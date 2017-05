Nov 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16NE5 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-16 99.9830 6.2142 2 450 99.9829 6.2426 INE608A16NG0 PUNJAB AND SIND BK 25-Nov-16 99.9660 6.2067 3 205 99.9660 6.2071 INE141A16XF3 OBC 25-Nov-16 99.9663 6.1584 3 135 99.9663 6.1523 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 99.9660 6.2054 2 55 99.9660 6.2071 INE095A16TR4 INDUSIND BK 28-Nov-16 99.9158 6.1518 2 390 99.9158 6.1518 INE683A16IX8 THE SOUTH INDIAN BK 28-Nov-16 99.9158 6.1518 1 200 99.9158 6.1518 INE141A16XG1 OBC 28-Nov-16 99.9326 6.1544 1 190 99.9326 6.1544 INE562A16IF1 INDIAN BK 28-Nov-16 99.9326 6.1544 1 165 99.9326 6.1544 INE428A16RC3 ALLAHABAD BK 28-Nov-16 99.9158 6.1518 3 150 99.9158 6.1518 INE562A16IF1 INDIAN BK 28-Nov-16 99.9161 6.1280 3 100 99.9158 6.1518 INE141A16XG1 OBC 28-Nov-16 99.9158 6.1518 1 50 99.9158 6.1518 INE237A16L21 KOTAK MAH BK 29-Nov-16 99.8990 6.1504 1 215 99.8990 6.1504 INE141A16XH9 OBC 29-Nov-16 99.9158 6.1518 1 100 99.9158 6.1518 INE095A16TT0 INDUSIND BK 29-Nov-16 99.8988 6.1626 1 80 99.8988 6.1626 INE077A16EK9 DENA BK 1-Dec-16 99.8654 6.1494 1 200 99.8654 6.1494 INE092T16306 IDFC BK 1-Dec-16 99.8649 6.1723 1 100 99.8649 6.1723 INE691A16KW9 UCO BK 2-Dec-16 99.8486 6.1494 1 375 99.8486 6.1494 INE428A16RE9 ALLAHABAD BK 2-Dec-16 99.8486 6.1494 1 275 99.8486 6.1494 INE652A16KT7 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-16 99.8486 6.1494 1 100 99.8486 6.1494 INE238A16F77 AXIS BK 5-Dec-16 99.7989 6.1291 1 100 99.7989 6.1291 INE528G16I51 YES BK 15-Dec-16 99.6337 6.0996 1 25 99.6337 6.0996 INE528G16I51 YES BK 15-Dec-16 99.6274 6.5004 1 5 99.6274 6.5004 INE705A16PL9 VIJAYA BK 26-Dec-16 99.4637 6.1502 1 5 99.4637 6.1502 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 99.4000 6.1201 2 25 99.4000 6.1201 INE238A16G43 AXIS BK 29-Dec-16 99.3406 6.7300 1 5 99.3406 6.7300 INE237A16U46 KOTAK MAH BK 6-Jan-17 99.2700 6.1002 1 2 99.2700 6.1002 INE092T16520 IDFC BK 30-Jan-17 98.8609 6.1847 2 100 98.8609 6.1847 INE976G16ES2 RBL BK 1-Feb-17 98.8343 6.1500 1 100 98.8343 6.1500 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 98.7613 6.0236 1 102 98.7613 6.0236 INE238A16L53 AXIS BK 20-Feb-17 98.5558 6.0096 1 30 98.5558 6.0096 INE092T16538 IDFC BK 21-Feb-17 98.4972 6.1877 2 250 98.4972 6.1877 INE095A16US0 INDUSIND BK 21-Feb-17 98.5403 6.0076 2 200 98.5403 6.0076 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 98.5409 6.0051 1 25 98.5409 6.0051 INE077A16DT2 DENA BK 14-Mar-17 98.2168 5.9701 2 50 98.2168 5.9701 INE090A161I6 ICICI BK 28-Jun-17 96.4008 6.2800 2 50 96.4008 6.2800 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 95.3171 6.2700 1 20 95.3171 6.2700 INE514E16AT2 EXIM 21-Sep-17 94.9496 6.4500 1 100 94.9496 6.4500 INE095A16UA8 INDUSIND BK 26-Sep-17 94.9677 6.3001 1 25 94.9677 6.3001 INE090A168J9 ICICI BK 28-Sep-17 94.9214 6.3200 1 25 94.9214 6.3200 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 94.8011 6.4570 1 100 94.8011 6.4570 INE238A16P18 AXIS BK 3-Oct-17 94.5234 6.7350 1 175 94.5234 6.7350 INE528G16I93 YES BK 3-Oct-17 94.7565 6.4324 1 5 94.7565 6.4324 INE095A16UR2 INDUSIND BK 9-Nov-17 94.1234 6.4925 1 10 94.1234 6.4925 INE095A16UT8 INDUSIND BK 23-Nov-17 93.9055 6.4900 5 200 93.9364 6.4550 INE528G16I85 YES BK 23-Nov-17 93.9099 6.4850 2 100 93.9099 6.4850 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com