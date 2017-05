Dec 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16PF1 VIJAYA BK 5-Dec-16 99.9495 6.1473 2 150 99.9495 6.1473 INE434A16OJ3 ANDHRA BK 5-Dec-16 99.9495 6.1473 2 150 99.9495 6.1473 INE608A16NI6 PUNJAB AND SIND BK 5-Dec-16 99.9491 6.1960 1 100 99.9491 6.1960 INE705A16PG9 VIJAYA BK 13-Dec-16 99.8135 6.2000 1 75 99.8135 6.2000 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 99.8572 5.7996 1 5 99.8572 5.7996 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 99.7804 6.1793 2 100 99.7804 6.1793 INE683A16HS0 THE SOUTH INDIAN BK 15-Dec-16 99.8304 6.2009 1 5 99.8304 6.2009 INE976G16EN3 RBL BK 16-Dec-16 99.7608 6.2512 1 5 99.7608 6.2512 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 99.6793 6.1806 2 50 99.6793 6.1806 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 99.5398 6.2500 1 10 99.5398 6.2500 INE705A16OT5 VIJAYA BK 2-Jan-17 99.4837 6.1106 2 200 99.4837 6.1106 INE238A16O43 AXIS BK 6-Jan-17 99.4637 6.1502 9 755 99.4637 6.1502 INE608A16MN8 PUNJAB AND SIND BK 24-Jan-17 99.1363 5.9999 2 275 99.1363 5.9999 INE095A16UY8 INDUSIND BK 31-Jan-17 99.0241 5.9952 1 25 99.0241 5.9952 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 98.8909 6.0200 1 0.3 98.8909 6.0200 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 98.8905 5.8502 1 25 98.8905 5.8502 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 98.9376 5.8499 1 25 98.9376 5.8499 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 98.6967 6.0248 1 25 98.6967 6.0248 INE095A16UV4 INDUSIND BK 23-Feb-17 98.6451 6.0401 4 150 98.6451 6.0401 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 98.6828 5.7999 1 25 98.6828 5.7999 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 98.6424 5.9099 1 25 98.6424 5.9099 INE434A16NA4 ANDHRA BK 1-Mar-17 98.5610 5.9877 2 100 98.5610 5.9877 INE476A16RF5 CANARA BK 3-Mar-17 98.5504 5.8999 1 100 98.5504 5.8999 INE090A164F6 ICICI BK 3-Mar-17 98.5020 6.0998 1 25 98.5020 6.0998 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 98.4176 6.0501 1 25 98.4176 6.0501 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 98.4016 6.0499 3 100 98.4016 6.0499 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 98.3214 6.0500 2 57 98.3214 6.0500 INE092T16587 IDFC BK 29-May-17 97.0514 6.2300 1 50 97.0514 6.2300 INE040A16BD8 HDFC BK 2-Jun-17 97.0247 6.1499 1 25 97.0247 6.1499 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 96.7969 6.1939 3 62.5 96.8089 6.1700 INE238A16M37 AXIS BK 19-Jun-17 96.7456 6.1699 2 100 96.7456 6.1699 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 96.4292 6.2000 1 25 96.4292 6.2000 INE261F16215 NABARD 26-Sep-17 95.1228 6.2800 2 75 95.1228 6.2800 INE090A169J7 ICICI BK 27-Sep-17 95.1295 6.2500 1 30 95.1295 6.2500 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 95.1746 6.2100 1 25 95.1746 6.2100 INE238A16P42 AXIS BK 10-Nov-17 94.4734 6.2800 1 200 94.4734 6.2800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com