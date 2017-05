Oct 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16TM5 INDUSIND BK 1-Nov-16 99.9299 6.4011 1 245 99.9299 6.4011 INE976G16EM5 RBL BK 3-Nov-16 99.8939 6.4613 2 90 99.8939 6.4613 INE238A16D61 AXIS BK 4-Nov-16 99.8774 6.4006 1 54 99.8774 6.4006 INE705A16PC8 VIJAYA BK 10-Nov-16 99.7708 6.4500 1 5 99.7708 6.4500 INE095A16TU8 INDUSIND BK 17-Nov-16 99.7224 6.3504 1 50 99.7224 6.3504 INE141A16XE6 OBC 21-Nov-16 99.5803 6.4098 4 150 99.5803 6.4098 INE652A16LA5 STATE BK OF PATIALA 24-Nov-16 99.5303 6.3796 1 100 99.5303 6.3796 INE092T16405 IDFC BK 24-Nov-16 99.5921 6.4997 1 5 99.5921 6.4997 INE428A16RC3 ALLAHABAD BK 28-Nov-16 99.5398 6.2500 1 5 99.5398 6.2500 INE095A16TR4 INDUSIND BK 28-Nov-16 99.4510 6.4997 1 5 99.4510 6.4997 INE683A16IX8 THE SOUTH INDIAN BK 28-Nov-16 99.4510 6.4997 1 5 99.4510 6.4997 INE238A16F51 AXIS BK 2-Dec-16 99.3924 6.3751 1 5 99.3924 6.3751 INE608A16NM8 PUNJAB AND SIND BK 27-Dec-16 98.9448 6.4876 4 125 98.9448 6.4876 INE095A16UG5 INDUSIND BK 27-Dec-16 99.0321 6.3703 1 5 99.0321 6.3703 INE238A16G43 AXIS BK 29-Dec-16 98.9096 6.4901 1 25 98.9096 6.4901 INE705A16OT5 VIJAYA BK 2-Jan-17 98.8118 6.6501 1 36 98.8118 6.6501 INE652A16LE7 STATE BK OF PATIALA 9-Jan-17 98.6982 6.5949 1 45 98.6982 6.5949 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 98.1054 6.6498 1 50 98.1054 6.6498 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 97.7831 6.6201 1 50 97.7831 6.6201 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 97.7113 6.6275 1 50 97.7113 6.6275 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 97.7172 6.6100 1 50 97.7172 6.6100 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 97.6619 6.6200 1 50 97.6619 6.6200 INE457A16HO8 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-17 97.6446 6.6200 1 100 97.6446 6.6200 INE095A16TF9 INDUSIND BK 10-Mar-17 97.6215 6.6866 2 75 97.6203 6.6900 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 97.6342 6.6499 1 50 97.6342 6.6499 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 97.6446 6.6200 1 25 97.6446 6.6200 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 97.6307 6.6600 1 19 97.6307 6.6600 INE457A16HX9 BK OF MAHARASHTRA 14-Mar-17 97.5737 6.6250 1 100 97.5737 6.6250 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 97.5648 6.6499 1 50 97.5648 6.6499 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 97.5755 6.6199 1 25 97.5755 6.6199 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 97.5582 6.6200 1 100 97.5582 6.6200 INE238A16I58 AXIS BK 30-Mar-17 97.2762 6.6799 1 45 97.2762 6.6799 INE238A16J08 AXIS BK 3-Apr-17 97.0568 7.0500 1 200 97.0568 7.0500 INE238A16L61 AXIS BK 14-Jun-17 95.8794 6.8500 1 50 95.8794 6.8500 INE238A16L95 AXIS BK 20-Jun-17 95.7760 6.8500 1 50 95.7760 6.8500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com