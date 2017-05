Dec 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16KW9 UCO BK 2-Dec-16 99.9830 6.2061 5 510 99.9830 6.2061 INE008A16I23 IDBI BK 2-Dec-16 99.9830 6.2061 1 80 99.9830 6.2061 INE428A16RE9 ALLAHABAD BK 2-Dec-16 99.9830 6.2061 1 75 99.9830 6.2061 INE652A16KT7 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-16 99.9831 6.1695 1 65 99.9831 6.1695 INE476A16RJ7 CANARA BK 2-Dec-16 99.9831 6.1695 1 50 99.9831 6.1695 INE648A16HN4 SBBJ 2-Dec-16 99.9830 6.2061 1 25 99.9830 6.2061 INE092T16371 IDFC BK 2-Dec-16 99.9830 6.2061 2 5 99.9830 6.2061 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 5-Dec-16 99.9321 6.2001 6 318 99.9321 6.2001 INE528G16I69 YES BK 6-Dec-16 99.9151 6.2030 1 4 99.9151 6.2030 INE090A166D6 ICICI BK 7-Dec-16 99.9138 6.2980 1 10 99.9138 6.2980 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 99.7949 6.2500 1 20 99.7949 6.2500 INE976G16EP8 RBL BK 15-Dec-16 99.7868 5.9988 1 5 99.7868 5.9988 INE683A16HS0 THE SOUTH INDIAN BK 15-Dec-16 99.7868 5.9988 1 5 99.7868 5.9988 INE528G16I51 YES BK 15-Dec-16 99.7797 6.1990 1 5 99.7797 6.1990 INE008A16O82 IDBI BK 22-Dec-16 99.6474 6.1502 3 150 99.6474 6.1502 INE705A16PL9 VIJAYA BK 26-Dec-16 99.5771 6.2006 1 5 99.5771 6.2006 INE095A16UG5 INDUSIND BK 27-Dec-16 99.5873 6.0504 1 5 99.5873 6.0504 INE238A16G35 AXIS BK 30-Dec-16 99.5106 6.1900 1 7.15 99.5106 6.1900 INE608A16MN8 PUNJAB AND SIND BK 24-Jan-17 99.1230 5.9803 1 25 99.1230 5.9803 INE608A16NP1 PUNJAB AND SIND BK 31-Jan-17 99.0015 6.0349 10 700 99.0015 6.0349 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 98.9529 6.0349 4 300 98.9529 6.0349 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 98.7499 6.0798 1 25 98.7499 6.0798 INE092T16561 IDFC BK 22-Feb-17 98.6477 6.0285 3 300 98.6473 6.0302 INE095A16UV4 INDUSIND BK 23-Feb-17 98.6621 5.8923 2 300 98.6621 5.8923 INE683A16JC0 THE SOUTH INDIAN BK 23-Feb-17 98.6268 6.0500 3 100 98.6268 6.0500 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 98.6828 5.7999 1 25 98.6828 5.7999 INE095A16UW2 INDUSIND BK 27-Feb-17 98.5281 6.1961 3 900 98.5272 6.2001 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 98.5811 5.9699 1 50 98.5811 5.9699 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 98.5226 6.1499 1 100 98.5226 6.1499 INE434A16NA4 ANDHRA BK 1-Mar-17 98.5451 5.9875 2 200 98.5451 5.9875 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 98.5302 6.0498 1 40 98.5302 6.0498 INE556F16085 SIDBI 2-Mar-17 98.5141 6.0498 4 395 98.5141 6.0498 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 98.5216 6.0188 3 145 98.5262 5.9998 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 98.3919 6.0256 3 205 98.3855 6.0501 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 98.3908 6.0299 2 75 98.3908 6.0299 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 98.3269 6.0298 2 75 98.3269 6.0298 INE565A16AM7 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-17 98.3214 6.0500 1 50 98.3214 6.0500 INE608A16MH0 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-17 98.2453 6.1500 1 150 98.2453 6.1500 INE040A16AV2 HDFC BK 20-Mar-17 98.2311 6.0300 1 25 98.2311 6.0300 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 95.4560 6.2500 2 125 95.4560 6.2500 INE261F16215 NABARD 26-Sep-17 95.1073 6.2800 2 125 95.1073 6.2800 INE261F16215 NABARD 26-Sep-17 95.1228 6.2800 1 75 95.1228 6.2800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com