Dec 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE562A16II5 INDIAN BK 9-Dec-16 99.9660 6.2071 1 295 99.9660 6.2071 INE976G16EO1 RBL BK 9-Dec-16 99.9649 6.4080 1 90 99.9649 6.4080 INE652A16KS9 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-16 99.9655 6.2984 1 50 99.9655 6.2984 INE434A16OK1 ANDHRA BK 15-Dec-16 99.8648 6.1746 2 100 99.8643 6.1997 INE238A16L46 AXIS BK 28-Dec-16 99.6723 6.0002 1 5 99.6723 6.0002 INE238A16G43 AXIS BK 29-Dec-16 99.6560 5.9997 1 5 99.6560 5.9997 INE705A16OT5 VIJAYA BK 2-Jan-17 99.5744 6.0003 1 25 99.5744 6.0003 INE095A16UD2 INDUSIND BK 4-Jan-17 99.5418 6.0005 1 25 99.5418 6.0005 INE608A16MN8 PUNJAB AND SIND BK 24-Jan-17 99.2171 6.0003 2 0.2 99.2171 6.0003 INE092T16520 IDFC BK 30-Jan-17 99.1791 5.7002 1 5 99.1791 5.7002 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 99.0478 6.0499 1 245 99.0478 6.0499 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 99.0257 6.3003 1 5 99.0257 6.3003 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 98.9362 6.0376 2 100 98.9384 6.0253 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 98.8692 6.0502 1 40 98.8692 6.0502 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 98.8540 6.0448 1 6.5 98.8540 6.0448 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 98.7951 6.2697 2 125 98.7951 6.2697 INE434A16OS4 ANDHRA BK 17-Feb-17 98.8178 6.1502 2 75 98.8178 6.1502 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 98.8206 6.0503 1 50 98.8206 6.0503 INE095A16UV4 INDUSIND BK 23-Feb-17 98.7236 6.0501 5 250 98.7236 6.0501 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 98.6809 5.9501 2 75 98.6809 5.9501 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 98.6268 6.0500 1 50 98.6268 6.0500 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 98.6201 6.0799 1 50 98.6201 6.0799 INE556F16085 SIDBI 2-Mar-17 98.6152 6.0300 1 100 98.6152 6.0300 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 98.5935 6.0546 1 25 98.5935 6.0546 INE092T16637 IDFC BK 6-Mar-17 98.5569 6.0050 2 500 98.5569 6.0050 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 98.5652 5.9699 2 50 98.5652 5.9699 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 98.5385 6.0151 1 85.75 98.5385 6.0151 INE434A16MX8 ANDHRA BK 7-Mar-17 98.5445 5.9900 2 75 98.5445 5.9900 INE238A16H83 AXIS BK 7-Mar-17 98.5290 6.0548 1 22.75 98.5290 6.0548 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 98.5029 6.0299 1 25 98.5029 6.0299 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 98.4868 6.0302 1 50 98.4868 6.0302 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 98.4331 5.9899 2 75 98.4331 5.9899 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 98.4357 5.9798 2 75 98.4357 5.9798 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 98.1934 6.0499 4 0.8 98.1934 6.0499 INE238A16I58 AXIS BK 30-Mar-17 98.1614 6.0501 1 0.2 98.1614 6.0501 INE090A161H8 ICICI BK 19-May-17 97.2889 6.2400 1 0.1 97.2889 6.2400 INE092T16587 IDFC BK 29-May-17 97.1274 6.2399 2 150 97.1274 6.2399 INE040A16BD8 HDFC BK 2-Jun-17 96.9383 6.5501 1 25 96.9383 6.5501 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 96.7700 6.5500 2 50 96.7700 6.5500 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 96.8491 6.2500 1 0.1 96.8491 6.2500 INE090A163J0 ICICI BK 15-Sep-17 95.3691 6.2849 1 50 95.3691 6.2849 INE095A16UZ5 INDUSIND BK 6-Dec-17 94.0489 6.3450 2 175 94.0489 6.3450 INE095A16UZ5 INDUSIND BK 6-Dec-17 94.0643 6.3450 1 100 94.0643 6.3450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com