Dec 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16363 IDFC BK 9-Dec-16 99.9492 6.1838 2 80 99.9492 6.1838 INE095A16TX2 INDUSIND BK 14-Dec-16 99.8745 6.5522 1 25 99.8745 6.5522 INE238A16L46 AXIS BK 28-Dec-16 99.6277 6.1999 2 50 99.6277 6.1999 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 99.6108 6.2006 2 50 99.6108 6.2006 INE691A16KY5 UCO BK 5-Jan-17 99.4987 6.1299 3 175 99.4987 6.1299 INE608A16NP1 PUNJAB AND SIND BK 31-Jan-17 99.0886 5.9950 4 200 99.0886 5.9950 INE608A16NQ9 PUNJAB AND SIND BK 6-Feb-17 98.9919 5.9952 6 500 98.9919 5.9952 INE434A16OR6 ANDHRA BK 9-Feb-17 98.9537 6.0303 1 25 98.9537 6.0303 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 98.8543 6.0434 2 75 98.8568 6.0299 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 98.8330 6.0702 1 50 98.8330 6.0702 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 98.7721 6.0501 1 50 98.7721 6.0501 INE112A16JL1 CORPORATION BK 23-Feb-17 98.7159 6.0100 1 25 98.7159 6.0100 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 98.6988 6.0150 1 50 98.6988 6.0150 INE092T16595 IDFC BK 1-Mar-17 98.6209 6.0048 1 250 98.6209 6.0048 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 98.6099 6.0532 4 225 98.6039 6.0799 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 98.6061 6.0701 3 95 98.6107 6.0499 INE976G16DT2 RBL BK 1-Mar-17 98.5631 6.2602 1 50 98.5631 6.2602 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 98.5923 6.0598 1 100 98.5923 6.0598 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 98.6197 6.0101 1 25 98.6197 6.0101 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 98.5762 6.0597 1 50 98.5762 6.0597 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 98.5831 6.0299 1 25 98.5831 6.0299 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 98.5349 6.0301 1 50 98.5349 6.0301 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 98.4708 6.0301 2 100 98.4708 6.0301 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 98.3886 6.0999 1 200 98.3886 6.0999 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 98.4120 6.0099 1 100 98.4120 6.0099 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 98.2916 6.1000 1 200 98.2916 6.1000 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 98.2894 6.0499 1 25 98.2894 6.0499 INE095A16UA8 INDUSIND BK 26-Sep-17 95.1924 6.2701 1 25 95.1924 6.2701 INE090A169J7 ICICI BK 27-Sep-17 95.1769 6.2700 1 5 95.1769 6.2700 INE090A168J9 ICICI BK 28-Sep-17 95.1613 6.2700 1 25 95.1613 6.2700 INE238A16P42 AXIS BK 10-Nov-17 94.4722 6.3000 1 15 94.4722 6.3000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com