Nov 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16TP8 INDUSIND BK 10-Nov-16 99.9657 6.2619 1 70 99.9657 6.2619 INE683A16JA4 THE SOUTH INDIAN BK 11-Nov-16 99.9468 6.4761 1 25 99.9468 6.4761 INE171A16FS0 THE FEDERAL BK 15-Nov-16 99.8772 6.4110 1 50 99.8772 6.4110 INE608A16NG0 PUNJAB AND SIND BK 25-Nov-16 99.7028 6.4001 2 100 99.7028 6.4001 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 99.6958 6.5513 2 85 99.6958 6.5513 INE562A16IF1 INDIAN BK 28-Nov-16 99.6680 6.3991 1 5 99.6680 6.3991 INE141A16XG1 OBC 28-Nov-16 99.6505 6.4007 1 4 99.6505 6.4007 INE141A16XH9 OBC 29-Nov-16 99.6331 6.4006 1 118 99.6331 6.4006 INE237A16M38 KOTAK MAH BK 2-Dec-16 99.5796 6.4206 1 2 99.5796 6.4206 INE238A16F77 AXIS BK 5-Dec-16 99.5295 6.3905 1 50 99.5295 6.3905 INE095A16UD2 INDUSIND BK 4-Jan-17 98.9798 6.6002 2 100 98.9798 6.6002 INE095A16UL5 INDUSIND BK 19-Jan-17 98.7071 6.6401 1 100 98.7071 6.6401 INE092T16470 IDFC BK 25-Jan-17 98.6014 6.6376 1 100 98.6014 6.6376 INE976G16ES2 RBL BK 1-Feb-17 98.4513 6.7549 1 100 98.4513 6.7549 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 98.4506 6.6027 1 100 98.4506 6.6027 INE095A16UN1 INDUSIND BK 6-Feb-17 98.3826 6.6673 4 800 98.3826 6.6673 INE092T16462 IDFC BK 6-Feb-17 98.3897 6.6375 2 300 98.3897 6.6375 INE976G16ET0 RBL BK 6-Feb-17 98.3581 6.7700 1 50 98.3581 6.7700 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 98.3915 6.6300 1 50 98.3915 6.6300 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 98.2614 6.5900 1 0.25 98.2614 6.5900 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 98.2387 6.6101 2 100 98.2387 6.6101 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 98.2065 6.5998 1 50 98.2065 6.5998 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 98.0032 6.6400 1 43 98.0032 6.6400 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 97.9828 6.6499 2 75 97.9828 6.6499 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 97.9890 6.5710 4 225 97.9863 6.5799 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 97.9696 6.5779 4 125.25 97.9690 6.5799 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 97.9659 6.5901 1 0.25 97.9659 6.5901 INE457A16HN0 BK OF MAHARASHTRA 6-Mar-17 97.9344 6.5799 1 5 97.9344 6.5799 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 97.8716 6.5600 1 75 97.8716 6.5600 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 97.8448 6.5900 1 0.25 97.8448 6.5900 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 97.8448 6.5900 1 0.25 97.8448 6.5900 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 97.8336 6.6250 1 0.2 97.8336 6.6250 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 97.7856 6.5600 1 25 97.7856 6.5600 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 97.7675 6.6148 2 13 97.7675 6.6148 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 97.7239 6.5901 1 0.25 97.7239 6.5901 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 97.6705 6.5951 4 47 97.6705 6.5951 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 97.6411 6.6301 1 1 97.6411 6.6301 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 97.5028 6.6773 2 3.6 97.4982 6.6899 INE090A164I0 ICICI BK 10-Jul-17 95.5541 6.9601 1 50 95.5541 6.9601 INE171A16FV4 THE FEDERAL BK 31-Aug-17 94.6282 7.0000 1 0.5 94.6282 7.0000 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 94.6236 6.8900 1 0.5 94.6236 6.8900 INE238A16O84 AXIS BK 27-Sep-17 94.2022 6.9549 1 44 94.2022 6.9549 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 94.2522 6.8700 1 125 94.2522 6.8700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com