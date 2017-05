Oct 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16322 IDFC BK 26-Oct-16 99.8949 6.4003 1 15 99.8949 6.4003 INE095A16TS2 INDUSIND BK 07-Nov-16 99.7028 6.4001 1 250 99.7028 6.4001 INE092T16330 IDFC BK 16-Nov-16 99.5497 6.3501 1 5 99.5497 6.3501 INE608A16NJ4 PUNJAB AND SIND BK 18-Nov-16 99.5144 6.3604 2 10 99.5175 6.3202 INE141A16XD8 OBC 18-Nov-16 99.5114 6.4005 1 5 99.5114 6.4005 INE608A16NJ4 PUNJAB AND SIND BK 18-Nov-16 99.4957 6.3794 1 4.9 99.4957 6.3794 INE428A16RB5 ALLAHABAD BK 21-Nov-16 99.4531 6.4747 1 25 99.4531 6.4747 INE141A16XE6 OBC 21-Nov-16 99.4543 6.4604 1 25 99.4543 6.4604 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 99.3747 6.3797 2 15 99.3747 6.3797 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 99.3995 6.3002 1 5 99.3995 6.3002 INE141A16XG1 OBC 28-Nov-16 99.3229 6.3802 2 12.7 99.3229 6.3802 INE095A16TT0 INDUSIND BK 29-Nov-16 99.3261 6.3498 1 5 99.3261 6.3498 INE141A16XH9 OBC 29-Nov-16 99.3229 6.3802 1 5 99.3229 6.3802 INE077A16EQ6 DENA BK 30-Nov-16 99.3143 6.3002 1 25 99.3143 6.3002 INE238A16F51 AXIS BK 02-Dec-16 99.2517 6.3997 1 50 99.2517 6.3997 INE238A16F77 AXIS BK 05-Dec-16 99.1999 6.3998 1 50 99.1999 6.3998 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 05-Dec-16 99.2232 6.3500 1 5 99.2232 6.3500 INE090A165D8 ICICI BK 05-Dec-16 99.2232 6.3500 1 5 99.2232 6.3500 INE095A16TX2 INDUSIND BK 14-Dec-16 99.0591 6.4202 1 5 99.0591 6.4202 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 99.0693 6.3500 1 5 99.0693 6.3500 INE691A16KV1 UCO BK 15-Dec-16 99.0240 6.4241 2 44 99.0238 6.4255 INE434A16OK1 ANDHRA BK 15-Dec-16 99.0261 6.4102 1 15 99.0261 6.4102 INE976G16EP8 RBL BK 15-Dec-16 99.0374 6.4503 1 5 99.0374 6.4503 INE528G16I51 YES BK 15-Dec-16 99.0374 6.4503 1 5 99.0374 6.4503 INE095A16UE0 INDUSIND BK 20-Dec-16 98.9360 6.4350 1 25 98.9360 6.4350 INE095A16UF7 INDUSIND BK 21-Dec-16 98.9183 6.4377 10 575 98.9183 6.4377 INE705A16PL9 VIJAYA BK 26-Dec-16 98.8424 6.3802 3 400 98.8424 6.3802 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 98.7800 6.4400 3 131 98.7800 6.4400 INE095A16UH3 INDUSIND BK 30-Dec-16 98.7542 6.4853 2 100 98.7542 6.4853 INE237A16U46 KOTAK MAH BK 06-Jan-17 98.6238 6.5298 1 4 98.6238 6.5298 INE095A16UI1 INDUSIND BK 11-Jan-17 98.5308 6.5573 1 40 98.5308 6.5573 INE238A16L53 AXIS BK 20-Feb-17 97.8082 6.6499 1 50 97.8082 6.6499 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 97.8082 6.6499 1 25 97.8082 6.6499 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 97.7972 6.6301 2 25 97.7972 6.6301 INE090A161F2 ICICI BK 01-Mar-17 97.6653 6.6101 2 75 97.6653 6.6101 INE112A16JK3 CORPORATION BK 02-Mar-17 97.6585 6.5800 1 25 97.6585 6.5800 INE238A16I25 AXIS BK 17-Mar-17 97.3972 6.5906 1 12.5 97.3972 6.5906 INE095A16SD6 INDUSIND BK 21-Mar-17 97.2856 6.7000 1 25 97.2856 6.7000 INE608A16MO6 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-17 97.3349 6.5750 1 20 97.3349 6.5750 INE976G16DP0 RBL BK 30-Mar-17 97.1295 6.7000 1 25 97.1295 6.7000 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 97.1750 6.5500 1 5 97.1750 6.5500 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 96.2257 6.8500 1 5 96.2257 6.8500 INE090A165H9 ICICI BK 08-Jun-17 95.8536 6.8351 1 25 95.8536 6.8351 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 95.7334 6.8349 1 5 95.7334 6.8349 INE238A16M11 AXIS BK 22-Jun-17 95.6042 6.8500 1 25 95.6042 6.8500 INE238A16M78 AXIS BK 07-Jul-17 95.2796 6.9550 1 50 95.2796 6.9550 INE238A16N44 AXIS BK 25-Jul-17 94.9693 6.9549 2 50 94.9693 6.9549 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 05-Sep-17 94.3191 6.8701 1 25 94.3191 6.8701 INE514E16AT2 EXIM 21-Sep-17 94.0357 6.8900 1 100 94.0357 6.8900 INE095A16UK7 INDUSIND BK 05-Oct-17 93.7162 6.9925 1 20 93.7162 6.9925 INE095A16UJ9 INDUSIND BK 13-Oct-17 93.5625 7.0150 1 25 93.5625 7.0150 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com