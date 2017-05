Nov 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16T98 KOTAK MAH BK 25-Nov-16 99.9827 6.3000 1 300 99.9827 6.3000 INE683A16IW0 THE SOUTH INDIAN BK 25-Nov-16 99.9827 6.3156 2 275 99.9827 6.3156 INE608A16NG0 PUNJAB AND SIND BK 25-Nov-16 99.9828 6.2870 2 255 99.9827 6.3156 INE171A16FT8 THE FEDERAL BK 25-Nov-16 99.9827 6.3000 1 225 99.9827 6.3000 INE652A16KW1 STATE BK OF PATIALA 25-Nov-16 99.9827 6.3000 1 200 99.9827 6.3000 INE528G16H86 YES BK 25-Nov-16 99.9828 6.2791 2 200 99.9829 6.2426 INE092T16223 IDFC BK 25-Nov-16 99.9827 6.3156 1 125 99.9827 6.3156 INE434A16NS6 ANDHRA BK 25-Nov-16 99.9827 6.3156 1 75 99.9827 6.3156 INE095A16TR4 INDUSIND BK 28-Nov-16 99.9316 6.2458 1 175 99.9316 6.2458 INE112A16KO3 CORPORATION BK 28-Nov-16 99.9321 6.2001 1 50 99.9321 6.2001 INE562A16IF1 INDIAN BK 28-Nov-16 99.9329 6.1270 1 25 99.9329 6.1270 INE683A16IX8 THE SOUTH INDIAN BK 28-Nov-16 99.9316 6.2458 1 6 99.9316 6.2458 INE141A16XG1 OBC 28-Nov-16 99.9316 6.2458 1 5 99.9316 6.2458 INE141A16XH9 OBC 29-Nov-16 99.9154 6.1810 1 100 99.9154 6.1810 INE095A16TT0 INDUSIND BK 29-Nov-16 99.9151 6.2030 1 50 99.9151 6.2030 INE077A16EQ6 DENA BK 30-Nov-16 99.8993 6.1321 3 125 99.8993 6.1321 INE095A16TX2 INDUSIND BK 14-Dec-16 99.5982 7.7499 1 5 99.5982 7.7499 INE705A16PL9 VIJAYA BK 26-Dec-16 99.4300 6.7498 1 5 99.4300 6.7498 INE090A163E1 ICICI BK 13-Jan-17 99.1730 6.0874 1 10 99.1730 6.0874 INE092T16546 IDFC BK 23-Jan-17 99.0092 6.0877 2 200 99.0092 6.0877 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 98.6550 5.9242 3 180 98.6548 5.9249 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 98.6390 5.9249 1 100 98.6390 5.9249 INE092T16561 IDFC BK 22-Feb-17 98.5212 6.0874 3 300 98.5212 6.0874 INE608A16MO6 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-17 98.1809 5.8299 1 25 98.1809 5.8299 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 97.1675 6.1149 2 50 97.1675 6.1149 INE090A163H4 ICICI BK 2-Jun-17 96.8540 6.2399 1 175 96.8540 6.2399 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 96.7230 6.4074 1 200 96.7230 6.4074 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 96.6939 6.2399 1 25 96.6939 6.2399 INE237A16S73 KOTAK MAH BK 11-Jul-17 96.1977 6.3000 1 25 96.1977 6.3000 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 95.4180 6.1500 2 50 95.4180 6.1500 INE238A16O84 AXIS BK 27-Sep-17 95.0095 6.2450 2 1 95.0095 6.2450 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 94.8193 6.4540 1 100 94.8193 6.4540 INE095A16UT8 INDUSIND BK 23-Nov-17 94.0225 6.3750 1 50 94.0225 6.3750 INE237A16V86 KOTAK MAH BK 24-Nov-17 94.0291 6.3501 1 25 94.0291 6.3501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com