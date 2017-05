Nov 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE683A16IQ2 THE SOUTH INDIAN BK 3-Nov-16 99.9617 6.9924 1 10 99.9617 6.9924 INE652A16KZ4 STATE BK OF PATIALA 4-Nov-16 99.9482 6.3056 1 100 99.9482 6.3056 INE691A16KX7 UCO BK 4-Nov-16 99.9481 6.3178 1 50 99.9481 6.3178 INE238A16D61 AXIS BK 4-Nov-16 99.9470 6.4518 1 35 99.9470 6.4518 INE608A16NH8 PUNJAB AND SIND BK 7-Nov-16 99.8941 6.4491 1 50 99.8941 6.4491 INE434A16OH7 ANDHRA BK 8-Nov-16 99.8759 6.4790 1 50 99.8759 6.4790 INE562A16IG9 INDIAN BK 11-Nov-16 99.8244 6.4207 2 550 99.8244 6.4207 INE434A16OG9 ANDHRA BK 11-Nov-16 99.8261 6.3584 1 95 99.8261 6.3584 INE095A16TQ6 INDUSIND BK 15-Nov-16 99.7532 6.4503 1 275 99.7532 6.4503 INE683A16IT6 THE SOUTH INDIAN BK 16-Nov-16 99.7348 6.4704 1 50 99.7348 6.4704 INE141A16XD8 OBC 18-Nov-16 99.6977 6.5102 1 40 99.6977 6.5102 INE141A16XE6 OBC 21-Nov-16 99.6505 6.4007 2 235 99.6505 6.4007 INE092T16405 IDFC BK 24-Nov-16 99.5952 6.4501 1 100 99.5952 6.4501 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 99.5802 6.4117 3 225 99.5796 6.4206 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 99.5777 6.4497 1 115 99.5777 6.4497 INE562A16IF1 INDIAN BK 28-Nov-16 99.5321 6.5995 1 5 99.5321 6.5995 INE141A16XH9 OBC 29-Nov-16 99.5089 6.4337 2 125 99.5140 6.3663 INE237A16L21 KOTAK MAH BK 29-Nov-16 99.5076 6.4505 1 5 99.5076 6.4505 INE428A16RE9 ALLAHABAD BK 2-Dec-16 99.4552 6.4497 1 275 99.4552 6.4497 INE238A16F51 AXIS BK 2-Dec-16 99.4550 6.4521 1 17 99.4550 6.4521 INE237A16U04 KOTAK MAH BK 13-Dec-16 99.2576 6.5001 1 140 99.2576 6.5001 INE683A16HS0 THE SOUTH INDIAN BK 15-Dec-16 99.2517 6.3997 1 5 99.2517 6.3997 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 98.9798 6.4864 1 55 98.9798 6.4864 INE238A16O43 AXIS BK 6-Jan-17 98.8118 6.6501 1 75 98.8118 6.6501 INE237A16U46 KOTAK MAH BK 6-Jan-17 98.8189 6.6099 1 50 98.8189 6.6099 INE008A16L28 IDBI BK 9-Feb-17 98.2094 6.6549 1 20 98.2094 6.6549 INE090A168F7 ICICI BK 7-Mar-17 97.7559 6.6500 3 125 97.7559 6.6500 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 97.7658 6.6200 1 100 97.7658 6.6200 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 97.7211 6.6500 3 125 97.7211 6.6500 INE095A16RZ1 INDUSIND BK 13-Mar-17 97.6361 6.6948 2 190 97.6361 6.6948 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 97.6100 6.6201 1 100 97.6100 6.6201 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 97.5405 6.6212 1 140 97.5405 6.6212 INE238A16I58 AXIS BK 30-Mar-17 97.3455 6.6800 2 100 97.3455 6.6800 INE090A166I5 ICICI BK 16-May-17 96.4272 6.8999 1 0.5 96.4272 6.8999 INE238A16N36 AXIS BK 21-Jul-17 95.2915 6.9100 1 10 95.2915 6.9100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com