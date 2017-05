Nov 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16TT0 INDUSIND BK 29-Nov-16 99.9824 6.4223 5 130 99.9831 6.1695 INE092T16306 IDFC BK 1-Dec-16 99.9493 6.1716 1 100 99.9493 6.1716 INE092T16306 IDFC BK 1-Dec-16 99.9644 6.4993 1 5 99.9644 6.4993 INE171A16FY8 THE FEDERAL BK 15-Dec-16 99.7399 5.9490 1 5 99.7399 5.9490 INE092T16389 IDFC BK 20-Dec-16 99.6588 5.9507 1 5 99.6588 5.9507 INE095A16UF7 INDUSIND BK 21-Dec-16 99.6097 6.5008 1 5 99.6097 6.5008 INE608A16NK2 PUNJAB AND SIND BK 23-Dec-16 99.6103 5.9499 1 5 99.6103 5.9499 INE095A16UG5 INDUSIND BK 27-Dec-16 99.5152 6.3505 1 5 99.5152 6.3505 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 99.4659 6.3220 2 90 99.4636 6.3497 INE238A16G43 AXIS BK 29-Dec-16 99.5093 5.9996 1 5 99.5093 5.9996 INE095A16UL5 INDUSIND BK 19-Jan-17 99.1617 6.0503 1 5 99.1617 6.0503 INE092T16553 IDFC BK 27-Jan-17 99.0092 6.0877 3 300 99.0092 6.0877 INE092T16520 IDFC BK 30-Jan-17 98.9725 6.0148 1 250 98.9725 6.0148 INE008A16K11 IDBI BK 2-Feb-17 98.9090 6.1001 1 25 98.9090 6.1001 INE008A16K37 IDBI BK 3-Feb-17 98.8927 6.0998 1 25 98.8927 6.0998 INE434A16OP0 ANDHRA BK 7-Feb-17 98.8273 6.1002 1 25 98.8273 6.1002 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 98.8368 6.0502 1 25 98.8368 6.0502 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 98.8530 6.0502 1 25 98.8530 6.0502 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 98.8206 6.0503 2 150 98.8206 6.0503 INE443O16096 CREDIT SUISSE AG 8-Feb-17 98.8438 5.9299 1 50 98.8438 5.9299 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 98.8309 5.8347 1 50 98.8309 5.8347 INE095A16UP6 INDUSIND BK 13-Feb-17 98.7691 5.9075 2 400 98.7691 5.9075 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 98.7357 6.0699 1 25 98.7357 6.0699 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 98.7529 5.8347 1 61 98.7529 5.8347 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 98.7236 6.0501 1 50 98.7236 6.0501 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 98.7529 5.8347 1 50 98.7529 5.8347 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 98.7373 5.8347 1 50 98.7373 5.8347 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 98.6752 6.0499 6 275 98.6752 6.0499 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 98.6201 6.0799 1 25 98.6201 6.0799 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 98.5993 6.1002 1 25 98.5993 6.1002 INE090A169E8 ICICI BK 22-Feb-17 98.5831 6.1000 1 25 98.5831 6.1000 INE112A16JL1 CORPORATION BK 23-Feb-17 98.5888 6.0051 2 50 98.5877 6.0100 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 98.4016 6.0499 2 50 98.4016 6.0499 INE095A16SA2 INDUSIND BK 7-Mar-17 98.3782 6.1400 1 25 98.3782 6.1400 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 98.3790 6.0749 1 5 98.3790 6.0749 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 98.2734 6.0498 1 25 98.2734 6.0498 INE095A16TG7 INDUSIND BK 25-Jul-17 96.1048 6.1898 1 25 96.1048 6.1898 INE090A163J0 ICICI BK 15-Sep-17 94.8773 6.7723 1 100 94.8773 6.7723 INE238A16P18 AXIS BK 3-Oct-17 94.4659 6.9200 1 200 94.4659 6.9200 INE238A16P18 AXIS BK 3-Oct-17 94.4828 6.9200 1 100 94.4828 6.9200 INE095A16UU6 INDUSIND BK 28-Nov-17 93.9678 6.4194 3 225 94.0071 6.3749 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com