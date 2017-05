Oct 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16322 IDFC BK 26-Oct-16 99.9117 6.4516 1 100 99.9117 6.4516 INE092T16298 IDFC BK 27-Oct-16 99.8939 6.4601 2 50 99.8941 6.4491 INE652A16KY7 STATE BK OF PATIALA 28-Oct-16 99.8784 6.3483 2 150 99.8784 6.3483 INE608A16ND7 PUNJAB AND SIND BK 28-Oct-16 99.8784 6.3483 1 25 99.8784 6.3483 INE691A16KX7 UCO BK 04-Nov-16 99.7551 6.4006 2 200 99.7551 6.4006 INE652A16KZ4 STATE BK OF PATIALA 04-Nov-16 99.7559 6.3796 1 100 99.7559 6.3796 INE112A16KP0 CORPORATION BK 04-Nov-16 99.8078 6.3898 1 5 99.8078 6.3898 INE608A16NH8 PUNJAB AND SIND BK 07-Nov-16 99.7028 6.4001 1 100 99.7028 6.4001 INE092T16272 IDFC BK 10-Nov-16 99.6478 6.4504 1 143 99.6478 6.4504 INE095A16TU8 INDUSIND BK 17-Nov-16 99.5842 6.3500 1 5 99.5842 6.3500 INE141A16XE6 OBC 21-Nov-16 99.5152 6.3505 1 25 99.5152 6.3505 INE092T16421 IDFC BK 23-Nov-16 99.4808 6.3499 1 5 99.4808 6.3499 INE608A16NE5 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-16 99.4560 6.4402 1 5 99.4560 6.4402 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 99.4377 6.4500 1 5 99.4377 6.4500 INE428A16RC3 ALLAHABAD BK 28-Nov-16 99.3853 6.4501 1 5 99.3853 6.4501 INE092T16447 IDFC BK 29-Nov-16 99.3776 6.3500 1 25 99.3776 6.3500 INE077A16EQ6 DENA BK 30-Nov-16 99.3024 6.4103 1 25 99.3024 6.4103 INE705A16PI5 VIJAYA BK 01-Dec-16 99.2862 6.4002 1 49.15 99.2862 6.4002 INE237A16U04 KOTAK MAH BK 13-Dec-16 99.1107 6.5501 1 5 99.1107 6.5501 INE608A16NL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Dec-16 99.0272 6.4027 3 300 99.0273 6.4022 INE095A16UF7 INDUSIND BK 21-Dec-16 98.9278 6.4852 2 100 98.9278 6.4852 INE705A16PL9 VIJAYA BK 26-Dec-16 98.8542 6.4101 2 100 98.8542 6.4101 INE237A16M12 KOTAK MAH BK 04-Jan-17 98.6620 6.5999 1 2.5 98.6620 6.5999 INE238A16O43 AXIS BK 06-Jan-17 98.6302 6.5834 1 10 98.6302 6.5834 INE095A16UL5 INDUSIND BK 19-Jan-17 98.3849 6.6577 4 300 98.3849 6.6577 INE008A16K37 IDBI BK 03-Feb-17 98.1284 6.6300 1 50 98.1284 6.6300 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 97.9125 6.5948 1 5 97.9125 6.5948 INE238A16L53 AXIS BK 20-Feb-17 97.8288 6.6400 1 50 97.8288 6.6400 INE090A168F7 ICICI BK 07-Mar-17 97.6273 6.6200 1 100 97.6273 6.6200 INE434A16MX8 ANDHRA BK 07-Mar-17 97.5719 6.6300 1 15 97.5719 6.6300 INE090A168F7 ICICI BK 07-Mar-17 97.5755 6.6199 1 5 97.5755 6.6199 INE112A16JY4 CORPORATION BK 09-Mar-17 97.5591 6.5699 1 25 97.5591 6.5699 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 97.5419 6.5701 3 25 97.5419 6.5701 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 97.4697 6.5801 1 75 97.4697 6.5801 INE608A16MO6 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-17 97.3500 6.5800 1 50 97.3500 6.5800 INE090A163J0 ICICI BK 15-Sep-17 94.1128 6.9400 3 300 94.1287 6.9200 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 94.0032 6.9300 1 100 94.0032 6.9300 INE095A16UB6 INDUSIND BK 06-Oct-17 93.7270 7.0400 1 50 93.7270 7.0400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com