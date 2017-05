Oct 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16298 IDFC BK 27-Oct-16 99.8599 6.4010 1 5 99.8599 6.4010 INE976G16EM5 RBL BK 03-Nov-16 99.7570 6.3508 1 5 99.7570 6.3508 INE608A16NH8 PUNJAB AND SIND BK 07-Nov-16 99.6695 6.3701 4 500 99.6695 6.3701 INE562A16IG9 INDIAN BK 11-Nov-16 99.6187 6.3503 1 5 99.6187 6.3503 INE434A16OG9 ANDHRA BK 11-Nov-16 99.6157 6.4005 1 5 99.6157 6.4005 INE095A16TQ6 INDUSIND BK 15-Nov-16 99.5532 6.3005 1 5 99.5532 6.3005 INE141A16XI7 OBC 22-Nov-16 99.4292 6.3496 1 5 99.4292 6.3496 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 99.3574 6.3802 4 250 99.3574 6.3802 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 99.3727 6.4003 1 5 99.3727 6.4003 INE095A16TR4 INDUSIND BK 28-Nov-16 99.3261 6.3498 1 5 99.3261 6.3498 INE237A16M20 KOTAK MAH BK 01-Dec-16 99.2505 6.4101 1 10 99.2505 6.4101 INE652A16KT7 STATE BK OF PATIALA 02-Dec-16 99.2360 6.3865 3 141.5 99.2342 6.4017 INE691A16KW9 UCO BK 02-Dec-16 99.2285 6.4497 1 100 99.2285 6.4497 INE090A165D8 ICICI BK 05-Dec-16 99.1875 6.4998 1 5 99.1875 6.4998 INE691A16KU3 UCO BK 08-Dec-16 99.1242 6.4498 1 100 99.1242 6.4498 INE238A16F93 AXIS BK 13-Dec-16 99.0448 6.4002 1 25 99.0448 6.4002 INE237A16U04 KOTAK MAH BK 13-Dec-16 99.0257 6.6503 1 5 99.0257 6.6503 INE112A16JE6 CORPORATION BK 14-Dec-16 99.0306 6.3803 2 75 99.0306 6.3803 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 99.0201 6.4501 1 25 99.0201 6.4501 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 99.0028 6.4499 1 25 99.0028 6.4499 INE528G16I51 YES BK 15-Dec-16 98.9900 6.6502 1 5 98.9900 6.6502 INE434A16OK1 ANDHRA BK 15-Dec-16 99.0087 6.4114 1 3 99.0087 6.4114 INE095A16UG5 INDUSIND BK 27-Dec-16 98.7885 6.4873 2 250 98.7885 6.4873 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 98.7628 6.4399 3 100 98.7628 6.4399 INE095A16UH3 INDUSIND BK 30-Dec-16 98.7364 6.4877 2 100 98.7364 6.4877 INE705A16OT5 VIJAYA BK 02-Jan-17 98.6760 6.5299 1 75 98.6760 6.5299 INE008A16K29 IDBI BK 07-Feb-17 98.0265 6.6201 2 50 98.0265 6.6201 INE514E16AO3 EXIM 01-Mar-17 97.7033 6.5000 1 5 97.7033 6.5000 INE112A16JU2 CORPORATION BK 03-Mar-17 97.6241 6.5801 2 100 97.6241 6.5801 INE434A16MW0 ANDHRA BK 03-Mar-17 97.6321 6.5574 2 50 97.6321 6.5574 INE476A16QX0 CANARA BK 06-Mar-17 97.5870 6.5400 1 25 97.5870 6.5400 INE434A16MX8 ANDHRA BK 07-Mar-17 97.5627 6.5600 2 75 97.5627 6.5600 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 97.3571 6.9778 1 14 97.3571 6.9778 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 97.3671 7.0000 1 14 97.3671 7.0000 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 97.4355 6.5800 2 6 97.4355 6.5800 INE237A16R33 KOTAK MAH BK 19-May-17 96.1736 6.8500 1 25 96.1736 6.8500 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 95.7162 6.8350 1 25 95.7162 6.8350 INE095A16TG7 INDUSIND BK 25-Jul-17 94.9624 6.9400 1 5 94.9624 6.9400 INE238A16N85 AXIS BK 09-Aug-17 94.6842 6.9701 1 100 94.6842 6.9701 INE514E16AR6 EXIM 10-Aug-17 94.7179 6.8999 1 100 94.7179 6.8999 INE683A16IS8 THE SOUTH INDIAN BK 11-Aug-17 94.6282 7.0000 1 50 94.6282 7.0000 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 05-Sep-17 94.3425 6.8401 1 50 94.3425 6.8401 INE095A16UA8 INDUSIND BK 26-Sep-17 93.8902 6.9450 1 25 93.8902 6.9450 INE090A169J7 ICICI BK 27-Sep-17 93.8954 6.9185 4 175 93.8942 6.9199 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 93.8940 6.8801 1 7 93.8940 6.8801 INE095A16UB6 INDUSIND BK 06-Oct-17 93.6678 7.0099 2 200 93.6678 7.0099 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com