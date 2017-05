Nov 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16XE6 OBC 21-Nov-16 99.9508 5.9868 3 330 99.9524 5.7941 INE428A16RB5 ALLAHABAD BK 21-Nov-16 99.9499 6.0986 2 200 99.9499 6.0986 INE141A16XG1 OBC 28-Nov-16 99.8318 6.1496 2 90 99.8318 6.1496 INE428A16RC3 ALLAHABAD BK 28-Nov-16 99.8822 6.1497 1 50 99.8822 6.1497 INE095A16TT0 INDUSIND BK 29-Nov-16 99.8136 6.1966 2 185 99.8136 6.1966 INE141A16XH9 OBC 29-Nov-16 99.8150 6.1500 2 100 99.8150 6.1500 INE141A16XH9 OBC 29-Nov-16 99.8654 6.1494 1 50 99.8654 6.1494 INE683A16IY6 THE SOUTH INDIAN BK 30-Nov-16 99.7923 6.3307 2 85 99.7923 6.3307 INE705A16PI5 VIJAYA BK 1-Dec-16 99.7722 6.4105 1 70 99.7722 6.4105 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 5-Dec-16 99.7074 6.3007 1 5 99.7074 6.3007 INE095A16TX2 INDUSIND BK 14-Dec-16 99.5765 6.7493 1 25 99.5765 6.7493 INE171A16FY8 THE FEDERAL BK 15-Dec-16 99.5435 6.1995 3 6.7 99.5435 6.1995 INE095A16UF7 INDUSIND BK 21-Dec-16 99.4483 6.7496 1 5 99.4483 6.7496 INE238A16G43 AXIS BK 29-Dec-16 99.2787 6.4680 1 250 99.2787 6.4680 INE652A16LB3 STATE BK OF PATIALA 2-Jan-17 99.1971 6.5651 1 500 99.1971 6.5651 INE691A16KY5 UCO BK 5-Jan-17 99.1929 6.5997 1 25 99.1929 6.5997 INE092T16470 IDFC BK 25-Jan-17 98.8604 6.1875 1 100 98.8604 6.1875 INE008A16K37 IDBI BK 3-Feb-17 98.7099 6.1953 1 50 98.7099 6.1953 INE683A16JB2 THE SOUTH INDIAN BK 8-Feb-17 98.6121 6.2648 1 125 98.6121 6.2648 INE095A16UO9 INDUSIND BK 8-Feb-17 98.6252 6.2048 1 50 98.6252 6.2048 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 98.5142 6.1854 1 25 98.5142 6.1854 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 98.5182 6.0999 2 100 98.5182 6.0999 INE092T16512 IDFC BK 17-Feb-17 98.3793 6.6077 2 50 98.3793 6.6077 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 98.2684 6.1843 1 25 98.2684 6.1843 INE476A16RF5 CANARA BK 3-Mar-17 98.2338 6.2500 1 150 98.2338 6.2500 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 98.1843 6.2499 2 425 98.1843 6.2499 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 98.1678 6.2499 1 0.3 98.1678 6.2499 INE095A16TF9 INDUSIND BK 10-Mar-17 98.1168 6.2550 1 100 98.1168 6.2550 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 98.0463 6.2699 3 111.7 98.0463 6.2699 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 98.0722 6.1852 2 100 98.0722 6.1852 INE434A16NM9 ANDHRA BK 20-Mar-17 97.9473 6.2700 1 100 97.9473 6.2700 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 97.9551 6.1949 1 70 97.9551 6.1949 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 97.8156 6.2701 1 1.5 97.8156 6.2701 INE238A16I58 AXIS BK 30-Mar-17 97.8018 6.2150 1 60 97.8018 6.2150 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 96.5139 6.3999 2 50 96.5139 6.3999 INE090A163I2 ICICI BK 7-Jul-17 96.0985 6.4150 1 25 96.0985 6.4150 INE090A164I0 ICICI BK 10-Jul-17 96.0498 6.4150 1 25 96.0498 6.4150 INE238A16N36 AXIS BK 21-Jul-17 95.7917 6.5449 1 1.4 95.7917 6.5449 INE238A16N85 AXIS BK 9-Aug-17 95.5592 6.4251 1 50 95.5592 6.4251 INE090A163J0 ICICI BK 15-Sep-17 94.7012 6.7850 1 100 94.7012 6.7850 INE095A16UA8 INDUSIND BK 26-Sep-17 94.7555 6.4750 2 50 94.7555 6.4750 INE261F16215 NABARD 26-Sep-17 94.8515 6.3500 1 25 94.8515 6.3500 INE090A169J7 ICICI BK 27-Sep-17 94.7588 6.4500 1 30 94.7588 6.4500 INE238A16P42 AXIS BK 10-Nov-17 94.0398 6.4800 1 50 94.0398 6.4800 INE095A16UQ4 INDUSIND BK 17-Nov-17 93.5663 6.8950 2 250 93.5663 6.8950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com