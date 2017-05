Oct 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16TK9 INDUSIND BK 27-Oct-16 99.9823 6.4616 1 25 99.9823 6.4616 INE077A16EJ1 DENA BK 28-Oct-16 99.9651 6.3715 3 450 99.9651 6.3715 INE608A16ND7 PUNJAB AND SIND BK 28-Oct-16 99.9656 6.2802 2 195 99.9656 6.2802 INE705A16PA2 VIJAYA BK 28-Oct-16 99.9654 6.3087 2 80 99.9651 6.3715 INE652A16KY7 STATE BK OF PATIALA 28-Oct-16 99.9649 6.4080 1 5 99.9649 6.4080 INE562A16IE4 INDIAN BK 1-Nov-16 99.8967 6.2906 1 40 99.8967 6.2906 INE683A16IQ2 THE SOUTH INDIAN BK 3-Nov-16 99.8586 6.4605 1 75 99.8586 6.4605 INE237A16K06 KOTAK MAH BK 4-Nov-16 99.8410 6.4586 1 50 99.8410 6.4586 INE683A16IR0 THE SOUTH INDIAN BK 7-Nov-16 99.8105 6.2999 1 5 99.8105 6.2999 INE092T16348 IDFC BK 18-Nov-16 99.5921 6.4997 1 100 99.5921 6.4997 INE608A16NJ4 PUNJAB AND SIND BK 18-Nov-16 99.6157 6.4005 1 5 99.6157 6.4005 INE141A16XE6 OBC 21-Nov-16 99.5434 6.4394 3 225 99.5434 6.4394 INE428A16RB5 ALLAHABAD BK 21-Nov-16 99.5653 6.3744 2 10 99.5670 6.3493 INE608A16NE5 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-16 99.4901 6.4506 1 5 99.4901 6.4506 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 99.4941 6.3997 1 25 99.4941 6.3997 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 99.5019 6.3006 1 5 99.5019 6.3006 INE608A16NG0 PUNJAB AND SIND BK 25-Nov-16 99.4941 6.3997 1 5 99.4941 6.3997 INE237A16L21 KOTAK MAH BK 29-Nov-16 99.4018 6.4605 1 75 99.4018 6.4605 INE237A16L21 KOTAK MAH BK 29-Nov-16 99.4202 6.4503 1 5 99.4202 6.4503 INE092T16306 IDFC BK 1-Dec-16 99.3796 6.5103 2 25 99.3796 6.5103 INE092T16371 IDFC BK 2-Dec-16 99.3776 6.3500 1 5 99.3776 6.3500 INE092T16280 IDFC BK 5-Dec-16 99.2927 6.5001 1 100 99.2927 6.5001 INE237A16U04 KOTAK MAH BK 13-Dec-16 99.1563 6.4702 1 40 99.1563 6.4702 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 99.1242 6.4498 1 50 99.1242 6.4498 INE092T16389 IDFC BK 20-Dec-16 99.0315 6.4902 2 250 99.0315 6.4902 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 99.0655 6.2602 1 5 99.0655 6.2602 INE095A16UF7 INDUSIND BK 21-Dec-16 99.0374 6.4503 1 5 99.0374 6.4503 INE434A16OO3 ANDHRA BK 28-Dec-16 98.8973 6.4599 1 75 98.8973 6.4599 INE652A16KE9 STATE BK OF PATIALA 28-Dec-16 98.9023 6.4303 1 25 98.9023 6.4303 INE095A16UH3 INDUSIND BK 30-Dec-16 98.8575 6.4897 1 100 98.8575 6.4897 INE238A16O43 AXIS BK 6-Jan-17 98.7129 6.6100 2 125 98.7129 6.6100 INE090A169D0 ICICI BK 6-Jan-17 98.7340 6.5002 1 25 98.7340 6.5002 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 98.0178 6.6499 2 100 98.0178 6.6499 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 97.7668 6.6699 2 100 97.7668 6.6699 INE090A164F6 ICICI BK 3-Mar-17 97.7278 6.6300 1 25 97.7278 6.6300 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 97.6688 6.6000 2 30 97.6688 6.6000 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 97.6291 6.6149 1 50 97.6291 6.6149 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 97.6413 6.5800 1 100 97.6413 6.5800 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 97.5422 6.6166 2 75 97.5428 6.6149 INE077A16DT2 DENA BK 14-Mar-17 97.5554 6.5801 1 50 97.5554 6.5801 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 97.5211 6.5801 1 100 97.5211 6.5801 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 97.5040 6.5800 1 100 97.5040 6.5800 INE705A16OD9 VIJAYA BK 28-Mar-17 97.3158 6.5801 1 150 97.3158 6.5801 INE095A16TG7 INDUSIND BK 25-Jul-17 95.0826 6.9400 1 5 95.0826 6.9400 INE705A16OZ2 VIJAYA BK 10-Aug-17 94.8367 6.9000 1 50 94.8367 6.9000 INE434A16OI5 ANDHRA BK 13-Sep-17 94.2621 6.9001 1 25 94.2621 6.9001 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 94.0535 6.9300 1 25 94.0535 6.9300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com