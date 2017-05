Nov 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16TP8 INDUSIND BK 10-Nov-16 99.8799 6.2699 1 100 99.8799 6.2699 INE092T16272 IDFC BK 10-Nov-16 99.8774 6.4006 1 5 99.8774 6.4006 INE171A16FS0 THE FEDERAL BK 15-Nov-16 99.7894 6.4193 1 50 99.7894 6.4193 INE141A16XD8 OBC 18-Nov-16 99.7381 6.3896 1 55 99.7381 6.3896 INE608A16NJ4 PUNJAB AND SIND BK 18-Nov-16 99.7532 6.4503 2 10 99.7532 6.4503 INE428A16RB5 ALLAHABAD BK 21-Nov-16 99.6854 6.3995 2 195 99.6854 6.3995 INE652A16LA5 STATE BK OF PATIALA 24-Nov-16 99.6516 6.3800 1 100 99.6516 6.3800 INE608A16NE5 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-16 99.6307 6.4426 1 10 99.6307 6.4426 INE095A16TR4 INDUSIND BK 28-Nov-16 99.5842 6.3500 1 5 99.5842 6.3500 INE683A16IX8 THE SOUTH INDIAN BK 28-Nov-16 99.5842 6.3500 1 5 99.5842 6.3500 INE562A16IF1 INDIAN BK 28-Nov-16 99.5809 6.4006 1 5 99.5809 6.4006 INE237A16L21 KOTAK MAH BK 29-Nov-16 99.5432 6.4422 1 5 99.5432 6.4422 INE095A16TT0 INDUSIND BK 29-Nov-16 99.5407 6.4776 1 0.8 99.5407 6.4776 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 5-Dec-16 99.4585 6.4104 1 25 99.4585 6.4104 INE562A16II5 INDIAN BK 9-Dec-16 99.3891 6.4100 1 25 99.3891 6.4100 INE705A16PH7 VIJAYA BK 14-Dec-16 99.2949 6.4797 1 5 99.2949 6.4797 INE171A16FY8 THE FEDERAL BK 15-Dec-16 99.2918 6.3497 1 5 99.2918 6.3497 INE608A16NK2 PUNJAB AND SIND BK 23-Dec-16 99.1481 6.4003 1 5 99.1481 6.4003 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 99.0156 6.4800 1 10 99.0156 6.4800 INE238A16O43 AXIS BK 6-Jan-17 98.8466 6.6547 2 310 98.8466 6.6547 INE976G16ER4 RBL BK 30-Jan-17 98.3940 6.7700 1 50 98.3940 6.7700 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 98.2811 6.6497 2 100.1 98.2810 6.6501 INE008A16L28 IDBI BK 9-Feb-17 98.2458 6.6502 1 25 98.2458 6.6502 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 98.1312 6.6200 2 100 98.1312 6.6200 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 98.1487 6.6199 1 25 98.1487 6.6199 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 98.0600 6.6249 1 25 98.0600 6.6249 INE683A16II9 THE SOUTH INDIAN BK 1-Mar-17 97.8799 6.7000 1 100 97.8799 6.7000 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 97.8699 6.6201 1 50 97.8699 6.6201 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 97.8340 6.5699 2 100 97.8340 6.5699 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 97.8512 6.5700 2 75 97.8512 6.5700 INE691A16KZ2 UCO BK 6-Mar-17 97.8178 6.6201 1 25 97.8178 6.6201 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 97.7691 6.6100 1 25 97.7691 6.6100 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 97.6723 6.6401 1 25 97.6723 6.6401 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 97.5791 6.6099 1 25 97.5791 6.6099 INE705A16NU5 VIJAYA BK 21-Mar-17 97.5582 6.6200 1 25 97.5582 6.6200 INE090A169G3 ICICI BK 18-May-17 96.4272 6.8999 1 0.02 96.4272 6.8999 INE705A16OW9 VIJAYA BK 6-Jul-17 95.5877 6.9050 1 50 95.5877 6.9050 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 95.4872 6.9001 1 25 95.4872 6.9001 INE237A16S81 KOTAK MAH BK 12-Jul-17 95.4387 6.9500 1 50 95.4387 6.9500 INE514E16AT2 EXIM 21-Sep-17 94.2857 6.8700 1 100 94.2857 6.8700 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 94.1520 6.8700 1 74.5 94.1520 6.8700 INE095A16UB6 INDUSIND BK 6-Oct-17 93.8968 7.0400 1 100 93.8968 7.0400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com