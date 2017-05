Nov 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE077A16EQ6 DENA BK 30-Nov-16 99.9819 6.6077 2 275 99.9819 6.6077 INE691A16KW9 UCO BK 2-Dec-16 99.9454 6.6425 4 375 99.9450 6.6953 INE428A16RE9 ALLAHABAD BK 2-Dec-16 99.9495 6.1473 1 275 99.9495 6.1473 INE008A16I23 IDBI BK 2-Dec-16 99.9458 6.5979 2 130 99.9458 6.5979 INE652A16KT7 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-16 99.9462 6.5492 1 100 99.9462 6.5492 INE238A16F51 AXIS BK 2-Dec-16 99.9462 6.5492 1 15 99.9462 6.5492 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 5-Dec-16 99.8917 6.5969 4 335 99.8916 6.6015 INE238A16F77 AXIS BK 5-Dec-16 99.8900 6.6990 1 250 99.8900 6.6990 INE095A16UC4 INDUSIND BK 6-Dec-16 99.8698 6.7979 2 300 99.8698 6.7979 INE562A16II5 INDIAN BK 9-Dec-16 99.8195 6.6002 2 150 99.8195 6.6002 INE095A16TX2 INDUSIND BK 14-Dec-16 99.7040 7.7401 1 5 99.7040 7.7401 INE008A16K94 IDBI BK 15-Dec-16 99.7126 6.5752 2 50 99.7115 6.6004 INE238A16G27 AXIS BK 21-Dec-16 99.6314 6.4303 1 50 99.6314 6.4303 INE434A16OO3 ANDHRA BK 28-Dec-16 99.4823 6.5498 1 50 99.4823 6.5498 INE238A16G43 AXIS BK 29-Dec-16 99.4743 6.4298 2 50 99.4743 6.4298 INE238A16G35 AXIS BK 30-Dec-16 99.4594 6.3997 2 200 99.4594 6.3997 INE238A16O43 AXIS BK 6-Jan-17 99.3804 6.1504 1 5 99.3804 6.1504 INE608A16MN8 PUNJAB AND SIND BK 24-Jan-17 99.0826 6.0348 4 500 99.0826 6.0348 INE092T16520 IDFC BK 30-Jan-17 98.9886 6.0150 1 250 98.9886 6.0150 INE092T16579 IDFC BK 31-Jan-17 98.9725 6.0148 1 250 98.9725 6.0148 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 98.9205 6.0351 4 400 98.9205 6.0351 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 98.6363 6.0799 1 75 98.6363 6.0799 INE683A16JC0 THE SOUTH INDIAN BK 23-Feb-17 98.5595 6.2029 2 350 98.5122 6.4099 INE095A16UV4 INDUSIND BK 23-Feb-17 98.6243 5.9202 2 200 98.6243 5.9202 INE095A16UW2 INDUSIND BK 27-Feb-17 98.4931 6.2048 2 700 98.4931 6.2048 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 98.5529 5.9550 1 70 98.5529 5.9550 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 98.4809 6.1198 1 75 98.4809 6.1198 INE476A16RF5 CANARA BK 3-Mar-17 98.4908 5.9500 2 100 98.4908 5.9500 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 98.4819 6.0500 1 50 98.4819 6.0500 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 98.3919 6.1500 2 450 98.3919 6.1500 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 98.4177 6.0497 1 30 98.4177 6.0497 INE090A168F7 ICICI BK 7-Mar-17 98.3919 6.1500 1 100 98.3919 6.1500 INE090A168F7 ICICI BK 7-Mar-17 98.3912 6.0899 2 50 98.3912 6.0899 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 98.3855 6.0501 1 50 98.3855 6.0501 INE238A16L61 AXIS BK 14-Jun-17 96.7277 6.3000 1 25 96.7277 6.3000 INE237A16V78 KOTAK MAH BK 16-Nov-17 94.1526 6.4399 1 75 94.1526 6.4399 INE237A16V94 KOTAK MAH BK 28-Nov-17 94.1394 6.2426 1 150 94.1394 6.2426 INE095A16UU6 INDUSIND BK 28-Nov-17 94.0798 6.3100 1 15 94.0798 6.3100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com