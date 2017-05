Nov 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16KO3 CORPORATION BK 28-Nov-16 99.9502 6.0620 1 100 99.9502 6.0620 INE562A16IF1 INDIAN BK 28-Nov-16 99.9507 6.0011 1 15 99.9507 6.0011 INE141A16XH9 OBC 29-Nov-16 99.9326 6.1544 1 10 99.9326 6.1544 INE095A16TT0 INDUSIND BK 29-Nov-16 99.9326 6.1544 1 5 99.9326 6.1544 INE092T16306 IDFC BK 1-Dec-16 99.8995 6.1199 1 5 99.8995 6.1199 INE008A16I23 IDBI BK 2-Dec-16 99.8851 5.9981 2 200 99.8851 5.9981 INE095A16TX2 INDUSIND BK 14-Dec-16 99.6616 7.7460 1 5 99.6616 7.7460 INE238A16G01 AXIS BK 20-Dec-16 99.5771 6.2006 1 10 99.5771 6.2006 INE238A16G43 AXIS BK 29-Dec-16 99.4594 6.3997 1 5 99.4594 6.3997 INE092T16546 IDFC BK 23-Jan-17 99.0141 6.4899 1 5 99.0141 6.4899 INE238A16G84 AXIS BK 1-Feb-17 98.8945 6.0003 1 50 98.8945 6.0003 INE092T16561 IDFC BK 22-Feb-17 98.5374 6.0873 2 200 98.5374 6.0873 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 98.5746 5.7999 2 50 98.5746 5.7999 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 98.4588 5.8300 2 65.03 98.4588 5.8300 INE090A164F6 ICICI BK 3-Mar-17 98.4406 5.9000 1 25 98.4406 5.9000 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 98.4452 5.8823 1 25 98.4452 5.8823 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 98.4381 5.8499 2 50 98.4381 5.8499 INE238A16H83 AXIS BK 7-Mar-17 98.3780 5.8999 1 25 98.3780 5.8999 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 98.3515 5.8826 1 10 98.3515 5.8826 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 98.2888 5.8299 1 50 98.2888 5.8299 INE095A16SD6 INDUSIND BK 21-Mar-17 98.1748 5.8499 1 35 98.1748 5.8499 INE095A16SD6 INDUSIND BK 21-Mar-17 98.2211 5.8501 1 15 98.2211 5.8501 INE705A16OD9 VIJAYA BK 28-Mar-17 98.1130 5.8500 1 25 98.1130 5.8500 INE040A16BD8 HDFC BK 2-Jun-17 96.9138 6.1499 1 75 96.9138 6.1499 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 96.7767 6.3317 2 275 96.8663 6.1500 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 96.7303 6.1999 1 125 96.7303 6.1999 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 96.6826 6.2000 1 125 96.6826 6.2000 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 95.4121 6.1800 3 225 95.4121 6.1800 INE112A16KR6 CORPORATION BK 11-Sep-17 95.3395 6.1525 1 100 95.3395 6.1525 INE238A16O50 AXIS BK 11-Sep-17 95.2908 6.2200 1 50 95.2908 6.2200 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 94.8382 6.4500 1 100 94.8382 6.4500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com