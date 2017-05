Oct 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16322 IDFC BK 26-Oct-16 99.9647 6.4445 1 10 99.9647 6.4445 INE652A16KY7 STATE BK OF PATIALA 28-Oct-16 99.9303 6.3646 2 100 99.9296 6.4285 INE237A16K06 KOTAK MAH BK 4-Nov-16 99.8090 6.3499 1 50 99.8090 6.3499 INE095A16TP8 INDUSIND BK 10-Nov-16 99.7010 6.4390 2 400 99.7010 6.4390 INE683A16JA4 THE SOUTH INDIAN BK 11-Nov-16 99.6805 6.4995 3 350 99.6805 6.4995 INE095A16TQ6 INDUSIND BK 15-Nov-16 99.6274 6.5004 1 5 99.6274 6.5004 INE141A16XE6 OBC 21-Nov-16 99.5107 6.4097 1 50 99.5107 6.4097 INE608A16NE5 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-16 99.4824 6.3302 1 5 99.4824 6.3302 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 99.4412 6.4096 2 125 99.4412 6.4096 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 99.4510 6.4997 1 5 99.4510 6.4997 INE608A16NG0 PUNJAB AND SIND BK 25-Nov-16 99.4552 6.4497 1 5 99.4552 6.4497 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 99.4386 6.4396 1 5 99.4386 6.4396 INE683A16IX8 THE SOUTH INDIAN BK 28-Nov-16 99.4101 6.3703 1 5 99.4101 6.3703 INE683A16IY6 THE SOUTH INDIAN BK 30-Nov-16 99.3776 6.3500 1 5 99.3776 6.3500 INE476A16RJ7 CANARA BK 2-Dec-16 99.3220 6.3887 1 25 99.3220 6.3887 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 5-Dec-16 99.2657 6.4286 1 50 99.2657 6.4286 INE434A16OK1 ANDHRA BK 15-Dec-16 99.1082 6.4399 1 5 99.1082 6.4399 INE608A16NL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Dec-16 99.0792 6.4003 3 300 99.0792 6.4003 INE112A16JF3 CORPORATION BK 20-Dec-16 99.0104 6.4002 1 50 99.0104 6.4002 INE238A16G01 AXIS BK 20-Dec-16 99.0087 6.4114 1 0.4 99.0087 6.4114 INE095A16UF7 INDUSIND BK 21-Dec-16 98.9227 6.8534 6 400 98.8223 7.4997 INE095A16UF7 INDUSIND BK 21-Dec-16 99.0043 6.4401 2 150 99.0043 6.4401 INE608A16NK2 PUNJAB AND SIND BK 23-Dec-16 98.9919 6.3001 1 5 98.9919 6.3001 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 98.8551 6.4050 2 120 98.8551 6.4050 INE238A16O43 AXIS BK 6-Jan-17 98.6828 6.5837 2 150 98.6828 6.5837 INE652A16LE7 STATE BK OF PATIALA 9-Jan-17 98.6412 6.5298 1 275 98.6412 6.5298 INE008A16K37 IDBI BK 3-Feb-17 98.1836 6.6201 1 50 98.1836 6.6201 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 98.0700 6.5900 1 0.1 98.0700 6.5900 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 97.7445 6.5801 1 100 97.7445 6.5801 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 97.5826 6.6001 1 25 97.5826 6.6001 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 97.5826 6.6001 1 14.5 97.5826 6.6001 INE514E16AP0 EXIM 14-Mar-17 97.5211 6.5801 1 100 97.5211 6.5801 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 97.5419 6.5701 1 25 97.5419 6.5701 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 97.5055 6.5300 1 25 97.5055 6.5300 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 97.5077 6.5700 1 25 97.5077 6.5700 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 97.2245 6.5948 1 12 97.2245 6.5948 INE514E16AH7 EXIM 3-Apr-17 97.0879 6.8000 1 0.02 97.0879 6.8000 INE503A16DO8 DCB BK 1-Jun-17 95.9239 7.0500 1 25 95.9239 7.0500 INE090A164I0 ICICI BK 10-Jul-17 95.3388 6.8900 1 25 95.3388 6.8900 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 95.3217 6.8899 2 20 95.3217 6.8899 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 94.4016 6.8500 3 125 94.4016 6.8500 INE238A16O50 AXIS BK 11-Sep-17 94.1995 6.9800 1 100 94.1995 6.9800 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 93.9625 6.9800 2 200 93.9625 6.9800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com