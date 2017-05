Nov 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16TU8 INDUSIND BK 17-Nov-16 99.9830 6.2061 1 50 99.9830 6.2061 INE683A16IU4 THE SOUTH INDIAN BK 18-Nov-16 99.9655 6.2984 1 150 99.9655 6.2984 INE141A16XD8 OBC 18-Nov-16 99.9659 6.2163 2 100 99.9659 6.2254 INE092T16413 IDFC BK 22-Nov-16 99.8982 6.1991 1 100 99.8982 6.1991 INE092T16405 IDFC BK 24-Nov-16 99.8615 6.3278 2 225 99.8615 6.3278 INE608A16NE5 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-16 99.8665 6.0991 1 100 99.8665 6.0991 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 99.8471 6.2104 1 50 99.8471 6.2104 INE428A16RC3 ALLAHABAD BK 28-Nov-16 99.7966 6.1994 4 300 99.7966 6.1994 INE562A16IF1 INDIAN BK 28-Nov-16 99.7956 6.2299 3 215 99.7956 6.2299 INE141A16XG1 OBC 28-Nov-16 99.7963 6.2085 1 100 99.7963 6.2085 INE095A16TT0 INDUSIND BK 29-Nov-16 99.7797 6.1990 3 160 99.7797 6.1990 INE683A16IY6 THE SOUTH INDIAN BK 30-Nov-16 99.7608 6.2512 1 75 99.7608 6.2512 INE476A16RJ7 CANARA BK 2-Dec-16 99.7333 6.1004 1 100 99.7333 6.1004 INE428A16RD1 ALLAHABAD BK 5-Dec-16 99.6783 6.2000 1 250 99.6783 6.2000 INE090A165D8 ICICI BK 5-Dec-16 99.6757 6.2502 1 5 99.6757 6.2502 INE238A16F69 AXIS BK 6-Dec-16 99.6625 6.1802 1 50 99.6625 6.1802 INE008A16O09 IDBI BK 9-Dec-16 99.6108 6.2006 1 7 99.6108 6.2006 INE562A16II5 INDIAN BK 9-Dec-16 99.6090 6.2294 1 5 99.6090 6.2294 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 99.5380 6.0505 1 25 99.5380 6.0505 INE705A16PH7 VIJAYA BK 14-Dec-16 99.5266 6.2005 1 10 99.5266 6.2005 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 99.5068 6.7004 1 5 99.5068 6.7004 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 99.5216 6.0502 2 175 99.5216 6.0502 INE171A16FY8 THE FEDERAL BK 15-Dec-16 99.5059 6.2497 1 3.3 99.5059 6.2497 INE976G16EN3 RBL BK 16-Dec-16 99.4889 6.2503 1 1 99.4889 6.2503 INE238A16G01 AXIS BK 20-Dec-16 99.4258 6.1998 1 50 99.4258 6.1998 INE095A16UF7 INDUSIND BK 21-Dec-16 99.3847 6.4564 1 85 99.3847 6.4564 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 99.4185 6.0997 1 25 99.4185 6.0997 INE095A16UG5 INDUSIND BK 27-Dec-16 99.2657 6.7501 1 5 99.2657 6.7501 INE434A16OO3 ANDHRA BK 28-Dec-16 99.3030 6.0998 1 40 99.3030 6.0998 INE705A16OV1 VIJAYA BK 3-Jan-17 99.1654 6.3999 2 200 99.1654 6.3999 INE092T16470 IDFC BK 25-Jan-17 98.7491 6.6052 1 25 98.7491 6.6052 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 98.6679 6.2377 1 100 98.6679 6.2377 INE008A16K45 IDBI BK 6-Feb-17 98.5653 6.4791 1 250 98.5653 6.4791 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 98.5986 6.2504 1 140 98.5986 6.2504 INE095A16UO9 INDUSIND BK 8-Feb-17 98.4932 6.6476 1 200 98.4932 6.6476 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 98.5887 6.2202 1 30 98.5887 6.2202 INE008A16L28 IDBI BK 9-Feb-17 98.5677 6.2398 1 20 98.5677 6.2398 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 98.4859 6.2349 2 100 98.4847 6.2399 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 98.4775 6.2700 1 125 98.4775 6.2700 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 98.4729 6.2202 2 75 98.4729 6.2202 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 98.4681 6.2400 1 50 98.4681 6.2400 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 98.4729 6.2202 1 25 98.4729 6.2202 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 98.3739 6.2200 1 25 98.3739 6.2200 INE090A169E8 ICICI BK 22-Feb-17 98.3626 6.2000 1 1 98.3626 6.2000 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 98.2338 6.2500 1 8 98.2338 6.2500 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 98.2383 6.1750 4 105 98.2383 6.1750 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 98.1003 6.2002 1 25 98.1003 6.2002 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 97.9404 6.1900 1 140 97.9404 6.1900 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 97.9077 6.2401 1 10 97.9077 6.2401 INE238A16J08 AXIS BK 3-Apr-17 97.4782 6.8425 1 145 97.4782 6.8425 INE238A16J08 AXIS BK 3-Apr-17 97.4969 6.8401 2 145 97.4969 6.8401 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 96.6131 6.8425 2 400 96.6131 6.8425 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 96.4017 6.5500 1 25 96.4017 6.5500 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 96.3517 6.5500 1 275 96.3517 6.5500 INE238A16M37 AXIS BK 19-Jun-17 96.2851 6.5500 1 100 96.2851 6.5500 INE090A161I6 ICICI BK 28-Jun-17 96.1243 6.5699 1 50 96.1243 6.5699 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com