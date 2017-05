Nov 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE683A16IQ2 THE SOUTH INDIAN BK 3-Nov-16 99.9822 6.4982 3 150 99.9822 6.4982 INE112A16KP0 CORPORATION BK 4-Nov-16 99.9647 6.4445 1 50 99.9647 6.4445 INE238A16D61 AXIS BK 4-Nov-16 99.9644 6.4993 1 10 99.9644 6.4993 INE683A16IR0 THE SOUTH INDIAN BK 7-Nov-16 99.9104 6.5467 1 100 99.9104 6.5467 INE095A16TP8 INDUSIND BK 10-Nov-16 99.8627 6.2729 2 195 99.8627 6.2729 INE705A16PC8 VIJAYA BK 10-Nov-16 99.8624 6.2867 1 55 99.8624 6.2867 INE562A16IG9 INDIAN BK 11-Nov-16 99.8432 6.3691 1 100 99.8432 6.3691 INE092T16330 IDFC BK 16-Nov-16 99.7540 6.4294 1 100 99.7540 6.4294 INE608A16NJ4 PUNJAB AND SIND BK 18-Nov-16 99.7198 6.4100 2 14.5 99.7198 6.4100 INE141A16XE6 OBC 21-Nov-16 99.6674 6.4107 1 25 99.6674 6.4107 INE141A16XI7 OBC 22-Nov-16 99.6484 6.4393 1 195 99.6484 6.4393 INE608A16NG0 PUNJAB AND SIND BK 25-Nov-16 99.5977 6.4101 1 30 99.5977 6.4101 INE562A16IF1 INDIAN BK 28-Nov-16 99.5568 6.4995 1 5 99.5568 6.4995 INE141A16XH9 OBC 29-Nov-16 99.5405 6.4805 1 25 99.5405 6.4805 INE238A16F44 AXIS BK 1-Dec-16 99.4878 6.4798 1 50 99.4878 6.4798 INE238A16F51 AXIS BK 2-Dec-16 99.4702 6.4802 1 50 99.4702 6.4802 INE476A16RJ7 CANARA BK 2-Dec-16 99.4702 6.4802 1 25 99.4702 6.4802 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 5-Dec-16 99.4175 6.4806 1 50 99.4175 6.4806 INE092T16389 IDFC BK 20-Dec-16 99.1826 6.4002 1 5 99.1826 6.4002 INE238A16G43 AXIS BK 29-Dec-16 98.9989 6.4754 1 25 98.9989 6.4754 INE652A16LE7 STATE BK OF PATIALA 9-Jan-17 98.8163 6.4298 1 25 98.8163 6.4298 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 98.0178 6.6499 1 75 98.0178 6.6499 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 97.8731 6.6099 3 125 97.8731 6.6099 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 97.8430 6.6501 2 95 97.8430 6.6501 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 97.6653 6.6101 1 25 97.6653 6.6101 INE238A16I25 AXIS BK 17-Mar-17 97.5889 6.6800 1 5 97.5889 6.6800 INE238A16I58 AXIS BK 30-Mar-17 97.3628 6.6801 1 60 97.3628 6.6801 INE090A165H9 ICICI BK 8-Jun-17 96.0310 6.9200 1 50 96.0310 6.9200 INE434A16NU2 ANDHRA BK 14-Jun-17 95.9545 6.8699 1 25 95.9545 6.8699 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 95.9088 6.9199 2 75 95.9088 6.9199 INE090A163I2 ICICI BK 7-Jul-17 95.5452 6.8899 1 100 95.5452 6.8899 INE090A164I0 ICICI BK 10-Jul-17 95.4935 6.8900 1 100 95.4935 6.8900 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 95.4262 6.9699 1 75 95.4262 6.9699 INE514E16AT2 EXIM 21-Sep-17 94.2611 6.8800 1 100 94.2611 6.8800 INE238A16O84 AXIS BK 27-Sep-17 94.1009 6.9549 1 10 94.1009 6.9549 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 94.1273 6.8800 1 74.5 94.1273 6.8800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com