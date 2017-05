Nov 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16330 IDFC BK 16-Nov-16 99.9830 6.2061 1 25 99.9830 6.2061 INE503A16DQ3 DCB BK 17-Nov-16 99.9649 6.4080 1 8 99.9649 6.4080 INE077A16EO1 DENA BK 18-Nov-16 99.9491 6.1960 1 90 99.9491 6.1960 INE141A16XE6 OBC 21-Nov-16 99.8994 6.1287 3 225 99.8990 6.1504 INE092T16413 IDFC BK 22-Nov-16 99.8816 6.1810 3 100 99.8816 6.1810 INE528G16G61 YES BK 24-Nov-16 99.8474 6.1982 1 200 99.8474 6.1982 INE608A16NG0 PUNJAB AND SIND BK 25-Nov-16 99.8318 6.1496 1 25 99.8318 6.1496 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 99.8318 6.1496 1 25 99.8318 6.1496 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 99.8461 6.2511 1 5 99.8461 6.2511 INE608A16NG0 PUNJAB AND SIND BK 25-Nov-16 99.8498 6.1006 1 5 99.8498 6.1006 INE562A16IF1 INDIAN BK 28-Nov-16 99.7949 6.2513 1 5 99.7949 6.2513 INE095A16TT0 INDUSIND BK 29-Nov-16 99.7580 6.3246 2 100 99.7580 6.3246 INE141A16XH9 OBC 29-Nov-16 99.7832 6.1003 1 5 99.7832 6.1003 INE683A16IY6 THE SOUTH INDIAN BK 30-Nov-16 99.7407 6.3260 1 10 99.7407 6.3260 INE691A16KW9 UCO BK 2-Dec-16 99.7121 6.1992 2 475 99.7121 6.1992 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 5-Dec-16 99.6573 6.2758 1 30 99.6573 6.2758 INE691A16KU3 UCO BK 8-Dec-16 99.6077 6.2501 1 100 99.6077 6.2501 INE976G16EO1 RBL BK 9-Dec-16 99.5858 6.6005 1 5 99.5858 6.6005 INE112A16JE6 CORPORATION BK 14-Dec-16 99.5137 6.1506 2 75 99.5137 6.1506 INE480Q16127 COOPERATIEVE RABOBK U.A 20-Dec-16 99.3749 6.5599 2 75 99.3749 6.5599 INE238A16G01 AXIS BK 20-Dec-16 99.4074 6.3997 1 5 99.4074 6.3997 INE238A16G27 AXIS BK 21-Dec-16 99.3825 6.2997 1 100 99.3825 6.2997 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 99.3922 6.2001 1 25 99.3922 6.2001 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 99.3900 6.4005 1 5 99.3900 6.4005 INE238A16O01 AXIS BK 22-Dec-16 99.3654 6.3002 1 100 99.3654 6.3002 INE608A16NK2 PUNJAB AND SIND BK 23-Dec-16 99.3554 6.4002 2 10 99.3854 6.1004 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 99.2641 6.1499 3 175 99.2641 6.1499 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 98.6486 6.2502 2 100 98.6486 6.2502 INE008A16K45 IDBI BK 6-Feb-17 98.5468 6.4848 1 250 98.5468 6.4848 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 98.5820 6.2502 1 100 98.5820 6.2502 INE683A16JB2 THE SOUTH INDIAN BK 8-Feb-17 98.4644 6.6971 2 500 98.4648 6.6951 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 98.5382 6.3703 2 125 98.5382 6.3703 INE434A16OQ8 ANDHRA BK 10-Feb-17 98.4610 6.5576 3 500 98.4610 6.5576 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 98.4974 6.4002 1 100 98.4974 6.4002 INE095A16UP6 INDUSIND BK 13-Feb-17 98.4518 6.3776 6 500 98.4542 6.3675 INE092T16504 IDFC BK 14-Feb-17 98.3793 6.6077 1 100 98.3793 6.6077 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 98.4491 6.2500 1 50 98.4491 6.2500 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 98.4184 6.3757 1 25 98.4184 6.3757 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 98.3790 6.2001 1 125 98.3790 6.2001 INE112A16JL1 CORPORATION BK 23-Feb-17 98.3377 6.1700 2 100 98.3377 6.1700 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 98.2008 6.2499 1 25 98.2008 6.2499 INE434A16MX8 ANDHRA BK 7-Mar-17 98.1348 6.2499 1 25 98.1348 6.2499 INE457A16HX9 BK OF MAHARASHTRA 14-Mar-17 98.0195 6.2499 1 100 98.0195 6.2499 INE090A163J0 ICICI BK 15-Sep-17 94.6400 6.8000 1 100 94.6400 6.8000 INE443O16054 CREDIT SUISSE AG 22-Sep-17 94.5233 6.8001 4 75 94.5233 6.8001 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 94.6195 6.6101 1 15 94.6195 6.6101 INE237A16V03 KOTAK MAH BK 28-Sep-17 94.5709 6.6100 1 50 94.5709 6.6100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com