1 50 98.9040 6.4200 INE095A16UF7 INDUSIND BK 21-Dec-16 98.8753 6.4873 1 50 98.8753 6.4873 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 98.8868 6.4202 1 25 98.8868 6.4202 INE095A16UG5 INDUSIND BK 27-Dec-16 98.7711 6.4876 4 300 98.7711 6.4876 INE652A16KE9 STATE BK OF PATIALA 28-Dec-16 98.7723 6.3899 1 50 98.7723 6.3899 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 98.7456 6.4399 3 175 98.7456 6.4399 INE095A16UH3 INDUSIND BK 30-Dec-16 98.7191 6.4876 2 100 98.7191 6.4876 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 97.8683 6.6251 1 10 97.8683 6.6251 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 97.8762 6.6001 1 0.25 97.8762 6.6001 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 97.5998 6.6001 1 100 97.5998 6.6001 INE476A16RF5 CANARA BK 03-Mar-17 97.6176 6.5500 1 25 97.6176 6.5500 INE008A16N42 IDBI BK 03-Mar-17 97.6034 6.5900 1 25 97.6034 6.5900 INE077A16DQ8 DENA BK 06-Mar-17 97.5482 6.6000 1 100 97.5482 6.6000 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 97.6633 6.1500 1 14 97.6633 6.1500 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 97.4356 6.5350 1 50 97.4356 6.5350 INE434A16NG1 ANDHRA BK 15-Mar-17 97.3936 6.6000 1 0.1 97.3936 6.6000 INE238A16I25 AXIS BK 17-Mar-17 97.3664 6.5818 3 4.5 97.3664 6.5818 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 96.2177 6.8000 1 25 96.2177 6.8000 INE237A16R33 KOTAK MAH BK 19-May-17 96.1832 6.8001 1 0.25 96.1832 6.8001 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 95.7535 6.8300 1 25 95.7535 6.8300 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 95.7021 6.8299 1 0.25 95.7021 6.8299 INE238A16M78 AXIS BK 07-Jul-17 95.2613 6.9300 1 100 95.2613 6.9300 INE090A163I2 ICICI BK 07-Jul-17 95.2613 6.9300 1 25 95.2613 6.9300 INE090A164I0 ICICI BK 10-Jul-17 95.2097 6.9299 2 150 95.2097 6.9299 INE238A16N36 AXIS BK 21-Jul-17 95.0242 6.9501 2 250 95.0242 6.9501 INE238A16N36 AXIS BK 21-Jul-17 95.0446 6.8950 2 3.4 95.0446 6.8950 INE514E16AR6 EXIM 10-Aug-17 94.7154 6.8801 1 75 94.7154 6.8801 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 05-Sep-17 94.3033 6.8475 1 150 94.3033 6.8475 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 05-Sep-17 94.3220 6.8449 1 150 94.3220 6.8449 INE237A16V03 KOTAK MAH BK 28-Sep-17 93.9191 6.8500 1 100 93.9191 6.8500 INE090A168J9 ICICI BK 28-Sep-17 93.8524 6.9300 1 15 93.8524 6.9300 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 93.8774 6.8801 3 175 93.8774 6.8801 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com