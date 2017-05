Nov 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16TQ6 INDUSIND BK 15-Nov-16 99.9293 6.4578 2 125 99.9294 6.4468 INE683A16IT6 THE SOUTH INDIAN BK 16-Nov-16 99.9123 6.4058 3 95 99.9124 6.4004 INE077A16EO1 DENA BK 18-Nov-16 99.8774 6.4006 4 200 99.8774 6.4006 INE683A16IU4 THE SOUTH INDIAN BK 18-Nov-16 99.8765 6.4476 1 195 99.8765 6.4476 INE092T16348 IDFC BK 18-Nov-16 99.8755 6.4999 1 5 99.8755 6.4999 INE503A16DR1 DCB BK 21-Nov-16 99.8155 6.7467 1 50 99.8155 6.7467 INE428A16RC3 ALLAHABAD BK 28-Nov-16 99.7030 6.3958 2 150 99.7030 6.3958 INE095A16TR4 INDUSIND BK 28-Nov-16 99.7010 6.4400 1 100 99.7010 6.4400 INE141A16XG1 OBC 28-Nov-16 99.7023 6.4099 2 55 99.7028 6.4001 INE683A16IX8 THE SOUTH INDIAN BK 28-Nov-16 99.7010 6.4400 1 50 99.7010 6.4400 INE237A16L21 KOTAK MAH BK 29-Nov-16 99.6854 6.3995 1 140 99.6854 6.3995 INE077A16EK9 DENA BK 1-Dec-16 99.6516 6.3805 1 200 99.6516 6.3805 INE691A16KW9 UCO BK 2-Dec-16 99.6303 6.4496 1 150 99.6303 6.4496 INE476A16RJ7 CANARA BK 2-Dec-16 99.6354 6.3603 4 100 99.6354 6.3603 INE652A16KT7 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-16 99.6360 6.3498 2 75 99.6360 6.3498 INE705A16PJ3 VIJAYA BK 9-Dec-16 99.5122 6.3900 2 300 99.5122 6.3900 INE238A16F93 AXIS BK 13-Dec-16 99.4394 6.4304 1 25 99.4394 6.4304 INE691A16KV1 UCO BK 15-Dec-16 99.4074 6.3997 1 150 99.4074 6.3997 INE008A16K11 IDBI BK 2-Feb-17 98.5722 6.3698 1 50 98.5722 6.3698 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 98.4811 6.3971 2 111 98.4874 6.3702 INE443O16096 CREDIT SUISSE AG 8-Feb-17 98.3926 6.6998 1 50 98.3926 6.6998 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 98.4705 6.3701 1 25 98.4705 6.3701 INE434A16OR6 ANDHRA BK 9-Feb-17 98.4446 6.4077 2 300 98.4446 6.4077 INE434A16OQ8 ANDHRA BK 10-Feb-17 98.3914 6.5576 1 100 98.3914 6.5576 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 98.3679 6.3747 1 75 98.3679 6.3747 INE238A16J08 AXIS BK 3-Apr-17 97.3864 6.8501 1 145 97.3864 6.8501 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 96.7053 6.6499 1 25 96.7053 6.6499 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 96.5220 6.8501 2 400 96.5220 6.8501 INE040A16BD8 HDFC BK 2-Jun-17 96.4334 6.6500 1 125 96.4334 6.6500 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 96.3564 6.7000 2 50 96.3564 6.7000 INE238A16O27 AXIS BK 4-Sep-17 94.7716 6.7800 1 50 94.7716 6.7800 INE238A16O50 AXIS BK 11-Sep-17 94.6549 6.7800 1 50 94.6549 6.7800 INE090A163J0 ICICI BK 15-Sep-17 94.5733 6.8000 1 100 94.5733 6.8000 INE090A168J9 ICICI BK 28-Sep-17 94.3728 6.7801 1 25 94.3728 6.7801 INE238A16P18 AXIS BK 3-Oct-17 94.1554 6.9500 1 300 94.1554 6.9500 INE095A16UB6 INDUSIND BK 6-Oct-17 94.1248 6.9249 1 25 94.1248 6.9249 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com