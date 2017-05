Nov 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16OH7 ANDHRA BK 8-Nov-16 99.9305 6.3463 1 50 99.9305 6.3463 INE562A16IG9 INDIAN BK 11-Nov-16 99.8778 6.3797 4 400 99.8778 6.3797 INE095A16TQ6 INDUSIND BK 15-Nov-16 99.8045 6.4998 1 125 99.8045 6.4998 INE092T16348 IDFC BK 18-Nov-16 99.7544 6.4189 1 100 99.7544 6.4189 INE528G16I02 YES BK 28-Nov-16 99.5700 6.5678 2 9 99.5700 6.5678 INE092T16447 IDFC BK 29-Nov-16 99.5679 6.3360 1 1.3 99.5679 6.3360 INE683A16HS0 THE SOUTH INDIAN BK 15-Dec-16 99.3145 6.6299 1 5 99.3145 6.6299 INE238A16G27 AXIS BK 21-Dec-16 99.1763 6.4499 1 50 99.1763 6.4499 INE238A16L46 AXIS BK 28-Dec-16 99.0500 6.4829 1 50 99.0500 6.4829 INE705A16OT5 VIJAYA BK 2-Jan-17 98.9444 6.6001 1 50 98.9444 6.6001 INE608A16NN6 PUNJAB AND SIND BK 11-Jan-17 98.7876 6.5876 1 50 98.7876 6.5876 INE976G16ER4 RBL BK 30-Jan-17 98.4120 6.7698 1 150 98.4120 6.7698 INE238A16G84 AXIS BK 1-Feb-17 98.4067 6.6401 1 97.25 98.4067 6.6401 INE095A16UM3 INDUSIND BK 2-Feb-17 98.3842 6.6604 6 700 98.3903 6.6350 INE095A16UM3 INDUSIND BK 2-Feb-17 98.4357 6.6671 2 250 98.4356 6.6676 INE008A16K37 IDBI BK 3-Feb-17 98.3812 6.5998 1 50 98.3812 6.5998 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 98.3462 6.5999 1 100 98.3462 6.5999 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 98.2011 6.6201 1 200 98.2011 6.6201 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 98.1312 6.6200 1 1 98.1312 6.6200 INE237A16N60 KOTAK MAH BK 24-Feb-17 97.9944 6.6699 1 1 97.9944 6.6699 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 97.8935 6.6001 1 100 97.8935 6.6001 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 97.8544 6.5600 3 155 97.8544 6.5600 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 97.8372 6.5600 2 50.2 97.8372 6.5599 INE090A168F7 ICICI BK 7-Mar-17 97.8082 6.6499 1 0.1 97.8082 6.6499 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 97.7559 6.6500 1 31 97.7559 6.6500 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 97.7757 6.5900 1 1 97.7757 6.5900 INE095A16RZ1 INDUSIND BK 13-Mar-17 97.7054 6.6449 1 150 97.7054 6.6449 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 97.7272 6.4799 1 50 97.7272 6.4799 INE528G16F21 YES BK 15-Mar-17 97.6723 6.6401 1 5.25 97.6723 6.6401 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 97.6550 6.5901 1 0.75 97.6550 6.5901 INE705A16OD9 VIJAYA BK 28-Mar-17 97.5175 6.5899 2 50 97.5175 6.5899 INE238A16J08 AXIS BK 3-Apr-17 97.2426 6.8999 5 29.75 97.2426 6.8999 INE238A16K54 AXIS BK 2-May-17 96.7269 6.9000 1 1.5 96.7269 6.9000 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 96.3745 6.8999 2 205.44 96.3745 6.8999 INE238A16L87 AXIS BK 9-Jun-17 96.0430 6.9300 1 0.2 96.0430 6.9300 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 95.9380 6.9301 1 0.1 95.9380 6.9301 INE095A16TG7 INDUSIND BK 25-Jul-17 95.1886 7.0149 1 40 95.1886 7.0149 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 94.5710 6.8700 1 1.05 94.5710 6.8700 INE095A16UB6 INDUSIND BK 6-Oct-17 93.9648 7.0400 1 25 93.9648 7.0400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com