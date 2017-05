Nov 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16OG9 ANDHRA BK 11-Nov-16 99.9823 6.4616 1 15 99.9823 6.4616 INE095A16TQ6 INDUSIND BK 15-Nov-16 99.9109 6.5109 2 335 99.9108 6.5174 INE171A16FS0 THE FEDERAL BK 15-Nov-16 99.9117 6.4516 2 195 99.9117 6.4516 INE652A16LD9 STATE BK OF PATIALA 15-Nov-16 99.9142 6.2688 2 39 99.9142 6.2688 INE077A16EM5 DENA BK 15-Nov-16 99.9097 6.5979 1 5 99.9097 6.5979 INE095A16TU8 INDUSIND BK 17-Nov-16 99.8755 6.4999 1 5 99.8755 6.4999 INE092T16348 IDFC BK 18-Nov-16 99.8577 6.5017 2 200 99.8577 6.5017 INE077A16EO1 DENA BK 18-Nov-16 99.8617 6.3187 1 115 99.8617 6.3187 INE092T16421 IDFC BK 23-Nov-16 99.7690 6.5008 1 375 99.7690 6.5008 INE652A16KV3 STATE BK OF PATIALA 23-Nov-16 99.7726 6.3992 1 245 99.7726 6.3992 INE092T16405 IDFC BK 24-Nov-16 99.7571 6.3482 1 225 99.7571 6.3482 INE095A16TT0 INDUSIND BK 29-Nov-16 99.6717 6.3276 3 285 99.6717 6.3276 INE077A16EQ6 DENA BK 30-Nov-16 99.6508 6.3952 3 225 99.6508 6.3952 INE683A16IY6 THE SOUTH INDIAN BK 30-Nov-16 99.6542 6.3327 2 145 99.6542 6.3327 INE705A16PI5 VIJAYA BK 1-Dec-16 99.6320 6.4198 1 70 99.6320 6.4198 INE652A16KT7 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-16 99.6163 6.3905 3 175 99.6171 6.3771 INE476A16RJ7 CANARA BK 2-Dec-16 99.6175 6.3704 2 100 99.6175 6.3704 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 5-Dec-16 99.5636 6.3994 6 425 99.5636 6.3994 INE428A16RD1 ALLAHABAD BK 5-Dec-16 99.5636 6.3994 1 25 99.5636 6.3994 INE008A16O09 IDBI BK 9-Dec-16 99.4933 6.4099 1 139 99.4933 6.4099 INE562A16II5 INDIAN BK 9-Dec-16 99.4925 6.6494 1 5 99.4925 6.6494 INE705A16PH7 VIJAYA BK 14-Dec-16 99.4074 6.3997 1 215 99.4074 6.3997 INE112A16JE6 CORPORATION BK 14-Dec-16 99.4083 6.3899 1 50 99.4083 6.3899 INE095A16TX2 INDUSIND BK 14-Dec-16 99.4247 6.4000 1 25 99.4247 6.4000 INE434A16OO3 ANDHRA BK 28-Dec-16 99.1826 6.4002 1 50 99.1826 6.4002 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 99.1415 6.4503 1 50 99.1415 6.4503 INE691A16KY5 UCO BK 5-Jan-17 99.0374 6.4503 1 25 99.0374 6.4503 INE652A16LE7 STATE BK OF PATIALA 9-Jan-17 98.9645 6.3652 1 20 98.9645 6.3652 INE008A16K37 IDBI BK 3-Feb-17 98.5552 6.3700 1 50 98.5552 6.3700 INE008A16K45 IDBI BK 6-Feb-17 98.4571 6.4998 1 250 98.4571 6.4998 INE095A16UO9 INDUSIND BK 8-Feb-17 98.3826 6.6673 3 500 98.3826 6.6673 INE092T16496 IDFC BK 8-Feb-17 98.3897 6.6375 2 400 98.3897 6.6375 INE683A16JB2 THE SOUTH INDIAN BK 8-Feb-17 98.3712 6.7151 1 200 98.3712 6.7151 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 98.4345 6.4499 1 125 98.4345 6.4499 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 98.4125 6.3998 1 25 98.4125 6.3998 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 98.2937 6.4001 1 50 98.2937 6.4001 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 98.0777 6.4450 4 200 98.0733 6.4600 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 98.0909 6.3999 2 50 98.0909 6.3999 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 98.0555 6.4626 2 200 98.0799 6.3800 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 97.9928 6.3900 1 50 97.9928 6.3900 INE434A16MX8 ANDHRA BK 7-Mar-17 97.9528 6.5200 1 25 97.9528 6.5200 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 97.9279 6.4901 1 50 97.9279 6.4901 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 97.9498 6.4201 1 25 97.9498 6.4201 INE095A16TF9 INDUSIND BK 10-Mar-17 97.9172 6.4699 1 100 97.9172 6.4699 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 97.9377 6.4049 2 100 97.9393 6.3998 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 97.9014 6.5201 1 50 97.9014 6.5201 INE095A16RZ1 INDUSIND BK 13-Mar-17 97.8388 6.5550 1 0.25 97.8388 6.5550 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 97.8478 6.4744 5 400 97.8720 6.4001 INE514E16AP0 EXIM 14-Mar-17 97.8720 6.4001 1 50 97.8720 6.4001 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 97.8417 6.3901 1 50 97.8417 6.3901 INE434A16NI7 ANDHRA BK 17-Mar-17 97.7817 6.5201 1 100 97.7817 6.5201 INE608A16MH0 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-17 97.7751 6.5399 1 50 97.7751 6.5399 INE434A16OI5 ANDHRA BK 13-Sep-17 94.6367 6.7600 1 25 94.6367 6.7600 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 94.3904 6.8000 1 100 94.3904 6.8000 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 94.4070 6.8000 2 75 94.4070 6.8000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com