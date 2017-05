Nov 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16PC8 VIJAYA BK 10-Nov-16 99.9483 6.2893 3 135 99.9484 6.2812 INE976G16EH5 RBL BK 10-Nov-16 99.9474 6.4030 1 75 99.9474 6.4030 INE092T16272 IDFC BK 10-Nov-16 99.9466 6.5005 1 5 99.9466 6.5005 INE171A16FS0 THE FEDERAL BK 15-Nov-16 99.8627 6.2729 1 195 99.8627 6.2729 INE092T16330 IDFC BK 16-Nov-16 99.8412 6.4505 1 50 99.8412 6.4505 INE077A16EO1 DENA BK 18-Nov-16 99.8099 6.3199 2 130 99.8099 6.3199 INE608A16NJ4 PUNJAB AND SIND BK 18-Nov-16 99.8075 6.3998 1 95 99.8075 6.3998 INE141A16XE6 OBC 21-Nov-16 99.7551 6.4006 5 625 99.7551 6.4006 INE428A16RB5 ALLAHABAD BK 21-Nov-16 99.7559 6.3783 2 195 99.7561 6.3744 INE608A16NE5 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-16 99.7181 6.4490 1 5 99.7181 6.4490 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 99.7074 6.3007 1 5 99.7074 6.3007 INE237A16U79 KOTAK MAH BK 28-Nov-16 99.6343 6.3795 1 200 99.6343 6.3795 INE141A16XG1 OBC 28-Nov-16 99.6325 6.4113 3 180 99.6320 6.4198 INE562A16IF1 INDIAN BK 28-Nov-16 99.6320 6.4198 1 75 99.6320 6.4198 INE691A16KW9 UCO BK 2-Dec-16 99.5663 6.3596 1 25 99.5663 6.3596 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 5-Dec-16 99.5114 6.4005 1 159 99.5114 6.4005 INE428A16RD1 ALLAHABAD BK 5-Dec-16 99.5046 6.4900 1 150 99.5046 6.4900 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 99.3584 6.3702 1 50 99.3584 6.3702 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 99.3679 6.4496 1 5 99.3679 6.4496 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 99.3412 6.3699 1 50 99.3412 6.3699 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 99.2320 6.4202 1 2 99.2320 6.4202 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 98.4319 6.6077 5 1000 98.4319 6.6077 INE092T16454 IDFC BK 3-Feb-17 98.4249 6.6376 2 300 98.4249 6.6376 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 98.2133 6.6401 1 25 98.2133 6.6401 INE457A16HN0 BK OF MAHARASHTRA 6-Mar-17 97.8935 6.6001 1 5 97.8935 6.6001 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 97.7707 6.6051 3 100 97.7707 6.6051 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 97.7358 6.5549 1 100 97.7358 6.5549 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 95.5132 6.9700 1 25 95.5132 6.9700 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 94.2276 6.8800 1 125 94.2276 6.8800 INE095A16UB6 INDUSIND BK 6-Oct-17 93.9628 7.0425 2 100 93.9628 7.0425 INE705A16PM7 VIJAYA BK 6-Nov-17 93.5404 6.9247 2 80 93.5445 6.9200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com