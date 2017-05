Nov 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE077A16EM5 DENA BK 15-Nov-16 99.8942 6.4430 1 25 99.8942 6.4430 INE683A16IT6 THE SOUTH INDIAN BK 16-Nov-16 99.8770 6.4215 1 145 99.8770 6.4215 INE092T16330 IDFC BK 16-Nov-16 99.8765 6.4476 1 95 99.8765 6.4476 INE077A16EO1 DENA BK 18-Nov-16 99.8444 6.3203 1 45 99.8444 6.3203 INE608A16NJ4 PUNJAB AND SIND BK 18-Nov-16 99.8437 6.3488 1 3 99.8437 6.3488 INE141A16XE6 OBC 21-Nov-16 99.7917 6.3490 1 35 99.7917 6.3490 INE092T16405 IDFC BK 24-Nov-16 99.7398 6.3481 1 100 99.7398 6.3481 INE608A16NE5 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-16 99.7377 6.3994 1 100 99.7377 6.3994 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 99.7254 6.2816 1 5 99.7254 6.2816 INE428A16RC3 ALLAHABAD BK 28-Nov-16 99.6656 6.4456 1 50 99.6656 6.4456 INE141A16XG1 OBC 28-Nov-16 99.6499 6.7492 1 5 99.6499 6.7492 INE141A16XH9 OBC 29-Nov-16 99.6506 6.3989 1 5 99.6506 6.3989 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 5-Dec-16 99.5462 6.3997 2 170 99.5462 6.3997 INE428A16RD1 ALLAHABAD BK 5-Dec-16 99.5466 6.6498 1 25 99.5466 6.6498 INE095A16UC4 INDUSIND BK 6-Dec-16 99.5497 6.3501 1 5 99.5497 6.3501 INE562A16II5 INDIAN BK 9-Dec-16 99.4744 6.6503 1 25 99.4744 6.6503 INE171A16FY8 THE FEDERAL BK 15-Dec-16 99.3711 6.6000 1 5 99.3711 6.6000 INE092T16389 IDFC BK 20-Dec-16 99.2819 6.6001 1 5 99.2819 6.6001 INE095A16UF7 INDUSIND BK 21-Dec-16 99.2641 6.5999 1 5 99.2641 6.5999 INE608A16NK2 PUNJAB AND SIND BK 23-Dec-16 99.2343 6.5497 1 5 99.2343 6.5497 INE095A16UG5 INDUSIND BK 27-Dec-16 99.1573 6.6000 1 5 99.1573 6.6000 INE705A16OT5 VIJAYA BK 2-Jan-17 99.0620 6.4002 1 50 99.0620 6.4002 INE705A16OV1 VIJAYA BK 3-Jan-17 99.0161 6.5944 1 100 99.0161 6.5944 INE092T16488 IDFC BK 7-Feb-17 98.3897 6.6375 2 400 98.3897 6.6375 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 98.3987 6.5998 1 58.5 98.3987 6.5998 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 97.8888 6.5601 1 25 97.8888 6.5601 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 97.8825 6.5801 1 100 97.8825 6.5801 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 97.8653 6.5798 1 50 97.8653 6.5798 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 97.8087 6.4900 2 24 97.8087 6.4900 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 97.6929 6.5800 2 250 97.6929 6.5800 INE238A16J08 AXIS BK 3-Apr-17 97.2813 7.0349 1 200 97.2813 7.0349 INE238A16J08 AXIS BK 3-Apr-17 97.3004 7.0326 2 200 97.3004 7.0326 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 96.0475 6.8900 1 50 96.0475 6.8900 INE238A16N02 AXIS BK 13-Jul-17 95.5747 6.8700 1 18 95.5747 6.8700 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 94.7289 6.7700 1 50 94.7289 6.7700 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 94.7456 6.7700 2 50 94.7456 6.7700 INE112A16KR6 CORPORATION BK 11-Sep-17 94.6367 6.7600 1 100 94.6367 6.7600 INE090A168J9 ICICI BK 28-Sep-17 94.2932 6.8391 2 110 94.2925 6.8400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com