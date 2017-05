Nov 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16NE5 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-16 99.9662 6.1797 2 200 99.9660 6.2071 INE652A16LA5 STATE BK OF PATIALA 24-Nov-16 99.9664 6.1341 1 100 99.9664 6.1341 INE092T16405 IDFC BK 24-Nov-16 99.9663 6.1523 1 5 99.9663 6.1523 INE434A16NS6 ANDHRA BK 25-Nov-16 99.9491 6.1960 3 500 99.9491 6.1960 INE608A16NG0 PUNJAB AND SIND BK 25-Nov-16 99.9491 6.1960 4 450 99.9491 6.1960 INE683A16IW0 THE SOUTH INDIAN BK 25-Nov-16 99.9489 6.2203 1 315 99.9489 6.2203 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 99.9492 6.1828 4 300 99.9488 6.2325 INE092T16306 IDFC BK 1-Dec-16 99.8493 6.1209 3 100 99.8493 6.1209 INE705A16PI5 VIJAYA BK 1-Dec-16 99.8486 6.1494 1 25 99.8486 6.1494 INE238A16F51 AXIS BK 2-Dec-16 99.8332 6.0984 1 50 99.8332 6.0984 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 5-Dec-16 99.7814 6.1511 1 30 99.7814 6.1511 INE112A16JE6 CORPORATION BK 14-Dec-16 99.6361 6.0595 2 75 99.6361 6.0595 INE095A16TX2 INDUSIND BK 14-Dec-16 99.6560 5.9997 1 5 99.6560 5.9997 INE112A16JE6 CORPORATION BK 14-Dec-16 99.6560 5.9997 1 5 99.6560 5.9997 INE528G16I51 YES BK 15-Dec-16 99.6171 6.0998 2 95 99.6171 6.0998 INE008A16O74 IDBI BK 20-Dec-16 99.5342 6.1005 1 200 99.5342 6.1005 INE238A16L46 AXIS BK 28-Dec-16 99.3666 6.4629 1 85 99.3666 6.4629 INE652A16KE9 STATE BK OF PATIALA 28-Dec-16 99.4059 6.0595 1 25 99.4059 6.0595 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 99.3894 6.0605 1 25 99.3894 6.0605 INE238A16G43 AXIS BK 29-Dec-16 99.3386 6.7505 1 5 99.3386 6.7505 INE238A16G35 AXIS BK 30-Dec-16 99.3754 6.2003 1 5 99.3754 6.2003 INE237A16U46 KOTAK MAH BK 6-Jan-17 99.2536 6.0997 1 1 99.2536 6.0997 INE095A16UL5 INDUSIND BK 19-Jan-17 99.0104 6.4002 2 10 99.0104 6.4002 INE092T16520 IDFC BK 30-Jan-17 98.7663 6.6076 2 250 98.7663 6.6076 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 98.7246 6.0453 1 81 98.7246 6.0453 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 98.6978 6.0197 1 50 98.6978 6.0197 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 98.6107 6.0499 2 100 98.6107 6.0499 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 98.6129 6.0402 1 78.25 98.6129 6.0402 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 98.5990 6.0305 3 310 98.5968 6.0402 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 98.5784 6.0502 1 50 98.5784 6.0502 INE238A16L53 AXIS BK 20-Feb-17 98.5326 6.0397 1 150 98.5326 6.0397 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 98.5278 6.0598 1 28 98.5278 6.0598 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 98.3761 6.0251 1 55 98.3761 6.0251 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 98.3267 6.1500 1 100 98.3267 6.1500 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 98.2128 6.1500 1 100 98.2128 6.1500 INE976G16DK1 RBL BK 16-Mar-17 98.0688 6.3050 1 0.1 98.0688 6.3050 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 95.3015 6.2700 1 50 95.3015 6.2700 INE514E16AT2 EXIM 21-Sep-17 94.9129 6.4565 1 100 94.9129 6.4565 INE514E16AT2 EXIM 21-Sep-17 94.9311 6.4534 1 100 94.9311 6.4534 INE090A168J9 ICICI BK 28-Sep-17 94.9058 6.3200 2 75 94.9058 6.3200 INE238A16P18 AXIS BK 3-Oct-17 94.5195 6.7400 1 175 94.5195 6.7400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com