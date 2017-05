Nov 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16NJ4 PUNJAB AND SIND BK 18-Nov-16 99.9829 6.2426 1 70 99.9829 6.2426 INE092T16348 IDFC BK 18-Nov-16 99.9827 6.3156 1 50 99.9827 6.3156 INE077A16EO1 DENA BK 18-Nov-16 99.9827 6.3156 1 5 99.9827 6.3156 INE428A16RB5 ALLAHABAD BK 21-Nov-16 99.9316 6.2458 1 50 99.9316 6.2458 INE092T16413 IDFC BK 22-Nov-16 99.9140 6.2834 1 75 99.9140 6.2834 INE652A16LA5 STATE BK OF PATIALA 24-Nov-16 99.8810 6.2150 2 300 99.8809 6.2176 INE171A16FT8 THE FEDERAL BK 25-Nov-16 99.8629 6.2654 2 275 99.8625 6.2821 INE528G16I02 YES BK 28-Nov-16 99.8120 6.2499 1 50 99.8120 6.2499 INE428A16RC3 ALLAHABAD BK 28-Nov-16 99.8304 6.2009 1 25 99.8304 6.2009 INE141A16XH9 OBC 29-Nov-16 99.7952 6.2421 1 27 99.7952 6.2421 INE683A16IY6 THE SOUTH INDIAN BK 30-Nov-16 99.7751 6.3287 1 60 99.7751 6.3287 INE705A16PJ3 VIJAYA BK 9-Dec-16 99.6474 6.1502 1 25 99.6474 6.1502 INE528G16I44 YES BK 14-Dec-16 99.5398 6.2500 1 50 99.5398 6.2500 INE112A16JE6 CORPORATION BK 14-Dec-16 99.5471 6.1504 1 50 99.5471 6.1504 INE683A16HS0 THE SOUTH INDIAN BK 15-Dec-16 99.5032 6.7495 1 5 99.5032 6.7495 INE095A16TY0 INDUSIND BK 15-Dec-16 99.5024 6.7605 1 5 99.5024 6.7605 INE238A16G01 AXIS BK 20-Dec-16 99.4354 6.2803 1 5 99.4354 6.2803 INE095A16UF7 INDUSIND BK 21-Dec-16 99.4068 6.6003 1 5 99.4068 6.6003 INE608A16NK2 PUNJAB AND SIND BK 23-Dec-16 99.3806 6.4997 1 5 99.3806 6.4997 INE092T16470 IDFC BK 25-Jan-17 98.8438 6.1877 1 100 98.8438 6.1877 INE092T16520 IDFC BK 30-Jan-17 98.7616 6.1849 2 50 98.7616 6.1849 INE008A16K11 IDBI BK 2-Feb-17 98.7077 6.2060 1 25 98.7077 6.2060 INE008A16K37 IDBI BK 3-Feb-17 98.6778 6.2701 1 75 98.6778 6.2701 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 98.6110 6.2698 1 50 98.6110 6.2698 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 98.5943 6.2698 1 25 98.5943 6.2698 INE008A16L28 IDBI BK 9-Feb-17 98.5918 6.2064 1 25 98.5918 6.2064 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 98.5084 6.2099 1 75 98.5084 6.2099 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 98.4801 6.2593 2 116.45 98.4894 6.2203 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 98.4847 6.2399 1 50 98.4847 6.2399 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 98.4775 6.2700 1 25 98.4775 6.2700 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 98.4609 6.2698 3 275 98.4609 6.2698 INE112A16JJ5 CORPORATION BK 16-Feb-17 98.4874 6.1602 1 43 98.4874 6.1602 INE090A164F6 ICICI BK 3-Mar-17 98.2285 6.2100 1 50 98.2285 6.2100 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 98.2355 6.1850 1 25 98.2355 6.1850 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 98.2421 6.2201 1 25 98.2421 6.2201 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 98.1649 6.2599 1 275 98.1649 6.2599 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 98.1865 6.1849 1 50 98.1865 6.1849 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 98.1331 6.1998 1 250 98.1331 6.1998 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 98.1068 6.2333 2 150 98.1167 6.2000 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 98.0616 6.2198 1 25 98.0616 6.2198 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 98.0667 6.1501 1 25 98.0667 6.1501 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 98.0195 6.2499 1 100 98.0195 6.2499 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 97.9470 6.2199 1 25 97.9470 6.2199 INE608A16MO6 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-17 97.9339 6.2100 2 50 97.9339 6.2100 INE095A16SD6 INDUSIND BK 21-Mar-17 97.9404 6.1900 1 25 97.9404 6.1900 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 96.8541 6.5500 1 25 96.8541 6.5500 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 96.6330 6.8375 2 400 96.6330 6.8375 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 96.3724 6.5424 1 275 96.3724 6.5424 INE238A16M37 AXIS BK 19-Jun-17 96.3045 6.5449 1 100 96.3045 6.5449 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 95.1236 6.4300 1 100 95.1236 6.4300 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 95.0715 6.4800 1 50 95.0715 6.4800 INE238A16P18 AXIS BK 3-Oct-17 94.4293 6.7500 2 175 94.4293 6.7500 INE095A16UB6 INDUSIND BK 6-Oct-17 94.5213 6.5500 1 25 94.5213 6.5500 INE237A16V78 KOTAK MAH BK 16-Nov-17 93.8509 6.5700 1 100 93.8509 6.5700 INE095A16UQ4 INDUSIND BK 17-Nov-17 93.5497 6.8951 1 50 93.5497 6.8951 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com