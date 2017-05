Nov 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16PI5 VIJAYA BK 1-Dec-16 99.9831 6.1687 3 205 99.9832 6.1330 INE077A16EK9 DENA BK 1-Dec-16 99.9832 6.1330 1 100 99.9832 6.1330 INE092T16306 IDFC BK 1-Dec-16 99.9827 6.3156 1 25 99.9827 6.3156 INE092T16371 IDFC BK 2-Dec-16 99.9654 6.3219 2 105 99.9668 6.0610 INE691A16KW9 UCO BK 2-Dec-16 99.9654 6.3258 2 100 99.9653 6.3349 INE008A16I23 IDBI BK 2-Dec-16 99.9668 6.0610 1 80 99.9668 6.0610 INE428A16RE9 ALLAHABAD BK 2-Dec-16 99.9669 6.0428 1 75 99.9669 6.0428 INE652A16KT7 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-16 99.9644 6.4993 1 25 99.9644 6.4993 INE238A16F51 AXIS BK 2-Dec-16 99.9658 6.2436 1 25 99.9658 6.2436 INE648A16HN4 SBBJ 2-Dec-16 99.9669 6.0428 1 25 99.9669 6.0428 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 5-Dec-16 99.9112 6.4856 3 104 99.9171 6.0567 INE095A16UC4 INDUSIND BK 6-Dec-16 99.8990 6.1504 1 25 99.8990 6.1504 INE705A16PJ3 VIJAYA BK 9-Dec-16 99.8486 6.1494 1 25 99.8486 6.1494 INE976G16EP8 RBL BK 15-Dec-16 99.7377 6.3994 2 195 99.7377 6.3994 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 99.7479 6.1499 1 100 99.7479 6.1499 INE691A16KV1 UCO BK 15-Dec-16 99.7438 6.2502 1 25 99.7438 6.2502 INE683A16HS0 THE SOUTH INDIAN BK 15-Dec-16 99.7336 6.4997 1 5 99.7336 6.4997 INE095A16UF7 INDUSIND BK 21-Dec-16 99.6750 5.9497 2 10 99.6723 6.0002 INE238A16G43 AXIS BK 29-Dec-16 99.5418 6.0005 1 5 99.5418 6.0005 INE705A16OT5 VIJAYA BK 2-Jan-17 99.4470 6.1505 3 80 99.4470 6.1505 INE095A16UX0 INDUSIND BK 30-Jan-17 99.0085 5.9921 7 450 99.0089 5.9897 INE092T16520 IDFC BK 30-Jan-17 99.0097 5.9848 6 350 99.0097 5.9848 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 98.9376 6.0298 2 100 98.9376 6.0298 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 98.8624 6.0000 2 75 98.8624 6.0000 INE443O16096 CREDIT SUISSE AG 8-Feb-17 98.8446 6.0950 1 50 98.8446 6.0950 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 98.7138 6.0200 1 25 98.7138 6.0200 INE683A16JC0 THE SOUTH INDIAN BK 23-Feb-17 98.5940 6.1238 3 450 98.5937 6.1250 INE095A16UV4 INDUSIND BK 23-Feb-17 98.6107 6.0499 3 200 98.6107 6.0499 INE683A16JC0 THE SOUTH INDIAN BK 23-Feb-17 98.6223 6.0701 3 200 98.6223 6.0701 INE095A16UW2 INDUSIND BK 27-Feb-17 98.5096 6.2048 3 1100 98.5096 6.2048 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 98.5301 6.0502 3 180 98.5301 6.0502 INE556F16085 SIDBI 2-Mar-17 98.4894 6.0851 1 225 98.4894 6.0851 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 98.4953 6.0609 1 25 98.4953 6.0609 INE092T16587 IDFC BK 29-May-17 97.0459 6.1726 3 500 97.0459 6.1726 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 96.7115 6.3001 1 10 96.7115 6.3001 INE238A16N02 AXIS BK 13-Jul-17 96.2502 6.3200 1 18 96.2502 6.3200 INE237A16T15 KOTAK MAH BK 18-Jul-17 96.1701 6.3199 1 0.5 96.1701 6.3199 INE238A16O76 AXIS BK 20-Sep-17 95.1341 6.3500 1 0.1 95.1341 6.3500 INE237A16V78 KOTAK MAH BK 16-Nov-17 94.1555 6.4549 1 25 94.1555 6.4549 INE976G16EW4 RBL BK 29-Nov-17 93.8245 6.6001 1 30 93.8245 6.6001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com