Dec 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16140 IDFC BK 6-Dec-16 99.9832 6.1330 2 125 99.9832 6.1330 INE238A16F69 AXIS BK 6-Dec-16 99.9832 6.1330 1 50 99.9832 6.1330 INE095A16TY0 INDUSIND BK 15-Dec-16 99.8342 6.7353 1 5 99.8342 6.7353 INE480Q16127 COOPERATIEVE RABOBK U.A 20-Dec-16 99.7397 6.3505 1 25 99.7397 6.3505 INE238A16G01 AXIS BK 20-Dec-16 99.7704 5.9998 1 5 99.7704 5.9998 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 99.7540 6.0008 1 5 99.7540 6.0008 INE095A16UF7 INDUSIND BK 21-Dec-16 99.7479 6.1499 1 5 99.7479 6.1499 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 99.0395 5.9997 1 25 99.0395 5.9997 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 98.9376 5.8499 1 25 98.9376 5.8499 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 98.9143 6.0702 1 25 98.9143 6.0702 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 98.8168 6.0700 1 50 98.8168 6.0700 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 98.8168 6.0700 1 25 98.8168 6.0700 INE095A16US0 INDUSIND BK 21-Feb-17 98.7295 6.1000 2 200 98.7295 6.1000 INE683A16JC0 THE SOUTH INDIAN BK 23-Feb-17 98.6298 6.3382 2 300 98.6311 6.3323 INE095A16UV4 INDUSIND BK 23-Feb-17 98.6849 6.0801 1 60 98.6849 6.0801 INE008A16N59 IDBI BK 23-Feb-17 98.6807 6.0998 1 0.05 98.6807 6.0998 INE092T16603 IDFC BK 28-Feb-17 98.6209 6.0048 1 250 98.6209 6.0048 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 98.6424 5.9099 1 25 98.6424 5.9099 INE092T16595 IDFC BK 1-Mar-17 98.6049 6.0048 1 250 98.6049 6.0048 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 98.5068 6.0800 2 450 98.5068 6.0800 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 98.5224 5.9501 1 100 98.5224 5.9501 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 98.4533 6.1002 1 175 98.4533 6.1002 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 98.4016 6.0500 1 25 98.4016 6.0500 INE976G16DK1 RBL BK 16-Mar-17 98.2826 6.3149 1 0.1 98.2826 6.3149 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 98.2755 6.0999 2 175.05 98.2755 6.0999 INE608A16MO6 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-17 98.2874 5.9999 1 25 98.2874 5.9999 INE514E16AH7 EXIM 3-Apr-17 98.0062 6.2398 1 0.02 98.0062 6.2398 INE237A16R09 KOTAK MAH BK 18-May-17 97.2574 6.2761 1 0.02 97.2574 6.2761 INE238A16N02 AXIS BK 13-Jul-17 96.3808 6.2301 1 25 96.3808 6.2301 INE238A16P18 AXIS BK 3-Oct-17 94.6011 6.8975 2 300 94.5947 6.9062 INE095A16UB6 INDUSIND BK 6-Oct-17 94.9612 6.3500 1 25 94.9612 6.3500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com